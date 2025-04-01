Конкурс с призом! — задачка про полнопоточность

За ответ на задачу № 200 «Вентиляция – дело тонкое» Сергей Лытяков из Ульяновска получает годовую подписку на журнал «За рулем». А теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 203

Полнопоточность не настоящая!

– Читал, что с появлением у нас москвичевского 412‑го и вазовского моторов система фильтрации масла стала полнопоточной, – вещал Филиппыч, – а ведь это неправда. Дурят до сих пор нашего брата!

– Как не полнопоточная? – удивился Петрович, – один масляный фильтр, никакого разделения на тонкую и грубую очистку нет.

Помогите спорщикам разобраться!

Короткие ответы не рассматри­ваются. Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 мая 2025 г. по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из январского выпуска журнала «За рулем»

В задаче читателям предлагалось рассказать, зачем нужна система вентиляции картера, не проще ли выбрасывать газы под машину и какие системы используются в современных двигателях. Победитель конкурса подробно всё описал.

Картерные газы – это газы, образовавшиеся при сгорании рабочей смеси в цилиндре и прорвавшиеся сквозь поршневые кольца в картер двигателя. Их количество зависит от того, наддувный мотор или нет, а также от степени сжатия, от состояния стенок цилиндров, поршневых колец и канавок в поршнях.

В современных моторах предпосылок для роста количества картерных газов больше, чем в двигателях прошлого века. Поршни стали совсем невысокие, что увеличивает их перекладку, при которой кольца держат хуже. Кольца тоже стали тонкими, с плохим дренажем масла, что ускоряет залегание.

Картерные газы очень токсичны для человека и вредны для двигателя. В топливе содержится сера, продукты сгорания которой, смешиваясь с водяными парами, образуют серную кислоту.

Мало того, картерные газы повышают давление в картере, что ведет к течам масла.

Система центробежной очистки картерных газов совмещена с балансирным валом: 1 - картерные газы; 2 -поток картерных газов к маслоотделителю тонкой очистки; 3 - балансирный вал; 4 - пластмассовая втулка с отверстиями.

Поначалу системы вентиляции картера были открытыми, и газы просто выходили в атмосферу. Чтобы терять меньше масла, ставили простейшие маслоотделители. Но двигатель при этом был окружен зловонным облаком, что особенно плохо в бронемашинах. Поэтому еще во времена Второй мировой войны картерные газы начали направлять во впускной тракт двигателя. Во второй половине двадцатого века все автостроители стали использовать закрытую систему вентиляции картера.

Проблемой было разное разрежение во впускном тракте – большое на холостом ходу и малое на полных режимах. Поэтому на некоторых автомобилях применяется схема с тонким шлангом, подводящим картерные газы за дроссельной заслонкой, и толстым – до нее.

На более прогрессивных моторах в магистраль отбора газов ставят клапан PCV (Positive crankcase ventilation) – принудительной вентиляции картера. Клапан играет роль обратного, открывается при совсем небольшой разнице давлений. Он поддерживает необходимое разрежение во впускном тракте, прикрываясь на малых оборотах.

Важную роль в очистке картерных газов играют маслоотделители. Их задача – не допустить уноса масла вместе с картерными газами, ведь это вызывает масложор и загрязняет двигатель маслом со стороны впуска.

Ранние маслоотделители имели простую конструкцию в виде лабиринта. Затем лабиринт стали дополнять ­проволочной путанкой.

Одну из самых сложных систем использовали инженеры группы Volkswagen. Картерные газы проходят через полость, в которой с оборотами, вдвое превышающими частоту вращения коленвала, крутится балансирный вал. На нем закреплена пластиковая втулка с отверстиями, которая осуществляет центробежную очистку картерных газов от частиц масла.

Несколько слов о любителях тюнинга системы вентиляции картера. Безвредной можно считать установку дополнительного маслоотделителя, как говорят – маслопомойки. Это небольшая баночка, которая подключается в разрыв толстого шланга вентиляции картера и дополнительно чистит поток картерных газов от масла. Если это масло сливают не на дорогу, то такой вариант можно использовать на изношенном моторе.

Хуже, когда выход из этого дополнительного маслоотделителя направляют в атмосферу. Если прямо под капотом, то горе-самодельщики травятся сами, а если подводят по трубке до среза выхлопной трубы – то едущих сзади. Давление в картере при работе будет немного положительное, что может вызвать запотевание двигателя маслом. А еще в открытый картер при остывании мотора засасывается воздух из атмосферы, который содержит влагу и пыль.

Сергея Лытякова поздравляем с победой.