На авто по Астрахани и окрестностям: 7 видов отдыха

«За рулем» разработал маршрут для поездки в Каспийскую столицу России

Астрахань город на перекрестке культур, где история Золотой Орды переплетается с традициями русского купечества и поверьями буддистов.

Тут совершили подвиг Подольские курсанты — едем в Калужскую область

Здесь вас ждет Астраханский кремль, помнящий Ивана Грозного, лотосовые поля Каспия, песчаные барханы и знаменитая астраханская рыбалка. А еще рыбные рынки, арбузные плантации, пискливые геккончики и розовые фламинго.

Отдых в Астрахани разнообразен и отлично подходит тем, кто хочет увидеть Россию с неожиданной стороны.

Как доехать до Астрахани?

Расстояние от Москвы до Астрахани на автомобиле составляет 1393 км, от Санкт-Петербурга 2107 км, от Ставрополя – 585 км, от Волгограда 423 км, от Элисты 313 км.

Взять автомобиль в прокат в Астрахани можно на Вокзальной площади, 6 (46.358100, 48.052642), на Минусинской улице, 8Д (46.359885,48.068996), на Кремлевской улице, 4 (46.348808, 48.020413).

Стоимость в зависимости от марки автомобиля колеблется от 2000 до 8000 рублей в сутки. Могут взять залог (обычно 5000-6000 рублей) для оплаты штрафов ГИБДД, если они будут выписаны.

В центре Астрахани большинство парковок платные. Но это не станет проблемой: историческая часть города компактна, и ее легко исследовать пешком. Автомобиль больше пригодится для поездок за город — например, к соленым озерам или в дельту Волги.

Где остановиться в Астрахани?

Гостиница «Астраханская»

Астрахань, улица Ульяновых, 6/10 (46.353721,48.032855)

Где соленые уши и счастье не за горами — едем в Пермь

Историческая гостиница в центре, в пешей доступности Волга и кремль. Была построена в 1890 году купцом Фёдоровым как «Европейская» — здесь любили останавливаться Ф. Шаляпин, В. Суриков, В. Гиляровский, роскошные апартаменты всегда ждали императора Александра III. После реставрации 2016 года здание сохранило исторический фасад.

Просторные номера с высокими потолками и лепниной оформлены в элегантном стиле и хорошо оснащены. По утрам в ресторане «Волга» сервируют завтрак (шведский стол). Гости могут бесплатно посещать спа-комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом. Есть и бесплатный Wi-Fi.

Цена за ночь: от 5000 рублей.

Гостиница «Сказка»

Астрахань, улица Ленина, 16 (46.347222, 48.035793)

Уютный бюджетный отель в центре города с современным дизайном и бесплатным Wi-Fi. Для гостей доступны одноместные, двухместные номера и семейные апартаменты, все они хорошо оснащены. Можно посетить финскую сауну с ароматерапией или искупаться в бассейне с гидромассажем. На территории — бесплатная парковка.

Цена за ночь: от 2000 рублей.

Хостел Дом30

Астрахань, Советская улица, 24 (46.348902, 48.043195)

Чистый хостел в центре города с бесплатным Wi-Fi. На общей кухне есть все необходимое, завтрак включен в стоимость проживания. Номера как хостельного, так и гостиничного типа оформлены в стиле лофт и хорошо оснащены. Из номеров есть выход на террасу с подвесными креслами и качелями.

Цена за ночь: от 980 рублей.

Где поесть в Астрахани?

Ресторан «Волга»

Астрахань улица Ульяновых, 6/10 (46.353721,48.032855)

Едем к истокам: 4 точки на карте, где начинаются главные реки

Расположен на первом этаже исторической гостиницы «Астраханская». В роскошном интерьере узнаются барокко, ренессанс и классицизм: лепнина, высокие потолки, массивные люстры — кажется, будто попал в музей. Помимо привычных блюд русской и европейской кухни, здесь готовят астраханскую рыбу во всех вариантах: можно попробовать свежую уху с осетром и судаком, запеченную щуку, блины-«икряники». Это не меню, а настоящий гастрономический маршрут по Волге. Ресторан работает 24/7: не важно, живете вы в гостинице или просто проходите мимо — вас накормят, даже если пришли за полночь или рано утром перед экскурсией.

Средний чек: 1000-1500 рублей.

Ресторан «Поплавок»

Астрахань, улица Пугачёва, 1, причал 5 (46.352287,48.025868)

Ресторан-дебаркадер на воде с живой музыкой и танцполом. Здесь всё как в хорошей посиделке у друзей: шумно, вкусно и с духом астраханского раздолья. Можно заказать столик с видом на Волгу, а через час уже кататься на теплоходе, который отправляется прямо от причала ресторана. В меню — всё, что плавает и растет в Астрахани: попробуйте малосол из осетра (1500 рублей), стейк из местного сома (800 рублей) или «Астраханскую жареху» — традиционное рыбацкое блюдо из мелкой рыбы (350 рублей). Если не за рулем закажите фирменное пиво «Поплавок»: его варят тут же.

Средний чек: 1500-2000 рублей.

Ресторан «Миндаль»

Астрахань, улица Ульяновых, 10 (46.353095, 48.032161)

Ресторан восточной кухни, славящийся мясными блюдами. В одном меню уживаются казахский бешбармак с бараниной (1812 рублей), татарские манты с дымком (806 рублей), грузинская долма (665 рублей) и азербайджанский шах-плов — рис с бараниной, запеченный в лаваше с финиками и шафраном (743 рублей). Порции щедрые, подача красивая, запахи — как на базаре в Бухаре.

Средний чек: 2000-2500 рублей.

Кудинова Ирина
Фото:Wikimedia, Вконтакте
10.10.2025 
