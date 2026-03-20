Назван еще один приятный бонус автопутешествий

Как сделать путешествие на машине особенным и разнообразным

В последнее время турбулентность заграничных поездок вызывает тревогу даже у опытных путешественников: самолеты задерживают, рейсы переносят, а события на Ближнем Востоке добавляют неопределенности.

Выбирая между оставшимися видами транспорта, россияне все чаще предпочитают автомобиль. Такие путешествия позволяют самостоятельно определять маршруты, останавливаться там, где хочется, и наслаждаться поездкой в комфортном ритме. Генеральный директор компании «Это Прокат» Артурс Зантманс рассказал «За рулем», что нужно учесть при длительных автопутешествиях.

Почему автопутешествия популярны

Раньше казалось, что единственный способ увидеть мир – это самолет. Однако пандемия COVID-19 изменила ситуацию: поездки на общественном транспорте вызывали опасения, и многие оценили преимущества личного пространства в салоне машины, подальше от толпы чужих людей.

Второй фактор роста интереса к автотуризму – дорожающие билеты. Во многих случаях аренда машины оказывается выгоднее самолетов и поездов. Например, путешествие втроем-вчетвером на автомобиле обойдется значительно дешевле авиабилетов, даже если учесть расходы на бензин.

Но дело не только в цене. Дорога сама по себе дарит массу эмоций и открытий. Россия велика и разнообразна, а ее красоты невозможно оценить из окна самолета или поезда. Только отправившись в путь на машине, можно увидеть живописные деревни, маленькие городки с уникальной атмосферой, попробовать блюда местных кафе и ресторанов. Большинство жителей нашей страны никогда не бывали даже за пределами своего региона. Но автолюбители могут узнать страну ближе.

Кроме того, автомобиль дарит ощущение свободы. Вы сами решаете, когда сделать остановку или отдохнуть в придорожном кафе. Можно отправиться в незапланированное место, свернуть с маршрута, встретить закаты и рассветы вдали от шумных мегаполисов.

Рекомендуем Как не опозориться на платной дороге

Наконец, удобство планирования и отсутствие сюрпризов – важный плюс поездок на автомобиле. Уже перестали быть редкостью ситуации, когда часовой перелет из Москвы в Санкт-Петербург неожиданно становится в десять раз дольше из-за того, что нужно заранее приехать в аэропорт, потратив на дорогу несколько часов, а потом на стойке регистрации узнать, что рейс перенесен еще на 4-5 часов.

В отличие от поездов и самолетов, которым мешают погодные условия, перебои с электричеством и задержки рейсов, водитель контролирует свое передвижение сам. Конечно, дорога непредсказуема, случаются поломки и пробки, однако риск остаться надолго привязанным к месту минимален.

Как подготовиться к автопутешествию

Отправляясь в путешествие на машине, важно грамотно спланировать поездку с учетом возможных непредвиденных обстоятельств.

Состояние автомобиля перед путешествием

Перед поездкой тщательно проверьте автомобиль. Убедитесь, что все системы работают исправно. Если вы арендуете машину, сервисный центр обычно берет эти заботы на себя. Но если в путешествие вы отправляетесь на личном транспорте, стоит уделить внимание его состоянию, а также проверить наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и запасного колеса. В современных автомобилях запасное колесо может отсутствовать, поэтому стоит проверить наличие и срок годности ремкомплекта для устранения проколов.

Маршрут автопутешествия

Одна из приятных хлопот во время подготовки к автопутешествию – планирование маршрута. Сегодня составить план поездки проще благодаря множеству приложений, которые предлагают идеи для остановок. Можно, например, заехать в аутентичный ресторанчик, чтобы попробовать местные пельмени, посетить сувенирный магазин или смотровую площадку, о которой раньше не знали.

Деньги в автопутешествии

Заправки, питание, ночлег – все расходы желательно учесть заранее. Посмотрите цены на топливо и определитесь с местами питания. Возьмите немного наличных денег – даже в XXI веке случаются сбои банковских приложений, проблемы с мобильным интернетом или отсутствием терминала оплаты. Особенно это касается поездок в отдаленные от крупных городов места – там вместо премиальной банковской карты пригодится небольшая сумма наличными на экстренный случай: купить бензин, перекусить или оплатить непредвиденную услугу.

Путешествие в доме на колесах

Дом на колесах постепенно перестает быть экзотикой для россиян. Сегодня можно взять в аренду кемпер (оборудованный для путешествий фургон) или трейлер (прицеп, который можно отсоединить от автомобиля). Стоимость четырехместного автодома будет варьироваться в пределах от 15 тысяч до 30 тысяч рублей в сутки.

Пока автопутешественники в России сталкивается с серьезной проблемой – нехваткой необходимой инфраструктуры. Туристы на автомобиле могут свободно перемещаться, останавливаясь практически везде. Но владелец автодома вынужден искать специализированные стоянки, оборудованные сливом отходов и подключением к коммуникациям. Такие площадки – редкость, однако в европейской части страны и на юге они встречаются чаще, чем в Сибири или северных регионах.

Потенциал рынка огромен, но его развитие тормозится отсутствием условий для комфортного отдыха автолюбителей. Многие туристы вынуждены нарушать правила парковки, рискуя получить штрафы и проблемы с законом, или искать альтернативные решения, такие как мобильные туалеты и автономные системы водоснабжения.

Тем временем бизнес медленно, но верно пытается решить проблему дефицита площадок. Появляются первые кемпинги европейского уровня, строятся специальные зоны отдыха вдоль трасс федерального значения. Но до полноценного расцвета отрасли еще далеко.

Автопутешествие в одну сторону

Один из нюансов автопутешествия – возвращение домой. Обычно туристы едут той же дорогой. Однако после долгого отдыха путь может показаться утомительным, ведь эйфория от предвкушения отпуска уже прошла. В такой ситуации можно воспользоваться услугой аренды автомобиля в одну сторону – например, взять машину в Москве и вернуть в Сочи, а домой отправиться на самолете. Или другой вариант: прилететь на юг и, взяв машину в прокат и проехав все побережье, вылететь из другого города.

Дополнительный бонус от такой мобильности – возможность выбирать класс автомобиля в зависимости от ситуации: для поездки в горы можно взять внедорожник, а для вояжа вдоль береговой линии – кабриолет.

Мнение эксперта

Артурс Зантманс, генеральный директор компании «Это Прокат»:

— Получить автомобиль в прокат не составляет большого труда. Многие компании предоставляют машину лицам старше 21 года, при этом требования к стажу вождения обычно минимальные – от двух лет. Для некоторых категорий автомобилей, например премиальных, возраст может быть повышен до 23 лет. Верхней возрастной планки в России как таковой нет, но в зарубежных компаниях он обычно составляет около 70–75 лет. Если человек старше 75 лет захочет взять машину, ему не откажут, но предложат купить дополнительную страховку, так как статистика показывает, что пожилые люди чаще допускают ошибки на дороге.

Также владельцы прокатных компаний могут проверить и другие данные о клиентах, например количество штрафов – наличие множества неоплаченных штрафов может стать причиной для отказа в аренде. Особенно внимательно относятся к желающим взять дорогие бренды, ведь стоимость одной единицы автопарка начинается от десятков миллионов рублей. Арендодатели предпочитают убедиться, что машина попадет в надежные руки.

На авто по Астрахани и окрестностям: «За рулем» разработал маршрут для поездки в Каспийскую столицу России.