Конкурс с призом! — задачка про лето и кран

За ответ на задачу № 203 «Полнопоточность не настоящая!» Сергей Лимаров из Белгорода получает годовую подписку на журнал «За рулем». А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 206

Зачем убрали?

– Вот раньше на всех машинах ставили кран отопителя, – сетовал Кузьмич. – Закрыл его на всё лето – и порядок. Лишний жар в салон не идет. А теперь – и нейтрализатор раскаленный под креслом, и отопитель жарит вовсю...

– Причин на то несколько, – сказал Алексеич. – И ты забыл, как он у тебя тёк на Жигулях?

Расскажите о причинах отказа от крана и как можно временно поступить при течи отопителя.

Короткие ответы не рассматри­ваются. Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 августа 2025 г. по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из апрельского выпуска «За рулем»

В конкурсной задаче читателям предлагалось рассудить двух спорщиков. Они не сошлись в вопросе о том, стала ли полнопоточной система смазки отечественных автомобилей, начиная с первого вазовского и москвичевского 412‑го моторов, или нет. Писем пришло много – любят наши читатели загадки отечественной техники прошлого.

Но самый интересный ответ дал победитель нашего конкурса.

Очисткой масла занимается система фильтрации, которая бывает полнопоточной или обходной, неполнопоточной (байпасной).

Байпасная (от английского bypass – «обход») система фильтрации устанавливается в обход основного масляного контура. Байпасные фильтры тонкой очистки не пропускают чистое масло в двигатель напрямую, а устанавливаются в отдельном обходном контуре, обычно «обрабатывая» только небольшую часть общего потока масла. Такая система была на ранних моделях Москвичей и Волг.

Схема системы смазки двигателя: 1 – картер (поддон) двигателя; 2 – масляный насос; 3 – полнопоточный фильтр; 4 – фильтр грубой очистки; 5 – фильтр тонкой очистки.

Сегодня распространение получили полнопоточные фильтры, через которые проходит и в которых очищается всё масло перед его подачей через двигатель. Призванные обеспечить необходимую защиту двигателя, они должны улавливать и задерживать загрязнения, имея достаточную грязеемкость, чтобы гарантировать требуемые межсервисные интервалы.

Полнопоточные фильтры могут иметь встроенный байпасный (перепускной) клапан. Другое решение – клапан, отправляющий масло в обход фильтра, устанавливают в двигателе. Так обычно поступают, когда используется бескорпусной фильтрующий элемент.

Для чего нужен клапан, позволяющий неочищенному маслу попасть в систему? Дело в том, что лучше неочищенное масло, чем отсутствие его подачи с должным давлением.

Перепускной клапан срабатывает в следующих ситуациях:

фильтрующий материал забит продуктами износа;

масло очень вязкое (например, из-за низкой температуры) и плохо прокачивается;

резкое увеличение оборотов двигателя.

Пример фильтра с бескорпусным элементом – на двигателе УЗАМ‑412 с перепускным клапаном в кронштейне, являющимся деталью мотора. По такой же схеме фильтры используются во множестве современных автомобилей, производители которых пекутся о более простой утилизации картонного фильтрующего элемента, нежели корпусного фильтра.

Представителями схемы с фильтрующим элементом, расположенным в стальном одноразовом корпусе вместе с перепускным клапаном, впервые в нашей стране стали двигатели ВАЗ.

В канал питания иными умельцами предлагается вставлять изогнутый стержень для уменьшения сечения.

Но не всё так однозначно. Дело в том, что у двигателей задне- и полноприводных автомобилей ВАЗ есть одна трущаяся пара, смазываемая маслом, не прошедшим фильтр. И это не сам масляный насос! Масло от насоса приходит в углубление в блоке цилиндров, в центре которого расположен штуцер для наворачивания фильтра.

Из углубления оно входит в отверстия фильтра и в тонкий канальчик, обеспечивающий смазку шестерни привода масляного насоса и прерывателя-распределителя зажигания. Эту шестеренку в народе называют «грибок».

Канал питания маслом «Грибка».

Эта особенность системы смазки моторов ВАЗ и позволила сказать герою задачи, что полнопоточность ненастоящая. Ведь не все пары трения смазываются очищенным маслом!

Некоторые народные умельцы считают, что уход масла в этот канал приводит к масляному голоданию коленчатого вала, и предлагают уменьшить сечение разными способами. Хотя если бы проблемы были, наверное, за 55 лет производства завод занялся бы их устранением…

Сергея Лимарова поздравляем с победой!