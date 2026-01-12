Этот простейший лайфхак поможет сэкономить на ремонте

Читатель «За рулем» нашел способ продлить ресурс стоек стабилизатора автомобиля

Менял на своем кроссовере Hyundai ix35 стучащие стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески на пробеге 75 тысяч км.

Обратил внимание, что люфт есть только со стороны крепления к стабилизатору поперечной устойчивости. Противоположный шарнир – как новый.

Считаю, что профилактическая перестановка симметричных стоек «вверх ногами» при меньшем пробеге продлила бы срок службы узлов. Процедура несложная, а ресурс мог бы достигнуть 100–110 тысяч км и даже более.

