А вы знали, что в электромобиле тоже нужно заменять «антифриз»?
Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях системы охлаждения электромобилей
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Нужен ли радиатор охлаждения в электромобиле?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Вместо привычной системы охлаждения в электромобилях обычно применяется система терморегуляции, работающая «в обе стороны» – как для охлаждения, так и для нагрева тяговой батареи и поддержания в ней рабочей температуры.
Для охлаждения, конечно, имеется и радиатор. Кстати, охлаждающая жидкость, использующаяся в системе, также требует периодической замены.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
- О том, почему батареи электрокаров нужно заряжать до 80%, рассказано здесь.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.
Фото:freepik / senivpetro и «За рулем»
31
17.11.2025
Фото:freepik / senivpetro и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0