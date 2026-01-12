#
Этот простейший лайфхак поможет сэкономить на ремонте

Читатель «За рулем» нашел способ продлить ресурс стоек стабилизатора автомобиля

Менял на своем кроссовере Hyundai ix35 стучащие стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески на пробеге 75 тысяч км.

Обратил внимание, что люфт есть только со стороны крепления к стабилизатору поперечной устойчивости. Противоположный шарнир – как новый.

Считаю, что профилактическая перестановка симметричных стоек «вверх ногами» при меньшем пробеге продлила бы срок службы узлов. Процедура несложная, а ресурс мог бы достигнуть 100–110 тысяч км и даже более.

П.Табачков, Московская область

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О том, как продлить ресурс опорных подшипников, рассказано тут.
Ревин Алексей
12.01.2026 
