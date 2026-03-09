Лучший подарок: настоящий помощник для уборки дома, гаража, авто уже в продаже!

#
9 марта
Опубликован обзор ручной воздуходувки...
Опубликован обзор ручной воздуходувки URBANWURTH

Воздуходувка беспроводная – лучший подарок на праздник! Этот компактный инструмент – настоящий помощник для уборки дома, сада, огорода, гаража, автомобиля. Сегодня в центре внимания – ручная воздуходувка с мусоросборником URBANWURTH.

Это универсальный электроинструмент, который заменит сразу несколько устройств:

  • автопылесос для очистки салона и кузова;
  • мини‑пылесос для дома и мастерской;
  • ручной турбовентилятор для продувки техники.

Основные характеристики

  • Бренд - URBANWURTH
  • Цвет товара - красный/черный
  • Максимальная скорость воздуха - 88 м/с
  • Особенности - всасывание, мусоросборник, обдув
  • Тип аккумулятора - Li-ion
  • Емкость аккумулятора - 10 А·ч
  • Напряжение аккумулятора - 7.4 В
  • Мощность - 240 Вт
  • Объем мусоросборника - 0.35 л
  • Вес - 0.5 кг

Отзывы владельцев

«Супер мощное устройство! Дует просто огонь! Не очень шумное при этом! Использую часто при уборке дома – сдуть с полок или мелких статуэток пыль очень легко - мощности хватает даже на половине! Раздувать костры, почистить ПК, клавиатуру – легко! Больше не нужно покупать баллоны с сжатым воздухом. Устройство реально крутое и стоит точно своих денег! Не берите дешевые аналоги! К тому же у него есть автоматическая защита от перегрева – отключается подача энергии если оно перегрелось – остывает быстро», – Радион Б.

«Не ожидал что так сильно будет дуть, приятно удивлен. Качественная сборка, рекомендую», – Абакар Абакаров.

«Очень довольна покупкой, работает как заявлено»,– Белла Халикова.

На текущий момент устройство предлагается всего за 5 304 рубля.

Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
09.03.2026 
Фото:freepik / senivpetro
0