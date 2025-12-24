Как продлить жизнь современного турбированного мотора? Есть ответ!

Топливо Роснефть Pulsar обеспечивает чистую и бесперебойную работу турбомотора

«Еще вчера» мировая автомобильная промышленность развивалась по совсем другому технологическому вектору. Чтобы получить максимальный коэффициент полезного действия, достаточно было увеличивать объем двигателя. Такие агрегаты не могли похвастать так любимым нами «взрывным» характером, имели невысокую эластичность и страдали от недостаточной отзывчивости на действия водителя. При этом их надежность была неоспорима, а требования к топливу – минимальны, как минимальна была и их экологичность.

Современные тенденции развития двигателестроения направлены в иную сторону. Компактные и легкие силовые установки оборудуются большим количеством вспомогательных агрегатов, которые помогают увеличивать производительность, расходовать меньше топлива и становиться все более и более экологичными.

На турбированные агрегаты небольшого объема перешли уже почти все мировые автопроизводители. Такие двигатели можно встретить под девятью из десяти капотов китайских автомобилей, а также у европейских, японских и американских грандов.

Удивить сейчас кого-либо двухлитровым мотором, развивающим 250 лошадиных сил, не получится. Есть модели, у которых мощность превышает 400 лошадиных сил, снятых также с двухлитрового мотора. Добиться максимальной эффективности и долгого срока службы без подходящего топлива просто невозможно.

Это утверждение справедливо как для обычных автомобилей, так и для столь популярных последовательных гибридных установок, прибывающих к нам массово из Китая, в которых работа ДВС как будто бы и не очень заметна, но критична для правильной реализации функции зарядки бортовой электросети.

Ритм мощности: почему высокотехнологичный двигатель требует фирменного топлива компании «Роснефть»

В мире современных агрегатов каждый механизм, входящий в установку, – это симфония точных движений, где кратковременный сбой даже одного элемента грозит нарушить гармонию целого.

А если перейти в плоскость инженерии, то ситуация выглядит следующим образом.

За счет применения турбонагнетателей в цилиндрах современного мотора создается максимально высокая степень сжатия. Благодаря тому что воздух подается в камеру под большим давлением, достигается более эффективное сгорание топливовоздушной смеси.

Среднестатистическая турбина состоит из двух главных элементов: ротора и компрессора. Двигатель в процессе работы производит выхлопные газы. Этот поток газов поступает под давлением в ротор, раскручивая турбонагнетатель при помощи лопаток турбины.

Вал ротора, вращаясь, приводит в действие компрессор, который и нагнетает дополнительный объем воздуха в камеры сгорания, обеспечивая высокую степень сжатия.

Все процессы сопровождаются колоссальными температурными показателями. Если в турбодизельном агрегате температура работы не превышает 850 градусов, то в бензиновом она легко «улетает» за отметку в 1000 градусов.

Для регуляции этих явлений придуманы промежуточные охладители – так называемые интеркулеры, но вот победить такое явление, как детонация, поможет только использование высококачественного топлива.

Фирменное топливо «Роснефть» Pulsar – высокотехнологичный «композитор», пишущий музыку бесперебойной работы мотора, основываясь на шести ключевых компонентах.

Пульсар чистоты – отвечает за чистоту топливной системы. Результат – стабильная работа двигателя. Показатели для бензина Pulsar-95: уменьшение количества отложений на впускных клапанах на 88,4%.

– отвечает за чистоту топливной системы. Результат – стабильная работа двигателя. Показатели для бензина Pulsar-95: уменьшение количества отложений на впускных клапанах на 88,4%. Пульсар защиты – предотвращает коррозию металла путем образования защитного слоя на внутренних деталях двигателя. Результат – долговечность работы двигателя.

– предотвращает коррозию металла путем образования защитного слоя на внутренних деталях двигателя. Результат – долговечность работы двигателя. Пульсар износостойкости – снижает износ деталей двигателя при трении за счет смазывающих свойств. Результат – увеличение срока эксплуатации двигателя.

– снижает износ деталей двигателя при трении за счет смазывающих свойств. Результат – увеличение срока эксплуатации двигателя. Пульсар экологичности – обеспечивает более полное и чистое сгорание топлива. Результат – снижение выбросов вредных веществ в отработавших газах.

– обеспечивает более полное и чистое сгорание топлива. Результат – снижение выбросов вредных веществ в отработавших газах. Пульсар мощности – сохраняет мощностной ресурс двигателя. Результат – эффективность при наборе скорости.

– сохраняет мощностной ресурс двигателя. Результат – эффективность при наборе скорости. Пульсар экономичности – повышает эффективность сгорания топлива. Результат – снижение расхода топлива. Так, показатели для бензина Pulsar-95 подтверждают снижение удельного расхода топлива до 4%.

Разработанная высококвалифицированными специалистами компании «Роснефть» формула, превосходящая растущие требования современных автопроизводителей, оберегает не только двигатели, но и всех нас.

Так, при реализации 1 миллиона тонн фирменного топлива Pulsar в год, в сравнении с обычным АИ-95, выбросы вредных веществ в атмосферу сокращаются примерно на 500 тонн.

Многие производители топлива часто и охотно говорят про экономичность, а как это выглядит в реальных цифрах, обычно умалчивают. При использовании фирменного топлива Pulsar-95 экономия автомобиля, проезжающего 25 000 км в год при среднем расходе в 10 л на 100 км, составит 100 литров.

Симфония надежности

Высокотехнологичные двигатели – это произведения инженерного искусства, ежедневно бросающие вызов топливной индустрии.

Выбирая «Роснефть» Pulsar, вы не просто заливаете бензин – вы обеспечиваете вашему двигателю концерт безупречной работы, где каждый такт звучит мощно, чисто и предсказуемо. Ведь в мире высоких технологий ритм – это не просто порядок, а гарантия долговечности и эффективности.

Реклама| ПАО «НК «Роснефть», ИНН 7706107510|erid F7NfYUJCUneTUSwdxB35