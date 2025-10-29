Для популярного фургона представили изящный тюнинг-пакет в духе былых времен

Итальянское ателье Caselani выпустило ностальгический обвес для Fiat Ducato

Тюнинг в сегменте LCV – это не только различные вариации грузовых надстроек.

Fiat Ducato by Caselani

Итальянское ателье Caselani придумало ностальгический образ для современного фургона Fiat Ducato. Обвес выполнен в стиле его предков, моделей Fiat 615 и 616. Машины выпускались в 50–60‑х годах и отличались выразительными формами.

Выштамповки на боковинах должны были ассоциироваться с формами легковых автомобилей тех лет. Нынешний комплект включает в себя большое количество стеклопластиковых панелей. Некоторые крепятся поверх стандартных металлических, некоторые полностью заменяют их. Другими стали бамперы, фары и фонари.

Fiat 616

Стоимость набора не уточняется, но очевидно, что она немалая. Доработка адресована компаниям, желающим подчеркнуть свой имидж, занимающимся дорогими товарами и услугами. Или же для машин, которые недешевы сами по себе, как, например, кемперы.

Fiat Ducato by Caselani

В дополнение к обвесу можно заказать двухцветную окраску кузова, которая отлично ложится на фактурные боковины. Скорее всего, изменить аналогичным образом можно будет и любой из клонов Ducato – Citroen Jumper, Peugeot Boxer и Opel Movano отличаются от него только эмблемами.

Плюсы и минусы владения подержанным электромобилем перечислены тут.