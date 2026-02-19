Незаменимый помощник на дороге: легендарный видеорегистратор-зеркало

Опубликован обзор видеорегистратора с радар-детектором INTEGO VX-800MR

Представляем легендарный автомобильный видеорегистратор-зеркало с радар-детектором INTEGO VX-800MR. Устройство отличает современный дизайн с черной матовой текстурой, что придает ему стильный и элегантный вид. Данную модель легко установить на зеркало в вашем автомобиле.

На передней панели расположена SUPER HD камера, обеспечивающая отличное качество записи видео. Также видеорегистратор оборудован дисплеем, на котором удобно отображаются все необходимые данные о процессе записи и состоянии устройства. Понятное меню позволяет быстро настроить параметры работы регистратора под личные предпочтения пользователя.

Модуль радар-детектора, с высокочувствительной антенной, разработанный и изготовленный в Южной Корее, обеспечивает дополнительную защиту от штрафов за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения.

Система GPS информатора помогает отслеживать местоположение и фиксировать скорость движения автомобиля.

Обновлять базу данных GPS-информера камер и управлять настройками устройства удобно через мобильное приложение для IOS и Android «INTEGO STAR».

На текущий момент устройство предлагается всего за 16 530 рублей.

Реклама. «ИП Зацепилин Виталий Андреевич» ИНН 504717326173 erid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJLU6Yx