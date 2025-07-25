Подведены итоги самого сложного мотозачёта ралли «Шёлковый путь»-2025

В 2025 году G-Energy вновь стал партнером ралли «Шёлковый путь», продолжая поддерживать развитие мотоспорта

Гонка завершилась: участники преодолели около 5000 километров, из которых более 2400 км пришлись на спецучастки. В ней стартовали спортсмены из России, Монголии, Франции, Узбекистана, Казахстана и других стран.

Особое внимание привлек зачет G-Moto — для гонщиков, проходящих маршрут без поддержки: без механиков, без команды, один на один со своей техникой. Это формат максимальной сложности, где важны не только скорость и выносливость, но и полное понимание своей техники.

Одной из самых ярких участниц стала Екатерина Жаданова, занявшая 1-е место в категории G-Moto, 1-е среди женщин и 2-е место в абсолютном зачете. Несмотря на отсутствие механиков, она справилась с дистанцией без серьезных технических проблем и показала выдающийся результат — в ее коллекции прибавилось сразу три «тигра», символизирующих победу.

Фотограф Стоян Васев

«Это была история не про героизм, а про расчет, — говорит она. — Если ты сам отвечаешь за свой мотоцикл, ты не имеешь права ошибаться. У меня не было ни поломок, ни лишней паники — только холодная голова и работа по графику».

Гонка действительно оказалась для нее удивительно ровной.

Удалось избежать серьезных ошибок. Безусловно, азарт борьбы за минуты и секунды добавлял эмоций. Но после марафонского этапа с дюнами моя позиция в зачете уже стала недосягаемой, и я могла позволить себе проходить спецучастки в удовольствие — иногда даже просто наслаждаться пейзажами», — вспоминает Екатерина.

Хотя без испытаний, конечно, не обошлось. Самым непростым моментом стал лиазон длиной 130 километров под проливным дождем.



«Это было на втором этапе. Очень холодно и мокро. На спецучастке ты работаешь — греешься, а тут просто едешь, мерзнешь и думаешь о том, как бы не упустить моральный настрой», — делится гонщица.

В течение всего марафона техника не подводила — в чем, по словам Екатерины, заслуга как мотоцикла, так и надежного масла: синтетического G-Energy Moto 4T Performance15W‑50.

Масло с высокой термоокислительной стабильностью оказалось устойчивым даже в самых тяжелых условиях ралли. Секрет — в синтетической основе на ПАО (полиальфаолефинах), которая обеспечивала стабильную работу двигателя и защиту на протяжении всей гонки — от жары до дождя и песка. При этом формула подходит не только для марафонов, но и для ежедневной эксплуатации в мотоциклах.

«Я езжу на нем уже год, и никаких сюрпризов от него не было — всё четко. В этот раз в гонке потребовалось только плановое обслуживание мотоцикла: замена масла, фильтров, обслуживание цепи. Один раз пришлось поменять ведущую звезду, заднее колесо и слайдер цепи. А после небольшой встречи с канавой — шнур питания “юника” и антенну GPS», — рассказывает она.

«Конечно, можно довериться кому-то, если у тебя в команде есть проверенный механик. Но я доверяю себе. Да, это значит, что после финиша этапа у тебя меньше времени на отдых. Но это дает главное — уверенность. А с ней ты точно доедешь», — заключает Екатерина Жаданова.

«Шёлковый путь» — это гонка про стабильность и тщательную подготовку мотоцикла. Именно эти факторы выходят на первый план во вторую половину дистанции, когда накапливаются физическая и эмоциональная усталость. Тогда на помощь приходят грамотная тактика, точный расчет и полная уверенность в технике.

Совокупность всех этих элементов вместе с небольшим везением и определяет исход гонки. В этом и заключается особенность длинных марафонов — здесь побеждает не только скорость, но и выдержка и надежность.

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