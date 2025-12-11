Equip Auto - 2025: горящие электромобили, гаджеты из 90-х и автомобильные масла

Чем удивила парижская выставка автокомпонентов Equip Auto

Крупные мотор-шоу в современном мире выжили только в Китае. Былое европейское разнообразие – Женева, Франкфурт, Париж – ушло в небытие. В октябре мне снова довелось посетить выставочный центр Porte de Versailles во французской столице. Только смотреть я приехал на стенды производителей не автомобилей, а комплектующих и сервисного оборудования.

Выставка Equip Auto в этом году – юбилейная. Проводится уже в 50-й раз. Экспоненты заняли четыре огромных павильона. Во всех было изрядно народу, несмотря на узкую специализацию мероприятия.

Знакомые лица

Сюрпризы начались буквально сразу после входа. Передо мной оказался стенд компании Rolf – известного у нас бренда моторного масла. Не упустил возможности пообщаться с весьма кстати оказавшимся здесь главой европейского офиса Rolf Сержем Мецкером. Он пояснил, что для России и стран СНГ производство налажено в Калужской области. Азиатский сегмент осваивают силами завода в Китае. Для Ближнего Востока организован выпуск продукции в ОАЭ. Оттуда идут отгрузки в Европу. В каналах продаж преобладают онлайн-маркетплейсы и агрегаторы.

Rolf – один из международных брендов, известных на российском рынке смазочных материалов. Продукция под брендом Rolf производится по лицензии на крупном предприятии в Калужской области. Продукция Rolf продается в странах Азии, на Ближнем Востоке и в Западной Европе. В России масла Rolf продаются в металлических канистрах, таким образом их проще защитить от фальсификации. В Европе проблемы контрафакта не существует, поэтому масла продаются в пластиковых канистрах.

По словам С. Мецкера, завоевывать внимание покупателей приходится за счет более привлекательных цен при идентичном качестве с грандами индустрии. Это непросто – автомобилисты привыкли к определенным брендам, которые, в отличие от России, доступны во всем многообразии. У нас-то последние три года своя специфика: главное при выборе моторного масла – не нарваться на подделку, которая может загубить двигатель. Кстати, отсюда и визуальное отличие продукции для разных рынков. В России масла Rolf продаются в жестяной таре, которую подделывать сложнее и менее рентабельно. А в Европе Rolf представлен в пластиковых канистрах.

За стендом Rolf расположились стенды других всемирно известных производителей: Elf, Castrol, Liqui Moly, Bardahl. Хватает и менее известных марок, которые и нам почти неизвестны, и на полках французских автомагазинов встретить сложно. Хотя такие не все. Например, масла Wolf представлены и на российском рынке.

Выставка специализированная, но не скучная. Хотите примерить на себя профессию шиномонтажника? Подходите, пробуйте.

Не только именитые масленщики – на выставке представлены почти все лидеры автокомпонентной индустрии. Bosch, Continental, ZF, Magnetti Marelli, Hella, Mann – список можно продолжать долго. Как производителей запчастей мы их начинаем постепенно забывать. Реалии таковы, что оригинал везут долго и за дорого. А большинство предлагающегося по привлекательным ценам – подделки.

Самый «залипательный» стенд выставки. Компания Brembo сделала инсталляцию из цветных тормозных суппортов. Такая опция в порядке вещей для спортивных машин. И очень недешевая.

А как же китайцы?

Попытался пересчитать все стенды производителей из Поднебесной… Но сбился. По занимаемой площади они в аутсайдерах, ведь почти все фирмы занимают «клетушки» примерно два на два метра.

Китайских экспонентов с непроизносимыми названиями явно было больше сотни. Предлагают всё, что только можно себе представить. Но вот интересующихся практически нет.

Зато суммарно представителей КНР насчитал больше сотни. Им даже выделили специальные зоны, которые мигом пропитались ароматом лапши со специями. Что касается ассортимента – из всех выставленных китайских компонентов можно собрать полноценную машину. Да еще и наверняка договориться о ее производстве в Китае. Из экзотических стендов были представители Марокко, Тайваня, Таиланда.

Уверен: любой обладатель гаража хотел бы видеть его таким. Уйти от этого стенда мне было очень трудно. Цены быстро выключают все мечты. Например, пластиковое покрытие пола с выбором из фактур и цветов смотрится шикарно, но стоит 50 евро за квадратный метр.

Хлеба и зрелищ!

