Этот гаджет должен лежать в каждом багажнике — купить его можно за сущие копейки

Опубликован обзор бюджетного двухпоршневого автомобильного компрессора Horder

Автомобильный компрессор должен лежать в каждом багажнике, ведь прокол колеса – это самая распространенная проблема. Если вы ищете рабочий инструмент по цене бака бензина, присмотритесь к Horder. Это тот самый случай, когда «дешево» не значит «одноразово», если знать, чего от него ждать.

За этот девайс просят 2906 рублей. На фоне профессиональных станций Horder выглядит как честный малый, который просто хочет помочь вам доехать до ближайшего шиномонтажа, не угробив диски.

Купить автомобильный компрессор Horder

Характеристики

Тип – Двухпоршневой;

Производительность на входе – 85 л/мин;

Мощность – 300 Вт;

Максимальное давление – 10 атм;

Питание – От автомобильной сети 12В;

Напряжение – 12 В;

Максимальный ток потребления – 25 А;

Уровень шума – 75 дБ;

Манометр – аналоговый;

Время непрерывной работы – 30 мин;

Материал корпуса – металл, пластик;

Длина кабеля питания – 5 м;

Длина воздушного шланга – 1 м;

Особенности: защита от перегрева, спускной клапан (дефлятор), встроенный фонарь.

В наборе присутствует комплект насадок, переходник для велосипедных шин, переходник для матрасов, переходник для мячей, сумка для хранения, фонарь.

Что говорят покупатели

Покупатели единодушны в одном: он работает и делает это лучше, чем ожидаешь за такие деньги.

«Стал настоящим спасением в моих поездках на дальние расстояния. Постоянно меняющиеся погодные условия и километры пробега сказываются на состоянии шин, поэтому возможность самостоятельно регулировать давление, не прибегая к помощи СТО, что стало для меня огромным плюсом», – Денис Елисеев.

«Особенно удобно использовать в условиях, когда нужно быстро привести шины в порядок, например, перед долгой поездкой. Попробовали, в работе никаких сбоев», – Антон Зарецкий.

«Этот компрессор просто замечательный! В комплекте есть все необходимые насадки для разных целей: мячей, матрасов и даже ремонта шин», – Анна.

«Компактный, удобно хранить. Со своими функциями справляется. Покупкой остались довольны, нужная вещь», – Наталья.

Почему стоит взять

Производительность: двухпоршневой механизм – редкость для этого сегмента;

Компактность: легкий, поместится даже в бардачок (если очень постараться);

В комплекте идут насадки для мячей и матрасов. Идеально для поездок на природу.

Стоит помнить, что длина шланга всего 1 метр, поэтому вокруг машины придется походить. Помимо этого, аналоговый манометр иногда требует взгляда под прямым углом, чтобы понять точное давление.

Купить автомобильный компрессор Horder

Реклама. ООО «Яндекс Маркет» ИНН: 9704254424 erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN

«За рулем» можно читать в Одноклассниках