В автомобиле станет тише — очень простое решение шумной проблемы

Читатель «За рулем» избавился от шума при помощи карпета

В кроссовере Toyota RAV4 четвертого поколения бардачок выполнен из пластмассы без какой-либо шумоизоляции.

Улучшили Гранту — крутой лайфхак для салона

Всё, что в нем находится, при движении гремит.

Приобрел самоклеящийся «карпет» (шумоизоляция на ворсовой основе) и оклеил бардачок изнутри. Теперь – никаких звуков. А при открывании – приятные бархатные стенки.

О.Беломестнов, г. Йошкар-Ола

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM.

Оклеенный карпетом бардачок Toyota RAV4
Оклеенный карпетом бардачок Toyota RAV4
  • О необычном и эстетичном способе закрепить коврики в салоне автомобиля рассказано тут.
Ревин Алексей
Фото:О. Беломестнов
26.10.2025 
