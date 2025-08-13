В этом культовом советском фильме Волга делает невозможное

«За рулем» заметил трюк из «Берегись автомобиля», невозможный в реальности

В популярнейшем советском фильме «Берегись автомобиля» был показан трюк, который в реальности невозможен. Примерно на четвертой минуте погони автомобиль ГАЗ-21 Волга, управляемый Юрием Деточкиным, выезжает на шоссе задним ходом под углом около 40° по грунтовой насыпи. Но в реальности сделать это невозможно.

Волга имела задний привод, а вес ее тяжелого мотора находился на передней оси. В таком положении вся масса автомобиля смещалась на передние колеса, что делало невозможным заезд по грунтовке, так как задние колеса в этом случае буксовали бы.

Можно заметить, что на самом деле машину вытягивают с помощью троса. Затем ассистент отцепляет трос – и Волга продолжает удирать от преследователя передним ходом.

