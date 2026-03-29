Простой лайфхак: вот как узнать, почему плохо греет печка
Печка плохо греет? Причин может быть две.
Причина 1. Заклинивший в открытом состоянии термостат
Если термостат заклинило в открытом положении, охлаждающая жидкость сразу пойдет по большому кругу, включая радиатор. Двигатель не нагреется до рабочей температуры, о чем проинформирует штатный указатель температуры, если он есть. При температуре воздуха +20º C температура двигателя не превышает 50º C. В морозы мотор вообще холодный, не выше 10–20 ºC. Все это приводит к большому расходу топлива, износу двигателя из-за переобогащенной смеси и недостаточному обогреву салона.
Неисправность можно определить, пощупав верхний шланг радиатора сразу после пуска непрогретого мотора. Начал быстро нагреваться – термостат действительно неисправен.
Если нужно доехать до места ремонта, то перед радиатором можно установить картонку. Тогда температура зимой станет повыше, а летом может подняться до нормальной (рабочей). Это снизит расход топлива и немного улучшит работу отопителя.
Но возможен еще один дефект – намного более коварный.
Причина 2. Низкий уровень охлаждающей жидкости
Система охлаждения потеряла герметичность, и уровень охлаждающей жидкости потихоньку снижается.
Система завоздушивается, и первой жертвой нарушения циркуляции охлаждающей жидкости становится теплообменник отопителя.
Шланги к отопителю, да и сам радиатор находятся выше рубашки охлаждения двигателя на многих автомобилях. Получается, что при нормальной температуре мотора водитель и пассажиры мерзнут. При дальнейшем снижении уровня охлаждающей жидкости датчик температуры, который зачастую находится в отдельном патрубке, да еще и порой пластмассовом, перестанет контактировать с антифризом. Двигатель может «закипеть», а датчик этого «не заметит».
Чтобы не допустить такого сценария, нужно регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости. В системах, где радиатор не имеет пробки, достаточно посмотреть на уровень жидкости в расширительном бачке.
Если пробка расположена на радиаторе или рядом с ним, как на некоторых автомобилях, то при холодном моторе ее следует открыть и убедиться, что жидкости в системе «под горлышко».
Полезный совет:выработайте привычку осматривать место, на котором простоял ваш автомобиль. Никаких луж под ним быть не должно.
Желаю, чтобы у вашего автомобиля всегда была нормальная температура.
