#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

В этом культовом советском фильме Волга делает невозможное

«За рулем» заметил трюк из «Берегись автомобиля», невозможный в реальности

Рекомендуем
Что будет с ценами на авторынке РФ и когда лучше покупать машину — прогноз «За рулем»

В популярнейшем советском фильме «Берегись автомобиля» был показан трюк, который в реальности невозможен. Примерно на четвертой минуте погони автомобиль ГАЗ-21 Волга, управляемый Юрием Деточкиным, выезжает на шоссе задним ходом под углом около 40° по грунтовой насыпи. Но в реальности сделать это невозможно.

Волга имела задний привод, а вес ее тяжелого мотора находился на передней оси. В таком положении вся масса автомобиля смещалась на передние колеса, что делало невозможным заезд по грунтовке, так как задние колеса в этом случае буксовали бы.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Можно заметить, что на самом деле машину вытягивают с помощью троса. Затем ассистент отцепляет трос – и Волга продолжает удирать от преследователя передним ходом.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Количество просмотров 25513
13.08.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-3