Мировые автосалоны давно стали скучными. Возможно, это их и погубило: всё же и профессиональным посетителям, и массовому зрителю хочется шоу и развлечений. Equip Auto в этом плане оказалась повеселее.

На одном стенде можно поиграть на серьезном гоночном симуляторе. На другом предлагают попробовать себя в роли шиномонтажника, переобув и отбалансировав колесо. Разбирающиеся в компьютерной диагностике соревнуются в поиске сымитированных неисправностей.

Машины на выставке компонентов тоже встречаются. Большинство мы на своем рынке уже увидеть не успели. Как, например, универсал Skoda Octavia A8 и электрический Kia EV4.

Запчасти и расходники занимают меньшую часть экспозиции. В огромном многообразии представлено оборудование для автосервисов. В основном – установки для шиномонтажа и сход-развала. Казалось бы, на европейских дорогах потребность в них должна быть минимальной. Ведь если судить по машинам на улицах, немало автомобилистов даже не переобуваются, ездят на всесезонке или зимних нешиповках круглый год. И привычных для России «шиномонтажек» на каждом углу тут нет и в помине.

Утильсбор по-европейски

Большая площадь отведена технологиям вторичной переработки. Для нас «утилизация» больше ассоциируется с налогами, а не с производством. А жаль – с технической точки зрения здесь много всего интересного. Вот, например, на стенде компании по изготовлению номерных знаков было крупно написано, что таблички подлежат переработке на 95%. По соседству красуется кусок прессованного металла, наглядно показывая объем, в который «умещается» после прессования автомобильный кузов.

Осторожно: высокое напряжение!

Зарядных станций на выставке увидел всего пару, а электродвигателей и тяговых батарей не было вовсе. Видимо, электромобили в Европе перестали относиться к экзотике. При этом интерес к ним не угасает. Как подтверждение – экспозиция, посвященная пожаробезопасности электромобилей. Литиевый аккумулятор можно гарантированно потушить только одним способом – полностью погрузить в воду на многие часы. Проблема отнюдь не надуманная. По вине электромобилей полностью выгорают подземные парковки и даже уходят на дно корабли-автомобилевозы.

Противопожарное одеяло для электромобилей выдерживает температуру до 2500оС, препятствует распространению огня и едких газов. Заявлено, что оно может выдержать до 30 пожаров.

Один из разработчиков предлагает использовать противопожарное одеяло, которым накрывают машину. Потушить пожар оно не может, но не даст пламени распространиться и погубить все вокруг. Вывезти горящий электромобиль на открытое место поможет автономный робот-буксировщик, который управляется дистанционно. Кстати, он тоже электрический.

Удалить горящий электромобиль из опасной зоны может такой робот-буксировщик.

Назад в будущее

Удивительно видеть на выставке решения, про которые мы давно забыли. В витринах стенда Starline заметил брелоки обратной связи родом из 1990-х. Зачем они, если тут же представлены современные телематические решения с мобильным приложением?

В переходе между павильонами приметил два настоящих Виллиса. Как гласил баннер, их разбирали и собирали на время. Любой мог собрать команду и заявиться на соревнование. Жаль, увидеть его не довелось.

Но больше поразил сектор автомоечного оборудования. На каждом из примерно десятка стендов были выставлены портальные автоматические мойки… с вращающимися щетками. Эти «динозавры» исчезли в России лет 20 назад, да и в период своего присутствия встречались крайне редко. Вошедшие у нас в моду бесконтактные роботизированные мойки тоже показывали, но далеко не все экспоненты.

В такой «кубик» превращается спресованный кузов легковушки.

Общее впечатление

Европа, 2025 год. Экспонат выставки – мойка с щетками. В России успело вырасти поколение водителей, которые даже не знают, как такие выглядят.

Чего-то прорывного, совсем нам незнакомого на выставке Equip Auto я не заметил. Напротив, обнаружились направления, в которых наша автомобилизация ушла вперед. Однако размаху и разнообразию можно только позавидовать.

Одна из крупнейших в мире выставок автокомпонентов – не только для гигантов индустрии. Стенды с губками-тряпками и ароматизаторами заставляют почувствовать себя на авторынке любого российского города.

Обилие посетителей доказывает, что выставка существует отнюдь не «для галочки», а привлекает много людей. Хочется верить, что в ближайшее время политическая ситуация изменится. И из хорошо знакомых нам брендов будет представлен не только Rolf.