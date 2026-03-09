Лучший подарок: настоящий помощник для уборки дома, гаража, авто уже в продаже!
Воздуходувка беспроводная – лучший подарок на праздник! Этот компактный инструмент – настоящий помощник для уборки дома, сада, огорода, гаража, автомобиля. Сегодня в центре внимания – ручная воздуходувка с мусоросборником URBANWURTH.
Это универсальный электроинструмент, который заменит сразу несколько устройств:
- автопылесос для очистки салона и кузова;
- мини‑пылесос для дома и мастерской;
- ручной турбовентилятор для продувки техники.
Основные характеристики
- Бренд - URBANWURTH
- Цвет товара - красный/черный
- Максимальная скорость воздуха - 88 м/с
- Особенности - всасывание, мусоросборник, обдув
- Тип аккумулятора - Li-ion
- Емкость аккумулятора - 10 А·ч
- Напряжение аккумулятора - 7.4 В
- Мощность - 240 Вт
- Объем мусоросборника - 0.35 л
- Вес - 0.5 кг
Отзывы владельцев
«Супер мощное устройство! Дует просто огонь! Не очень шумное при этом! Использую часто при уборке дома – сдуть с полок или мелких статуэток пыль очень легко - мощности хватает даже на половине! Раздувать костры, почистить ПК, клавиатуру – легко! Больше не нужно покупать баллоны с сжатым воздухом. Устройство реально крутое и стоит точно своих денег! Не берите дешевые аналоги! К тому же у него есть автоматическая защита от перегрева – отключается подача энергии если оно перегрелось – остывает быстро», – Радион Б.
«Не ожидал что так сильно будет дуть, приятно удивлен. Качественная сборка, рекомендую», – Абакар Абакаров.
«Очень довольна покупкой, работает как заявлено»,– Белла Халикова.
На текущий момент устройство предлагается всего за 5 304 рубля.
Купить воздуходувку беспроводную ручную URBANWURTH
Реклама. ООО «Яндекс Маркет» ИНН: 9704254424 erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN
