Российскому автобизнесу очень нужна поддержка экспортных амбиций — как в Китае

Сергей Александров: Выставка – это эмоции, которые не заменит никакой Zoom

Сегодня в гостях Открытой студии «За рулем» – Сергей Александров, генеральный директор компании «СИГМА ЭКСПО ГРУП», устроителя ключевых автомобильных выставок.

Он рассказал главному редактору медиаресурса «За рулем» Максиму Кадакову о настроениях на рынке и о том, почему «живое общение» все еще окупается в цифровую эпоху.

Разговор состоялся на выставке «ИнтерАвтоМеханика», которая проходит с 19 по 22 августа 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо».

– Что сейчас происходит на рынке запчастей? Куда мы движемся?

– Скажу сразу, я не эксперт в запчастях, я скорее «камертон общего настроения». Помните выставку в мае? Общее ощущение было сдержанно-оптимистичным, но к июню-июлю оно сменилось на минорное. Мы даже в июле сомневались, сможем ли провести эти мероприятия («ИнтерАвтоМеханика», ComAutоTrans и AutoBusExpo). Но экспоненты – здесь, посетители – здесь! Эта активность показывает, что будущее, наверное, ярче, чем кажется сейчас.

– А хватит ли интереса, чтобы проводить несколько таких мощных В2В-выставок в год?

– Не скрою, на рынке России сейчас переизбыток выставочных мероприятий, и мы тоже к этому причастны. Но любая конкуренция – это хорошо для потребителя. Рынок сам выберет самый интересный формат, локацию и время. И мы даем ему этот выбор.

– Компании-участники вкладываются в дорогие стенды. Это того стоит? Что они получают на выходе?

– Во время пандемии нам пророчили смерть «живых выставок», предрекали, что все уйдет в «диджитал», в онлайн-форматы, но все быстро «наелись» Zoom'ом, Home office, всем захотелось вернуться в реальную жизнь. Мне кажется, если подойти футуристически, в будущем произойдет расслоение между людьми. Те, кто могут позволить себе живое общение, будут выбирать его. Это невозможно заменить ничем, но иногда требует немалых средств: вы же знаете, сколько стоит организовать личную встречу в другом городе.

А другая часть людей, наверное, будет довольствоваться онлайн-форматом, читать цифровые медиа. Инвестиция в личные контакты и впечатляющие эмоции – незаменима. Где еще за эти деньги можно привлечь внимание стольких уникальных клиентов?

– Зачем к нам приезжают китайские компании с небольшими, прямо-таки крохотными стендами?

– Их стенды полностью финансируются за счет бюджета Китая. Для них затрат почти нет – плохо ли приехать в Москву, посмотреть город и, возможно, найти клиента. Это уникальная система поддержки экспорта. Вот бы нам так! И очень важно, чтобы и наши компании сами могли выбирать, на какую выставку приехать.

– Надеетесь на подобную поддержку от российских властей?

– Я могу сказать так: российским производителям нужны не только субсидии, но и поддержка для компаний, которые хотят активно себя продемонстрировать.

Наш стенд стоит от 450–500 тысяч рублей. Где вы еще можете привлечь столько уникальных посетителей? Онлайн-формат, при всем уважении, такого не даст.

Нам часто говорят: «На B2B-выставке не так много действительно заинтересованных людей». А мы отвечаем: главное – чтобы один контакт окупил участие. Не всегда это получается, но иногда – более чем. Здесь, как и в жизни, нужна удача.

– Я надеюсь, что рано или поздно Минпромторг, Минэк и другие ведомства перейдут от разговоров о поддержке экспорта к реальным действиям. Это инвестиции в будущее – без сиюминутной отдачи, но с долгосрочным эффектом. И хорошо, если для этого будет использован опыт таких мощных компаний, которые организовывают выставки здесь у нас в России!