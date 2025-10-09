Владельцам старых машин усложнят жизнь — это правда?

#
Вопрос от читателя «За рулем»:

Говорят, что для старых машин собираются вернуть обязательный техосмотр и ввести повышенный транспортный налог. Правда ли?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Такая инициатива действительно есть, она исходит от Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) и направлена на обновление стареющего автопарка страны.

Законопроект подразумевает регулярное проведение техосмотра, а для машин старше 15 лет – дважды в год. Хотя заложены и «пряники»: за машину старше 20 лет, сдаваемую в утиль, владелец должен получить 300–400 тысяч рублей.

С высокой вероятностью подобный законопроект не получит одобрения в Правительстве и Госдуме. Люди обычно ездят на старых машинах не потому, что им так нравится, а оттого, что у них нет денег на новые.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  О том, почему в России уже скоро начнет сокращаться активный автопарк, рассказано тут.
Зиновьев Сергей
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
09.10.2025 
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
