Такси, где можно торговаться: 10 главных вопросов об уникальном сервисе Drivee

«Серьезно?! А чего так дорого-то?!», – пожалуй, этим вопросом хотя бы раз задавался каждый, кто пользуется услугами такси. Вопрос резонный: в час пик цены взлетают так, что непонятно, через 5 минут прибудет Иван на белой Kia Rio или агрегатор послал за вами своего топ-менеджера за штурвалом суперджета.

Но можно и по-другому. Вы сами предлагаете цену за поездку, видите отклики водителей и выбираете лучшее соотношение стоимости, рейтинга и марки авто. Так работает Drivee, российский сервис для заказа такси в 100+ городах страны. Без диктующих алгоритмов. Только прямые договоренности.

Собрали ответы на главные вопросы о сервисе Drivee и от пассажиров, и от водителей. Пусть каждая сторона знает, как работает другая. Никаких секретов, все прозрачно и по-честному. Поехали!

Drivee для пассажиров: как такое вообще возможно?

Раз уж мы начали с того, почему поездки на такси обходятся так дорого, логично сперва разобраться с вопросами от тех, кто за эти поездки платит.

И что, можно реально самому предложить цену?

– Не просто можно, но и нужно, ведь это основная фишка сервиса. Вы указываете маршрут и сумму, которую готовы заплатить. Водители видят ваше предложение и откликаются. Можете назвать цену ниже рыночной или, наоборот, накинуть сверху сотню-другую, чтобы ускорить поиск машины.

Система работает по принципу обратного аукциона – не вы повышаете ставки, а водители предлагают свои условия, конкурируя за ваш заказ. То есть никакого давления на клиента и ультиматумов в духе: «либо берите, либо уходите».

В Drivee цена – это не результат работы алгоритма, а ваше решение: пассажир сам предлагает водителям стоимость поездки.

А если никто не согласится на мою цену?

– Будем честны: и такое бывает. Тогда водители предлагают свою стоимость и вы видите все варианты сразу. Вот этот готов отвезти вас за 350 рублей, другой за 420, третий за 500. Смотрите, сравниваете и выбираете то, что вам больше подходит.

Причем выбор – это не только про цену. Возможно, самое дешевое предложение поступило от водителя, который приедет только через 15 минут на старенькой Granta с рейтингом 4.2. А тот, кто предлагает услуги на 70 рублей дороже, уже стоит на светофоре за углом на свежей Skoda Rapid, причем с рейтингом 4.9 и кучей благодарностей в отзывах. Спешите? – Выбираете того, кто ближе. Важен комфорт? – Смотрите на марку авто и рейтинг. Главное, что все решаете вы, а не алгоритм.

Том Соулфул, директор по связям с общественностью Drivee:

– Drivee создает честные условия для обеих сторон. Пассажир видит все предложения сразу и выбирает лучшее по цене, рейтингу водителя и марке автомобиля. Это прямое взаимодействие пользователей без посредников и алгоритмов.

Как понять, что водитель нормальный?

– Очень просто. В приложении вы видите рейтинг водителя, отзывы других пассажиров и марку машины. У таксиста оценка 4.9 из 5, свежая Kia Rio и куча положительных комментариев? Отлично, скорее всего, ехать с ним будет комфортно. Видите оценку 4,6 и отзывы, что водитель очень разговорчивый? Ну, тут уже думайте сами – готовы ли вы к смолл-току (или к «току», который будет не очень-то и «смолл»)? Если не хотите обсуждать погоду и местную политику, выбирайте другого водителя. Благо, их достаточно.

При заказе в классических агрегаторах вы сначала соглашаетесь на цену, а потом уже видите, кто приедет. Здесь все прозрачно с самого начала, еще до подтверждения заказа.

Это вообще безопасно?

– Да, и этому в Drivee уделяется серьезное внимание. Каждый водитель проходит тщательную проверку документов перед допуском к заказам. В приложении также предусмотрена кнопка для быстрой связи со службой поддержки или экстренными службами. Это на случай любых непредвиденных ситуаций, начиная от разногласий по маршруту и заканчивая реальными чрезвычайными обстоятельствами.

Плюс вы можете отправить геометку автомобиля с данными водителя близким. Так они будут отслеживать вашу поездку в режиме реального времени. Ссылку с геотегом можно переслать в мессенджер, соцсети, по почте или даже через SMS. Очень удобная фича, если отправляете одного на такси ребенка-подростка или пожилого родственника. Либо если сами едете поздно вечером или в незнакомый район.

Карта маршрута, SOS-кнопка и геометка позволяют осуществлять полный контроль поездки с экрана смартфона.

А в моем городе это работает?

