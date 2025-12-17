Автопутешествие c «Роснефтью»: когда дорога становится приключением

Вы когда-нибудь задумывались о том, что на земле существует огромное количество мест, где никогда не ступала нога человека?

Покорить их подобно Марко Поло, Васко да Гама или Фернану Магелану хотели бы многие. Необитаемые уголки в большом количестве есть и в России. Например, полуостров Таймыр на севере Красноярского края. Он целиком расположен за Северным Полярным кругом, в зоне вечной мерзлоты. Белых мишек на Таймыре всего в два раза меньше, чем проживающих там людей.

Доехать туда, где не ступала нога человека на автомобиле, – очень крутая затея, но при этом довольно опасная, финансово затратная и долговременная. Предлагаем размяться на более понятных и не таких безрассудных направлениях. Тем более, впереди длинные новогодние каникулы, которые можно уютно, весело и познавательно провести в кругу семьи и друзей.

Если вы совсем не знаете, с чего начать, то следуйте за цифровой системой для путешественников, созданной крупнейшей нефтяной компанией России – «Роснефтью».

На данный момент компания «Роснефть», являющаяся амбассадором развития автотуризма в России, представила уже более 50 уникальных маршрутов, проходящих по 17 регионам страны. 25 маршрутов размещены на платформе «Горизонты России».

А теперь расскажем о том, чем цифровой сервис «Горизонты России», созданный в партнерстве с самыми компетентными специалистами из мира туризма, а также региональными туристическими центрами и органами власти, может быть вам полезен.

Создать в нём маршрут проще простого! Главным принципом формирования структуры проекта «Горизонты России» является модульность. Благодаря такому устройству базы знаний пользователи могут редактировать свое путешествие на основе личных предпочтений: в маршрут можно добавлять интересующие пользователя достопримечательности, рекреационные зоны и АЗС с необходимыми в дороге сервисами. Времени на построение безопасного и комфортного маршрута при помощи сервиса нужно совсем немного, а быть застрахованным от разочарований – бесценно. Все локации, предложенные «Горизонтами России», проверены профессионалами.

Найти проект несложно. Перейдите по адресу ГоризонтыРоссии.РФ, при помощи простого интерфейса создайте свой маршрут, который автоматически будет перекинут в навигационное приложение и отправляйтесь в путь.

Как мы уже рассказали выше, вместе с достопримечательностями и точками притяжения на маршруте можно выбрать оптимальные места для отдыха от монотонного движения. Зачастую такие остановки происходят на автозаправочных комплексах. Если раньше АЗС были лишь местом для дозаправки топливом, то сейчас большинство из почти 3000 заправочных станций сети «Роснефть», расположенных в 62 регионах нашей огромной страны, представляют собой настоящие оазисы цивилизации и комфорта.

Сотрудники станций неизменно подарят теплоту улыбки. В кафе «Зерно», расположенных на большей части заправочных комплексов «Роснефть», вы всегда сможете подкрепиться вкусной и полезной едой, свежей выпечкой, аппетитными десертами и, конечно же, ароматным кофе, выращенным в солнечной Венесуэле! На данный момент бодрящий напиток под брендом Venezuela доступен на заправках Москвы и Санкт-Петербурга, но уже в следующем году будет доступен на многих АЗС «Роснефти». Если кофе вам очень понравился, а в регионе, куда вы следуете, он пока не появился, вы всегда сможете купить пакет со свежеобжаренными зернами на маркетплейсе и варить его, где и когда захотите.

Правильно спланированное путешествие с приложением «АЗС Роснефть» может быть еще и финансово выгодным, ведь приложение позволяет стать участником программы лояльности «Семейная команда». Выпустить виртуальную карту можно за пару минут, а пользоваться привилегиями программы долгие годы. Достаточно QR-кода, который можно предъявить на кассе с экрана мобильного устройства.

«Семейная команда» – это не только про выгоду за каждый заправленный литр топлива от «Роснефти». Накопить заветные баллы можно буквально за всё: покупка вкуснейшего кофе, товаров магазине на АЗК и хот-догов в кафе «Зерно«. Потратить накопленные баллы так же просто, при этом 1 балл равен 1 рублю.

Мы не знаем, что выберете вы. Долгий и сложный маршрут или всего пару точек остановки в радиусе 200 километров от своего города, но знаем точно, что, спланировав путешествие вместе с компанией «Роснефть», в финальной точке вы будете наполнены только положительными эмоциями, яркими впечатлениями и гордостью за открытие новых, ранее неизведанных вами мест.

