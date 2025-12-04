Самый-самый-самый! 3 запомнившихся победителя Гран-при «За рулем»

Какие автомобили и кому дарил журнал «За рулем» в рамках своего Гран-при

За 20-летнюю историю нашего Гран-при мы подарили читателям 57 автомобилей. Некоторые победители розыгрышей нам запомнились особо.

2012 год: самая дальняя транспортировка

Сергей Жильцов.

Лада Гранта на тот момент была горячей новинкой. Продажи начались в декабре 2012 года, а уже в феврале мы вручили участникам Гран-при, приславшим заполненные анкеты, пять седанов этой модели. В том числе Сергею Жильцову из поселка Озерновский Камчатского края.

На Камчатку пока не проложили сухопутных дорог с Большой земли. Озерновский, в свою очередь, не связан внятной автодорогой с Петропавловском-Камчатским. Да и вообще с дорогами там не очень.

Тем не менее, Сергей решительно намеревался оставить Гранту в личном пользовании. Схема доставки была следующей: сначала железной дорогой, затем морем на корабле. Суммарный путь – порядка 10 тысяч км.

И это мы еще немного сэкономили, потому что отправной точкой была не Москва, как обычно, а Тольятти. В тот год победителей Гран-при мы награждали именно в этом городе, при участии президента АВТОВАЗа Игоря Комарова.

2020 год: самая многочисленная «делегация»

Ирина Веденева и ее семья.

Чаще всего получатели призовых автомобилей приезжают на торжественную церемонию в одиночку. Чуть реже вдвоем – с супругой/супругом или другом. Иногда втроем.

Ирина Веденева из города Павловск Ленинградской области подняла планку на высоту, которая выглядит недостижимой. Забирать универсал Lada Vesta SW Cross прибыла делегация из семи человек: Ирина, ее супруг и пятеро детей, включая трехмесячного Владимира.

До Павловска Лада Веста успешно добралась своим ходом. Правда, двум членам семьи пришлось ехать назад все-таки на поезде.

2022 год: самый дальний перегон

Сергей Кирдяшкин (слева) и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Обладателем Лады Нивы Legend в редком исполнении Бронто стал школьный учитель Сергей Кирдяшкин из села Бея в Республике Хакасия. И без обиняков заявил, что домой отправится своим ходом – со сменным водителем. На преодоление 4400 км было потрачено четыре дня. Обошлось без неприятных приключений.

Бывали у нас и более дальние получатели – например, из Иркутска, Читы и Улан-Удэ. Но все предпочли другие варианты транспортировки автомобиля, поездом или автовозом.

А мы продолжаем проводить Гран-при, разыгрывать автомобили среди читателей, проголосовавших за номинантов Гран-при «За рулем».

