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На этих заправках была неважна сторона, а пистолеты нужно было тянуть с потолка

«За рулем» вспомнил историю необычных советских АЗС с подвешенными шлангами

Необычные автозаправки времен СССР выглядели как летающая тарелка.

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В 80е годы такие «неопознанные летающие объекты» появились в Самаре, Пензе и Киеве.

Отличительной чертой таких станций было расположение шлангов в подвешенном состоянии. Это упрощало заправку автомобилей с различным расположением топливного бака.

Однако дальнейшего распространения идея не получила: основной причиной называли недостаточную безопасность таких сооружений.

АЗС с подвешенными шлангами
АЗС с подвешенными шлангами
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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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  • 4 обязательных условия качественного бензина на АЗС перечислены здесь.

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Фото:Из архивов
Количество просмотров 10
20.07.2025 
Фото:Из архивов
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