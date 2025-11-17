А вы знали, что в электромобиле тоже нужно заменять «антифриз»?

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях системы охлаждения электромобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Нужен ли радиатор охлаждения в электромобиле?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Вместо привычной системы охлаждения в электромобилях обычно применяется система терморегуляции, работающая «в обе стороны» – как для охлаждения, так и для нагрева тяговой батареи и поддержания в ней рабочей температуры.

Для охлаждения, конечно, имеется и радиатор. Кстати, охлаждающая жидкость, использующаяся в системе, также требует периодической замены.

