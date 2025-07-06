На чем ездили туристы в СССР — а вы бы рискнули?

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«За рулем» напомнил о кустарных курортных автобусах Советского Союза

В послевоенные годы сочинские мастерские активно занимались изготовлением открытых автобусов для внутренних перевозок в курортной зоне Краснодарского края.

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За основу обычно брали шасси грузовиков – от ЗИС‑5 до ГАЗ51, а позже ГАЗ53Ф и ГАЗ53А.

Точное число выпущенных машин неизвестно – тем более, что транспорт носил кустарный статус.

Что до названия, то еще с довоенных времен за машинами такого типа негласно закрепилось прозвище Торпедо.

ГАЗ‑53Ф
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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Об особенностях фургона ТА‑3760 на узлах ГАЗ‑53 рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 9465
06.07.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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