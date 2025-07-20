На этих заправках была неважна сторона, а пистолеты нужно было тянуть с потолка
«За рулем» вспомнил историю необычных советских АЗС с подвешенными шлангами
Необычные автозаправки времен СССР выглядели как летающая тарелка.
В 80‑е годы такие «неопознанные летающие объекты» появились в Самаре, Пензе и Киеве.
Отличительной чертой таких станций было расположение шлангов в подвешенном состоянии. Это упрощало заправку автомобилей с различным расположением топливного бака.
Однако дальнейшего распространения идея не получила: основной причиной называли недостаточную безопасность таких сооружений.
АЗС с подвешенными шлангами
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?
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Фото:Из архивов
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20.07.2025
Фото:Из архивов
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