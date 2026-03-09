Лучший подарок: настоящий помощник для уборки дома, гаража, авто уже в продаже!

Опубликован обзор ручной воздуходувки URBANWURTH

Воздуходувка беспроводная – лучший подарок на праздник! Этот компактный инструмент – настоящий помощник для уборки дома, сада, огорода, гаража, автомобиля. Сегодня в центре внимания – ручная воздуходувка с мусоросборником URBANWURTH.

Это универсальный электроинструмент, который заменит сразу несколько устройств:

автопылесос для очистки салона и кузова;

мини‑пылесос для дома и мастерской;

ручной турбовентилятор для продувки техники.

Основные характеристики

Бренд - URBANWURTH

- URBANWURTH Цвет товара - красный/черный

- красный/черный Максимальная скорость воздуха - 88 м/с

- 88 м/с Особенности - всасывание, мусоросборник, обдув

- всасывание, мусоросборник, обдув Тип аккумулятора - Li-ion

- Li-ion Емкость аккумулятора - 10 А·ч

- 10 А·ч Напряжение аккумулятора - 7.4 В

- 7.4 В Мощность - 240 Вт

- 240 Вт Объем мусоросборника - 0.35 л

- 0.35 л Вес - 0.5 кг

Отзывы владельцев

«Супер мощное устройство! Дует просто огонь! Не очень шумное при этом! Использую часто при уборке дома – сдуть с полок или мелких статуэток пыль очень легко - мощности хватает даже на половине! Раздувать костры, почистить ПК, клавиатуру – легко! Больше не нужно покупать баллоны с сжатым воздухом. Устройство реально крутое и стоит точно своих денег! Не берите дешевые аналоги! К тому же у него есть автоматическая защита от перегрева – отключается подача энергии если оно перегрелось – остывает быстро», – Радион Б.

«Не ожидал что так сильно будет дуть, приятно удивлен. Качественная сборка, рекомендую», – Абакар Абакаров.

«Очень довольна покупкой, работает как заявлено»,– Белла Халикова.

На текущий момент устройство предлагается всего за 5 304 рубля.

