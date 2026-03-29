Простой лайфхак: вот как узнать, почему плохо греет печка

Эксперт объяснил, как самостоятельно диагностировать неисправность отопителя в машине

Печка плохо греет? Причин может быть две.

Причина 1. Заклинивший в открытом состоянии термостат

Если термостат заклинило в открытом положении, охлаждающая жидкость сразу пойдет по большому кругу, включая радиатор. Двигатель не нагреется до рабочей температуры, о чем проинформирует штатный указатель температуры, если он есть. При температуре воздуха +20º C температура двигателя не превышает 50º C. В морозы мотор вообще холодный, не выше 10–20 ºC. Все это приводит к большому расходу топлива, износу двигателя из-за переобогащенной смеси и недостаточному обогреву салона.

Неисправность можно определить, пощупав верхний шланг радиатора сразу после пуска непрогретого мотора. Начал быстро нагреваться – термостат действительно неисправен.

Система охлаждения Kia Ceed. Верхний шланг радиатора (показан стрелкой) на большинстве автомобилей легкодоступен.

Если нужно доехать до места ремонта, то перед радиатором можно установить картонку. Тогда температура зимой станет повыше, а летом может подняться до нормальной (рабочей). Это снизит расход топлива и немного улучшит работу отопителя.

Но возможен еще один дефект – намного более коварный.

Причина 2. Низкий уровень охлаждающей жидкости

Система охлаждения потеряла герметичность, и уровень охлаждающей жидкости потихоньку снижается.

Термостат может не только заклинить, но и развалиться, как этот экземпляр на фото из нашей экспертизы.

Система завоздушивается, и первой жертвой нарушения циркуляции охлаждающей жидкости становится теплообменник отопителя.

Шланги к отопителю, да и сам радиатор находятся выше рубашки охлаждения двигателя на многих автомобилях. Получается, что при нормальной температуре мотора водитель и пассажиры мерзнут. При дальнейшем снижении уровня охлаждающей жидкости датчик температуры, который зачастую находится в отдельном патрубке, да еще и порой пластмассовом, перестанет контактировать с антифризом. Двигатель может «закипеть», а датчик этого «не заметит».

Чтобы не допустить такого сценария, нужно регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости. В системах, где радиатор не имеет пробки, достаточно посмотреть на уровень жидкости в расширительном бачке.

На полупрозрачной стенке расширительного бачка обозначен нормальный уровень охлаждающей жидкости.

Если пробка расположена на радиаторе или рядом с ним, как на некоторых автомобилях, то при холодном моторе ее следует открыть и убедиться, что жидкости в системе «под горлышко».

Пробка на автомобиле Нива имеет два резиновых уплотнения. Верхнее герметизирует систему охлаждения двигателя, а нижнее — поддерживает необходимое давление.

Полезный совет:выработайте привычку осматривать место, на котором простоял ваш автомобиль. Никаких луж под ним быть не должно.

Желаю, чтобы у вашего автомобиля всегда была нормальная температура.