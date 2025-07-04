Вот почему я не куплю кроссовер — 18 (!) минусов

«За рулем» собрал все недостатки кроссоверов по итогам тестов и опыту эксплуатации

Конечно, выбор типа кузова автомобиля – сугубо личное дело. И ответственность, если вдруг автомобиль окажется неудобным или не оправдает ожиданий, полностью на купившем его владельце.

У нас в стране самым популярным кузовом до сих пор является седан.

Кроссовер – на втором месте и набирает популярность. Но всегда ли автомобилисты осознанно делают выбор в пользу более модного типа кузова? И стоило ли переплачивать за него полмиллиона-миллион рублей, тем более в кредит?

Проведем антимаркетинговую акцию и расскажем про очевидные недостатки кроссоверов, о которых продавцы умалчивают. А для наглядности сравним кроссоверы с седанами. Результаты наших изысканий ждут вас в фотогалерее ниже:

Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера.