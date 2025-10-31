Ваша машина подскажет, заведется она морозным утром или нет

«За рулем» перечислил признаки неисправности аккумулятора в автомобиле

Заморозки уже близко, а значит вскоре тысячи автовладельцев не смогут запустить мотор своих машин после ночной стоянки. Сегодня расскажем о главных симптомах неисправности аккумуляторной батареи, чтобы уберечь вас от подобных проблем.

Первый и главный симптом – двигатель заводится с трудом, стартер вращается, как будто, медленнее и под большой нагрузкой. Может не срабатывать автозапуск, периодически, выдавая ошибку о низком заряде АКБ. Подобную ошибку зачастую выдает и бортовой компьютер.

Укажет на неисправность и слишком тусклый свет фар, тихий и хриплый звук клаксона, либо иные сбои в работе электроники – к примеру, черепашья скорость работы дворников или стеклоподъемников.

Надеемся, что ваш автомобиль оборудован вольтметром, в этом случае, обратите внимание на его показания. На заглушенном двигателе напряжение должно составлять не менее 12,5 V. При работающем ДВС нормальные показания вольтметра держатся в диапазоне 13,5-14,5 V.

Если есть хотя бы один из указанных симптомов, попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Отметим, что перечисленные проблемы могут быть связаны и с неисправностью генератора. Поэтому, если зарядка не поможет, есть смысл проверить и его работу.

А вот, если, вы заметите вздутие или трещины на корпусе АКБ, не говоря уже о подтеках электролита, его точно придется заменить новым.

