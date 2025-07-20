На этих заправках была неважна сторона, а пистолеты нужно было тянуть с потолка

«За рулем» вспомнил историю необычных советских АЗС с подвешенными шлангами

Необычные автозаправки времен СССР выглядели как летающая тарелка.

В 80‑е годы такие «неопознанные летающие объекты» появились в Самаре, Пензе и Киеве.

Отличительной чертой таких станций было расположение шлангов в подвешенном состоянии. Это упрощало заправку автомобилей с различным расположением топливного бака.

Однако дальнейшего распространения идея не получила: основной причиной называли недостаточную безопасность таких сооружений.

АЗС с подвешенными шлангами

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

4 обязательных условия качественного бензина на АЗС перечислены здесь.