Счастливая случайность — 5 забавных фактов о моторном масле

«За рулем» рассказал о медицинском открытии, изменившем мир, – о моторном масле

Факт 1. Открытие медика

1873 год ознаменовался открытием, которое навсегда изменило индустрию транспорта и машиностроения: было изобретено первое моторное масло. Удивительно, но это ключевое техническое достижение стало результатом случайности и медицинских исследований.

Американский доктор Джон Эллис, занимаясь изучением свойств сырой нефти для использования в медицинских целях, неожиданно обнаружил ее выдающиеся смазочные свойства. Эллис немедленно запатентовал свое открытие, создав первое в мире моторное масло на основе сырой нефти, которое он назвал Valvoline.

Факт 2. Касторка и моторы

До открытия доктора Эллиса на рубеже XIX-XX веков для смазки двигателей активно использовалось касторовое масло, получаемое из клещевины. Оно обладало отличными смазывающими свойствами, однако имело существенный недостаток: быстро густело при низких температурах, что затрудняло эксплуатацию техники.

Факт 3. Синтетическое масло и авиация

История моторных масел сделала резкий поворот в период Второй мировой войны. Синтетическое масло стало изобретением нацистской Германии, где его разработали для авиационной техники. Эти первые синтетические составы позволяли облегчить запуск двигателей в морозы и существенно замедляли образование сажи на стенках, что было критически важно для военной авиации.

Факт 4. Первые присадки

Только после окончания войны появились моторные масла с присадками, изменившими их свойства. Эти специальные добавки позволили значительно улучшить эксплуатационные характеристики масел.

Факт 5. Зачем нагревают и остужают масла на заводе

Процесс производства современных масел с присадками является сложным и высокотехнологичным: для каждой присадки требуется своя температура растворения, и производители добавляют их поочередно, попеременно нагревая и остужая масляную основу для обеспечения идеального состава.

***

Как видите, путь от случайного открытия доктора Эллиса до сложных синтетических составов с многокомпонентными присадками демонстрирует, как случайность, война и постоянный научный прогресс сформировали неотъемлемую часть современного машиностроения.

Не все моторные масла одинаково полезны

Сегодня каждый автомобилист знает, что от правильного выбора смазочного материала зависит ресурс и эффективность работы двигателя, именно поэтому так важно не ошибиться, покупая моторное масло.