– Сервис для заказа такси Drivee доступен в более чем 100 городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Сочи. Полный список можно посмотреть на сайте Drivee и в мобильном приложении Drivee на RuStore, App Store, Google Play или AppGallery.

Drivee для водителей: а что получают партнеры сервиса?

А теперь перейдем к самым частым вопросам от тех, без кого сервиса Drivee попросту бы не существовало.

Будут ли штрафы за отказ от поездки?

– Нет. Вы сами выбираете заказы, которые вам подходят по маршруту, цене и времени. Не хотите ехать в противоположный конец города за 300 рублей? – Нет проблем. Просто не берите этот заказ. Поверьте, никаких последствий за это не будет.

В отличие от многих агрегаторов, где за отказ от «неудобных» заказов можно получить штраф или понижение приоритета, здесь вы абсолютно свободны в выборе маршрута.

Увижу ли я маршрут заранее?

– Так точно! Вы видите полный маршрут поездки и сумму, которую предлагает пассажир, еще до того, как примете заказ. Можете сразу же прикинуть: выгодно ли ехать по этому направлению, не придется ли возвращаться пустым, успеете ли добраться до следующего заказа.

Это, опять-таки принципиальное различие с классическими агрегаторами, у которых маршрут часто виден только после принятия, а отказаться «безнаказанно» уже нельзя.

Водитель видит маршрут и цену заранее, так что выбирает только те поездки, которые действительно выгодны.

Какую комиссию берет сервис?

– Комиссия прозрачная и сравнительно невысокая, без скрытых платежей и дополнительных сборов. Средний по стране размер комиссии составляет 12,8% от стоимости заказа, что является одним из самых низких показателей на рынке. Для сравнения: комиссия других агрегаторов может составлять порядка 22-25% в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах доходить до 18%.

Плюс деньги поступают сразу, так что не нужно ждать еженедельных выплат или с калькулятором наперевес разбираться, за что и когда тебе заплатят.

Как начать работать в Drivee?

– Нужно скачать приложение Drivee на RuStore, App Store, Google Play или AppGallery и отправить документы на проверку – и все, после успешного прохождения этого этапа можете принимать заказы. Никаких сложных регистраций, дополнительных программ в смартфоне или многоступенчатых согласований. Один аккаунт, одно приложение – и вы уже в деле.

Есть ли еще какие-то «плюшки» для водителей?

– Еще какие! Drivee поощряет активных водителей бонусами. Чем чаще работаете и чем выше рейтинг, тем больше возможностей увеличить доход. Логика простая: качественный сервис повышает рейтинг, высокий рейтинг привлекает больше заказов, больше заказов = больше бонусов.

А что, так можно было?

Оказывается, да. Обычные агрегаторы такси работают на алгоритмах и те сами решают, сколько будет стоить поездка и кому из водителей ее отдать. Спору нет, для самой компании такая бизнес-модель эффективна. Только вот пассажиры часто переплачивают в час пик, а водители получают невыгодные заказы.

Сервис для заказа такси Drivee убрал алгоритм из процесса. Вы договариваетесь напрямую – без навязанных коэффициентов и скрытых наценок. При этом сохраняются все преимущества онлайн-агрегатора:

рейтинги водителей

режим отслеживания поездки

проверка документов водителей

интуитивно понятный интерфейс приложения

Получается такой гибрид человеческой договоренности и цифровой безопасности. И судя по тому, что приложение Drivee уже скачали более 12 млн раз, такой подход работает.

Участники поездки заранее знают, на что соглашаются – ведь и у пассажира, и у водителя есть свои параметры выбора.

Как начать пользоваться?

Для пассажиров:

Скачайте приложение Drivee в RuStore, App Store, Google Play или AppGallery, укажите город, зарегистрируйтесь и можете создать первый заказ. Оплатить поездку можно банковской картой, наличными или онлайн-переводом.

Для водителей:

Заходите на сайт и кликайте на страницу регистрации для водителей или регистрируетесь в приложении, заполняете заявку, проходите проверку документов и начинаете принимать заказы.

Узнайте, работает ли сервис в вашем городе, и тогда в следующий раз, когда цена на такси взлетит, у вас под рукой будет достойная альтернатива. А для тех, кто ищет дополнительный источник дохода это вообще отличный вариант: сам выбираешь, когда выходить на линию и получаешь деньги сразу после завершения заказа при оплате наличными и онлайн-переводом, а при оплате картой водитель может вывести средства уже через 4 часа после заказа. Увы, 2026 год обещает быть не самым простым – так что лишняя копеечка по факту вообще не лишняя.

Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнёрами. 0+

Реклама|ООО «ИН14», ИНН 1435308804|erid F7NfYUJCUneTTy5Qd8Rz