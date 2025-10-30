1,5 года и 30 тысяч км: детальный разбор Jaecoo J8

Оцениваем состояние китайского кроссовера после жестких условий эксплуатации

Кроссовер Jaecoo J8 – флагман марки и одна из самых свежих моделей – продается у нас с весны прошлого года.

Автомобиль пресс-парка – из первых партий. За полтора года прошел 30 тысяч км. Вроде не так и много. Но на нем каждую неделю ездили разные люди. И испытывали автомобиль в разных условиях, гоняли в хвост и в гриву.

О жесткой эксплуатации свидетельствуют не только потертые колеса, треснувший и ободранный снизу бампер, но и глина с грунтовок. Ее в достатке не только на днище, но и внутри лонжеронов.

Автомобили из пресс-парка моют перед каждой съемкой. Кузов перенес больше двух сотен моек, но лоска не утратил. Фары не мутные и не затертые, хотя и имеют отметины после скоростной езды по грязным дорогам. Ветровое стекло с обогревами тоже имеет многочисленные кратеры от обстрела камнями, но ни один из них не пошел трещинами.

Поводки стеклоочистителей – без признаков нарушения целостности лакокрасочного покрытия. А боковые двойные «акустические» стекла – без характерных вертикальных потертостей, которые оставляет грязь при их опускании: «бархатистые» нижние уплотнители работают деликатно.

Краска после многочисленных моек не помутнела и не покрылась «паутинками». Внешние элементы кузова окрашены добротно (толщина ЛКП около 120 микрон) и даже в местах рикошетов камней (в основном на передней кромке капота) не цветут.

Оцинкованы все внешние панели кузова, включая панель крыши. Наиболее подверженная коррозии у универсалов дверь багажника тут вечная, так как сделана из пластика. Она без последствий выдерживает легкие удары. Но при более сильных воздействиях отремонтировать ее, в отличие от металлической, не удастся – деталь придется менять.

Любопытно, что передние подкрылки – пластиковые, а задние сделаны из мягкого материала. За каждым в местах стыковки крыла с порогом скапливается грязь. Чтобы здесь не началась коррозия, загрязнения надо тщательно вымывать.

Салон выглядит свежим. Все приборы и органы управления функционируют в штатном режиме. На оплетке руля нет ни намека на потертости. Даже в самом контактном месте - на швах кусков кожи.

Обивка сидений чуть вытянулась на подушке водительского кресла. Но никаких потертостей или износа швов нет.

Фактурный пластик отделки – как новый. Самые контактные места (обрамление блоков регулировки сидений на дверных картах и блоков кнопок стеклоподъемников, часть центральной консоли) сделаны из практичного глянцевого пластика. Пока он новый – выглядит красиво. Но за полтора года эти панели уже собрали коллекцию царапин. Совет владельцам: сразу после покупки обклейте их защитной пленкой.

Защитных экранов снизу кузова нет, хотя предусмотрены резьбовые шпильки для крепления. Лонжероны и усилители, в отличие от внешнего оперения, сделаны из неоцинкованного металла.

Слой пластизоля – не сплошной. Защищенные им поверхности чередуются с участками открытого металла. Заметная ржавчина есть только на элементах крепежа подвески, включая гайки и болты регулировки углов установки задней подвески – без дополнительной защиты со временем они могут закиснуть. При этом сами элементы подвески и стальные подрамники пока держатся уверенно.

У системы выпуска покрылись ржавчиной кронштейны крепления левого и правого глушителей. Есть бурые следы и на трубах выпускного тракта. Алюминизированный металл «банок» без рыжих следов – небольшие очаги коррозии наблюдаются в местах приварки к ним защитных термоэкранов. Это нормально – при такой динамике окисления металла система выпуска точно не потребует ремонта в ближайшие 5-7 лет.

Скрытые полости лонжеронов, порогов и усилителей, куда мы заглянули эндоскопом, окрашены хорошо. Но на них нет защитного покрытия. Если собираетесь ездить на автомобиле долго, лучше провести дополнительную антикоррозионную обработку скрытых полостей и днища.

Двигатель и агрегаты трансмиссии – без следов запотеваний. Состояние адаптивной подвески подозрений не вызывает – люфтов нет, амортизаторы без потеков, проводка и разъемы исправны.

На ходу автомобиль кажется даже комфортнее, чем новый. Видимо, подвеска обкаталась, «обмялась» по месту. Удивил небольшой износ тормозов: «родные» диски без ощутимого бурта и колодки сточились меньше чем наполовину.

***

Полтора года и 30 тысяч км жесткой эксплуатации на самочувствии кроссовера Jaecoo J8 особо не сказались. Автомобиль выглядит и едет как новый. И в чем-то (спасибо обкатке!) даже лучше. Как он поведет себя дальше, покажет время. Наблюдаем.