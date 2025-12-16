Как закрепить номерной знак на китайском автомобиле и не получить штраф?

Опубликована инструкция по установке госномера автомобиля на нестандартный крепеж

Суть проблемы: у российских регистрационных знаков два крепежных отверстия, а у китайских – четыре.

Межцентровые расстояния тоже не совпадают – прикрутить номера кое-как двумя болтами вместо четырех не получится. Расстояние между «китайскими» отверстиями по вертикали превышает высоту отечественного номерного знака. Размеры знаков также неодинаковые.

Если ушедшие автопроизводители почти всегда дорабатывали конструкцию машины под российские стандарты, «китайцы» заниматься этим не торопятся. Решать задачу закрепления номера приходится владельцу – да так, чтобы не обидеть эстетику, ПДД и КоАП. Этим и займемся.

Размеры отечественного номерного знака.

У «китайцев» четыре отверстия крепления номера расположены по углам прямоугольника 115×225 мм, а у нас – два отверстия на рассто­янии 480 мм по горизонтали. Небольшая пластмассовая переходная плита, к которой крепится короткими саморезами обычная рамка под наш номер. За комплект из переходника и рамки возьмут примерно 1200 рублей.

Плоская стальная окрашенная пластина, имеющая четыре аккуратных ушка под китайские отверстия и два – под крепления под наш знак. Решение минималистическое, почти незаметное. Ориентировочная цена 1100 рублей.

Способы решения

Проще всего купить готовые наборы. Мы приобрели переходники пяти разных типов ценой до 1200 рублей. Однако можно обойтись и подручными средствами.

Все варианты – в нашей фотогалерее.

Специальные рамки, разработанные для китайских автомобилей. Поскольку высота рамки больше чем у нашего номера, винты крепления удается скрыть под ней. Верхние – под самим знаком, а нижние – под съемной пластмассовой полосой, на которую дилеры очень любят наносить рекламу. Рамка без рекламы обойдется в 300–400 рублей.

Два пластмассовых Т‑образных элемента, которые соединяют четыре китайских отверстия с нашими «под 480 мм». Решение простое и, в принципе, пригодное. Ориентировочная цена – до 300 рублей.

Переходные элементы, на которые знак закрепить непосредственно нельзя, а только через обычную российскую рамку. Примерная цена 200–400 рублей.

Без покупных переходников

В качестве примера мы установили задний номерной знак на редакционном автомобиле Лада Ларгус с помощью двух резьбовых заклепок (англ. the rivet nut) с резьбой М6. Закрепляя номер двумя винтами, не забыли подложить полоски двустороннего скотча, чтобы он не протирал краску.

Запасаемся резьбовыми заклепками и простейшим приспособлением для установки.

То же самое можно сделать на любом китайском автомобиле, ну а родные резьбовые отверстия аккуратно заглушить – например, холодной сваркой. Два отверстия при этом знак прикроет, а два других будут напоминать вам о происхождении автомобиля.

Просверленное отверстие и заклепку обрабатываем антикором. Развальцовываем заклепку.

Еще раз покрываем место крепления ­антикором. Крепим номерной знак с приклеенными изнутри полосками двустороннего скотча светлыми ­винтами.

Что требует ГОСТ?

Согласно ГОСТ Р 50577-2018:

для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия;

допускается крепление знаков с помощью рамок или переходных конструктивных элементов. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись «RUS», изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры;

не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ За нарушения использования регистрационных знаков, согласно статье 12.2 КоАП РФ, предусмотрены следующие наказания: За управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта знаками – предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

За управление транспортным средством без номерных знаков или со знаками, идентификация которых умышленно затруднена – штраф 5000 рублей или лишение прав до полутора лет с конфискацией устройств, препятствующих идентификации.

За установку заведомо подложных номеров – штраф 2500 рублей. Для должностных и юридических лиц – до 20 и до 500 тысяч рублей соответственно.

За езду с фальшивыми государственными знаками – лишение прав на срок от 6 месяцев до года.

Держать себя в рамках

Использование пластмассовых рамок с нижней полосой вошло в практику примерно 30 лет назад. Реальную пользу от них в большинстве случаев получают лишь автосалоны, которые размещают на рамке свои названия и телефоны, либо станции технического обслуживания, на которые впоследствии заезжал авто­мобиль.

Любой номерной знак даже без рамки и так уродует автомобиль. На автомобилях Alfa Romeo, например, дизайнеры вынуждены смещать номер в сторону от центра.

Толстая, часто сильно выступающая рамка, которая дребезжит при закрывании багажника, портит дизайн любого автомобиля. Так зачем обрамлять номер, без которого ездить нельзя, делая его более массивным?

Единственный случай, когда без рамки не обойтись – если площадка, например, на переднем бампере, имеет меньший размер, чем номер, и его не удается закрепить. И тонкая свисающая кромка может быть легко помята.

Владельцы Москвичей моделей 408, 412 и 2140 в свое время были вынуждены смириться с тем, что регистрационные знаки нового образца (с 1980 года) не умещались на откидной заводской площадке, перекрывающей доступ к горловине бензобака. Приходилось пользоваться переходниками – как правило, самодельными.

Наше мнение: где только возможно, следует крепить номер без рамки. К пластмассовым кузовным деталям – напрямую, а к металлическим частям – с прокладкой из двустороннего скотча. И китайские автомобили – не исключение.

Можно ли подкрашивать номер?

Если потертые черные символы захочется обновить самостоятельно, помните, что грань между подкраской облупившегося слоя и подделкой очень тонкая – тут многое зависит от настроения инспектора, заметившего следы самостоятельного вмешательства.

А вот световозвращающую белую пленку подкрашивать категорически нельзя: номер перестанет соответствовать ГОСТу. Поэтому гораздо проще и спокойнее заказать дубликат поврежденного регистрационного знака в лицензированной компании – сейчас такая услуга широко распространена. Цена – около 1500 рублей за две таблички.