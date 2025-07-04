Какие дороги отремонтируют и построят в России в 2025 году

Опубликованы данные по нормативам и срокам ремонта дорог

Деньги и дороги

Общая протяженность дорог в РФ —1,58 млн км. Из них 1 млн – местные, 502 тысячи км – региональные, 66,2 тысячи – федеральные.

На период с 2025 по 2030 год на ремонт и содержание федеральных автодорог выделено 2,48 трлн рублей. Это меньше, чем требуют нормативы. Объем недофинансирования – 1,73 трлн, или 42%.

А вот объем средств, выделяемых только на платные дороги, в 2025–2030 годах вырастет на 20%, с 877 млрд до 1,052 трлн рублей. Из них 889,5 млрд – субсидии из федерального бюджета. На участок будущей новой трассы Джубга-Сочи дадут 130 млрд, а 100 млрд – на расширение М‑4 в Ростовской области. Всего будет введено 647 км платных дорог.

Общая сумма на все дороги на «шестилетку» – свыше 9 трлн рублей.

Различные мировые рейтинги, оценивающие состояние дорожной сети в разных странах, неизменно помещают Россию в хвост первой сотни. А иногда и дальше – в район Бенина и Зимбабве. Наши дороги стабильно хуже, чем у Пакистана и Гондураса. В частности, так считают эксперты WEF – Всемирного экономического форума.

Особого доверия к западным выводам нет, да и методика WEF сомнительна – опрос частных лиц из среды бизнес-элиты. А они полагают, что в Руанде дороги лучше, чем в Чехии. В Руанде мы пока не были, однако наши собственные ощущения говорят, что с дорогами у нас действительно не всё ладно. Особенно остро это чувствуется, если отъехать от Москвы километров на двести и куда-нибудь свернуть.

Нормативы и жизнь

Объективных причин тому множество. Одна из них, как ни странно, нормативы: они не позволяют делать дорогу ровнее и долговечнее, чем положено. И деньги на дальнейшее содержание тоже выделяют согласно нормативам, где назначенные суммы забывают индексировать.

Да и ни к чему нам более жизнестойкие дороги – тогда из 7,5 тысяч дорожно-строительных организаций многие лишатся работы.

Впрочем, вряд ли. Работы хватит всем. Даже несмотря на то, что с 2017 года межремонтные сроки эксплуатации дорог увеличены. Для дорог федерального значения – с 4–8 до 12 лет. А после проведенного капремонта с заменой нижних слоев – до 24 лет.

Дороги по статусу подразделяются на федеральные, региональные, межмуниципальные и все остальные. Внутри этих градаций они делятся еще на семь категорий. «Федералка» может быть и «грейдером», это не запрещено.

Федеральная дорога Р‑504 «Колыма» должна быть полностью приведена в нормативное состояние к 2028 году. Задача выглядит непосильной. Суммарная длина асфальтобетонных участков достигнет 350 км – при общей протяженности 2032 км. А остальное быстро приходит в «ненормативность».

Базовое качество дорог определено заданными параметрами и примененными технологиями – всё прописано в нормативах. Отдельная группа стандартов детально объясняет, как и когда дороги надо ремонтировать. Проку от этого немного, потому что своевременный ремонт у нас часто отстает от графика.

Устранение дефектов

К примеру, ГОСТ Р 50597–2017 содержит требования к эксплуатационному состоянию дорог. Среди прочего определяет характеристики дефектов покрытия (какие именно дефекты считаются дефектами) и сроки их устранения.

Для дорог и улиц высшей категории «отдельное повреждение (выбоина, просадка, пролом) длиной 15 см, глубиной 5 см и площадью 0,06 м²» должно быть устранено – не поверите! – за сутки. Для третьей категории – за семь суток. Для пятой – за двенадцать. Правда, не написано, с момента появления дефекта или с момента его обнаружения каким-нибудь уполномоченным лицом.

Уполномоченные же лица, наверное, не ездят с линейкой каждый день по всем 1,5 млн км. Как бы там ни было, выбоины и проломы зачастую живут годами, постепенно размножаясь, расширяясь и углубляясь. Хотя, по идее, на текущий оперативный ремонт дорог все необходимые средства должны быть в наличии. А у нас отговорка «нет денег, ждем, когда дадут» – обычное дело.

Кстати, «отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности проезжей части более чем на 1 см» должно быть устранено не более чем за сутки. На дорогах всех категорий!

Главные стройки 2025 года

Нехватка средств не отменяет ремонта старых дорог и ввода в строй новых.

Росавтодор в 2025 году построит, реконструирует и отремонтирует 4600 км дорог федеральной сети (7% от общей протяженности). Из них 290 км – расширение с двух до четырех полос.

Приоритетные проекты

участки трасс Р‑217 Кавказ

М‑7 Волга

Р‑132 Золотое кольцо

А‑370 Уссури

Р‑255 Сибирь

М‑2 Крым (северный подъезд к Туле)

Р‑298 Курск-Воронеж

Южно-Лыткаринская дорога (ЮЛА) в Московской области

второй мостовой переход через Обь близ Сургута.

Часть объектов введут в строй летом-осенью.

И бесплатные станут платными

В конечном итоге не совсем понятно, почему между Москвой и Санкт-Петербургом есть почти идеальные дороги, а между Кировом и Ижевском таковой нет и не предвидится. В целом, конечно, понятно – товарооборот, пассажиропоток и всё такое. Но жители Архангельска и Улан-Удэ платят такие же налоги и тоже хотели бы ездить по нормальным дорогам.

А эталонами нормальных дорог как-то постепенно стали платные.

«Старые» бесплатные дороги не бросают, а продолжают улучшать. В том числе курортную трассу А‑147 Джубга-Сочи. К сожалению, расширить ее до такого состояния по всей длине технически нереально, и четырехполоска всегда заканчивается «бутылочным горлышком».

На заре их появления (1999 – первый платный участок на М‑4, обход Хлевного) уверяли, что платные непременно станут бесплатными, когда «отобьются» средства, вложенные в них инвесторами.

В конце прошлого года Минтранс честно намекнул: не ждите. Скорее всего, после завершения концессий с инвесторами все собранные средства станут поступать в бюджет. На них починят старые дороги и построят много новых.

Вообще же сейчас в ходу федеральная транспортная стратегия на период до 2030 года (с прогнозом до 2035‑го). Она предполагала, что с 2025 года все автомобилисты, может быть, начнут платить за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035‑му – вообще по всем дорогам.

Денег нет, но будет лучше

Из вышесказанного следует, что на поддержание всех дорог в должном порядке попросту не хватает средств. И взять дополнительные якобы неоткуда, кроме как из кошельков автомобилистов.

Но всё не так ужасно. Платными пока остаются только «платники». А бесплатную часть худо-бедно улучшают. Прогресс очевиден.

За период с 2017 по 2024 годы доля дорог региональных и межмуниципальных в нормативном состоянии выросла с 43 до 54%, в городских агломерациях – с 42 до 82%.

Протяженность четырехполосных федеральных дорог – около 5500 км, меньше 9%. Этот процент планомерно наращивают. Хотя в большинстве случаев достаточно и двухполосок – если они достойного качества.

Федеральные дороги, увы, немного сдали – с 85 до 73%. Что довольно странно, ведь совсем недавно вошли в строй платные М‑11 и М‑12.

Но федеральных не так уж и много: всего-то 4% от общей протяженности. А вот региональных свыше полумиллиона километров, и возможностей для их совершенствования – выше крыши. План – 60% в нормативном состоянии.