А вы знали, что в электромобиле тоже нужно заменять «антифриз»?

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях системы охлаждения электромобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

Нужен ли радиатор охлаждения в электромобиле?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Вместо привычной системы охлаждения в электромобилях обычно применяется система терморегуляции, работающая «в обе стороны» – как для охлаждения, так и для нагрева тяговой батареи и поддержания в ней рабочей температуры.

Для охлаждения, конечно, имеется и радиатор. Кстати, охлаждающая жидкость, использующаяся в системе, также требует периодической замены.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

Виноградов Александр
Фото:freepik / senivpetro и «За рулем»
17.11.2025 
Фото:freepik / senivpetro и «За рулем»
