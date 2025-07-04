Какие дороги отремонтируют и построят в России в 2025 году
Деньги и дороги
Общая протяженность дорог в РФ —1,58 млн км. Из них 1 млн – местные, 502 тысячи км – региональные, 66,2 тысячи – федеральные.
На период с 2025 по 2030 год на ремонт и содержание федеральных автодорог выделено 2,48 трлн рублей. Это меньше, чем требуют нормативы. Объем недофинансирования – 1,73 трлн, или 42%.
А вот объем средств, выделяемых только на платные дороги, в 2025–2030 годах вырастет на 20%, с 877 млрд до 1,052 трлн рублей. Из них 889,5 млрд – субсидии из федерального бюджета. На участок будущей новой трассы Джубга-Сочи дадут 130 млрд, а 100 млрд – на расширение М‑4 в Ростовской области. Всего будет введено 647 км платных дорог.
Общая сумма на все дороги на «шестилетку» – свыше 9 трлн рублей.
Различные мировые рейтинги, оценивающие состояние дорожной сети в разных странах, неизменно помещают Россию в хвост первой сотни. А иногда и дальше – в район Бенина и Зимбабве. Наши дороги стабильно хуже, чем у Пакистана и Гондураса. В частности, так считают эксперты WEF – Всемирного экономического форума.
Особого доверия к западным выводам нет, да и методика WEF сомнительна – опрос частных лиц из среды бизнес-элиты. А они полагают, что в Руанде дороги лучше, чем в Чехии. В Руанде мы пока не были, однако наши собственные ощущения говорят, что с дорогами у нас действительно не всё ладно. Особенно остро это чувствуется, если отъехать от Москвы километров на двести и куда-нибудь свернуть.
Нормативы и жизнь
Объективных причин тому множество. Одна из них, как ни странно, нормативы: они не позволяют делать дорогу ровнее и долговечнее, чем положено. И деньги на дальнейшее содержание тоже выделяют согласно нормативам, где назначенные суммы забывают индексировать.
Да и ни к чему нам более жизнестойкие дороги – тогда из 7,5 тысяч дорожно-строительных организаций многие лишатся работы.
Впрочем, вряд ли. Работы хватит всем. Даже несмотря на то, что с 2017 года межремонтные сроки эксплуатации дорог увеличены. Для дорог федерального значения – с 4–8 до 12 лет. А после проведенного капремонта с заменой нижних слоев – до 24 лет.
Дороги по статусу подразделяются на федеральные, региональные, межмуниципальные и все остальные. Внутри этих градаций они делятся еще на семь категорий. «Федералка» может быть и «грейдером», это не запрещено.
Базовое качество дорог определено заданными параметрами и примененными технологиями – всё прописано в нормативах. Отдельная группа стандартов детально объясняет, как и когда дороги надо ремонтировать. Проку от этого немного, потому что своевременный ремонт у нас часто отстает от графика.
Устранение дефектов
К примеру, ГОСТ Р 50597–2017 содержит требования к эксплуатационному состоянию дорог. Среди прочего определяет характеристики дефектов покрытия (какие именно дефекты считаются дефектами) и сроки их устранения.
Для дорог и улиц высшей категории «отдельное повреждение (выбоина, просадка, пролом) длиной 15 см, глубиной 5 см и площадью 0,06 м²» должно быть устранено – не поверите! – за сутки. Для третьей категории – за семь суток. Для пятой – за двенадцать. Правда, не написано, с момента появления дефекта или с момента его обнаружения каким-нибудь уполномоченным лицом.
Уполномоченные же лица, наверное, не ездят с линейкой каждый день по всем 1,5 млн км. Как бы там ни было, выбоины и проломы зачастую живут годами, постепенно размножаясь, расширяясь и углубляясь. Хотя, по идее, на текущий оперативный ремонт дорог все необходимые средства должны быть в наличии. А у нас отговорка «нет денег, ждем, когда дадут» – обычное дело.
Кстати, «отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности проезжей части более чем на 1 см» должно быть устранено не более чем за сутки. На дорогах всех категорий!
Главные стройки 2025 года
Нехватка средств не отменяет ремонта старых дорог и ввода в строй новых.
Росавтодор в 2025 году построит, реконструирует и отремонтирует 4600 км дорог федеральной сети (7% от общей протяженности). Из них 290 км – расширение с двух до четырех полос.
Приоритетные проекты
- участки трасс Р‑217 Кавказ
- М‑7 Волга
- Р‑132 Золотое кольцо
- А‑370 Уссури
- Р‑255 Сибирь
- М‑2 Крым (северный подъезд к Туле)
- Р‑298 Курск-Воронеж
- Южно-Лыткаринская дорога (ЮЛА) в Московской области
- второй мостовой переход через Обь близ Сургута.
Часть объектов введут в строй летом-осенью.
И бесплатные станут платными
В конечном итоге не совсем понятно, почему между Москвой и Санкт-Петербургом есть почти идеальные дороги, а между Кировом и Ижевском таковой нет и не предвидится. В целом, конечно, понятно – товарооборот, пассажиропоток и всё такое. Но жители Архангельска и Улан-Удэ платят такие же налоги и тоже хотели бы ездить по нормальным дорогам.
А эталонами нормальных дорог как-то постепенно стали платные.
На заре их появления (1999 – первый платный участок на М‑4, обход Хлевного) уверяли, что платные непременно станут бесплатными, когда «отобьются» средства, вложенные в них инвесторами.
В конце прошлого года Минтранс честно намекнул: не ждите. Скорее всего, после завершения концессий с инвесторами все собранные средства станут поступать в бюджет. На них починят старые дороги и построят много новых.
Вообще же сейчас в ходу федеральная транспортная стратегия на период до 2030 года (с прогнозом до 2035‑го). Она предполагала, что с 2025 года все автомобилисты, может быть, начнут платить за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035‑му – вообще по всем дорогам.
Денег нет, но будет лучше
Из вышесказанного следует, что на поддержание всех дорог в должном порядке попросту не хватает средств. И взять дополнительные якобы неоткуда, кроме как из кошельков автомобилистов.
Но всё не так ужасно. Платными пока остаются только «платники». А бесплатную часть худо-бедно улучшают. Прогресс очевиден.
За период с 2017 по 2024 годы доля дорог региональных и межмуниципальных в нормативном состоянии выросла с 43 до 54%, в городских агломерациях – с 42 до 82%.
Федеральные дороги, увы, немного сдали – с 85 до 73%. Что довольно странно, ведь совсем недавно вошли в строй платные М‑11 и М‑12.
Но федеральных не так уж и много: всего-то 4% от общей протяженности. А вот региональных свыше полумиллиона километров, и возможностей для их совершенствования – выше крыши. План – 60% в нормативном состоянии.
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