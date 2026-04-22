Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Досадные проблемы популярных в России гибридных авто — детальный разбор

Эксперт «За рулем» рассказал, как продлить жизнь бензиновому мотору гибридных Li

Двигатели этого семейства были разработаны в 2005 году. Компании PSA (Peugeot Citroen Automobiles) тогда понадобилось что-то более современное и экологичное вместо устаревших, но достаточно надежных моторов серии TU.

А BMW срочно нужна была замена моторам Tritec для автомобилей Mini, и впоследствии – унификация двигателей младшей линейки марок BMW и Mini одним четырехцилиндровым агрегатом вместо трех (серий N43, N45 и N46). Вот так PSA и BMW стали партнерами в большом проекте.

Новое семейство моторов создатели нарекли возвышенным именем Prince. Но из-за индекса ЕР6 в народе прижилось другое имя – «Ерш». Точнее и не сказать – агрегат действительно вышел «колючим».

Двигатель EP6
Двигатель EP6

Prince-моторы бывают разными, с рабочим объемом от 1,4 до 1,6 литра, атмосферные и с наддувом, с обычным распределенным впрыском и с непосредственным.

Восточный Принц

В компании BMW от Принца отказались в 2015–2016 годах, переведя «единичку» F20 и «трешку» F30 на новые, более удачные моторы серии В.

Но у европейского «ерша» нашлась вторая жизнь на другом конце света – в 2015 году лицензию на семейство моторов купил китайский концерн Xinchen China Power.

Его наследник – модернизированный вместе с BMW двигатель L2E15M – стал «удлинителем запаса хода» на гибридах Li. С 2022 года он устанавливается на модели L6, L7, L8 и L9.

Китайский Prince имеет точно такой же по конфигурации алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами. Только рабочий объем ради большей выгоды по местному законодательству выбран 1496 см³, а не 1598 см³, как у «европейца». Диаметр цилиндров уменьшен с 77 мм до 74,5 мм. При этом ход поршня 85,8 мм остался тем же – коленвал у обоих моторов идентичен.
Китайский Prince имеет точно такой же по конфигурации алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами. Только рабочий объем ради большей выгоды по местному законодательству выбран 1496 см³, а не 1598 см³, как у «европейца». Диаметр цилиндров уменьшен с 77 мм до 74,5 мм. При этом ход поршня 85,8 мм остался тем же – коленвал у обоих моторов идентичен.

Сложный и небезупречный узел масляного насоса остался неизменным – одинаковым у китайского (слева) и европейского (справа) агрегатов.
Сложный и небезупречный узел масляного насоса остался неизменным – одинаковым у китайского (слева) и европейского (справа) агрегатов.
Механический водяной насос – в наименее проблемном исполнении, с корпусом не из коробящегося при перепаде температур пластика, а из алюминия. Этот узел у моторов тоже взаимозаменяем.
Механический водяной насос – в наименее проблемном исполнении, с корпусом не из коробящегося при перепаде температур пластика, а из алюминия. Этот узел у моторов тоже взаимозаменяем.

Конфигурация пластиковых клапанных крышек совершенно разная – в том числе и из-за размещения ТНВД.
Конфигурация пластиковых клапанных крышек совершенно разная – в том числе и из-за размещения ТНВД.

В китайском исполнении ТНВД расположен на кронштейне над ГБЦ и приводится от дополнительного кулачка распредвала. А у европейской версии насос располагается сбоку и приводится от торца распредвала. Но эти нюансы не влияют на эксплуатацию.
В китайском исполнении ТНВД расположен на кронштейне над ГБЦ и приводится от дополнительного кулачка распредвала. А у европейской версии насос располагается сбоку и приводится от торца распредвала. Но эти нюансы не влияют на эксплуатацию.
Муфты фазовращателей у обоих моторов одинаковые. А вот сопряженные с ними звездочки – разные, ведь в европейском двигателе используется роликовая цепь, а в китайском – пластинчатая цепь Морзе, да еще и в полтора раза тоньше. Такая цепь работает тише, но крайне требовательна к смазке, быстрее изнашивает зубья звездочек и легче перескакивает. Неудивительно, что она нередко растягивается уже после 100 тысяч км, а впоследствии весьма высока вероятность ее обрыва.
Муфты фазовращателей у обоих моторов одинаковые. А вот сопряженные с ними звездочки – разные, ведь в европейском двигателе используется роликовая цепь, а в китайском – пластинчатая цепь Морзе, да еще и в полтора раза тоньше. Такая цепь работает тише, но крайне требовательна к смазке, быстрее изнашивает зубья звездочек и легче перескакивает. Неудивительно, что она нередко растягивается уже после 100 тысяч км, а впоследствии весьма высока вероятность ее обрыва.

Болезни аристократов

Главные и наиболее острые проблемы исходного Принца – ранний износ цепного привода ГРМ (особенно у турбоверсий). Практически все его компоненты неоднократно модернизировали, но только начиная с третьей генерации моторов с индексом EP6F образца 2014 года ресурс привода ГРМ стал уверенно переваливать хотя бы за 100–120 тысяч км.

Цепной привод ГРМ подвержен раннему износу.
Цепной привод ГРМ подвержен раннему износу.

Есть проблемы с системой смазки с результатом в виде задира коленвала и постелей распредвалов. Главным образом – по вине масляного насоса переменной производительности с электроклапаном регулировки давления, который способен внезапно заклинить после 100 тысяч км (особенно на больших оборотах). Давление в системе смазки может оказаться критически низким, с тяжкими последствиями для мотора.

Электроклапан регулировки давления в масляном насосе способен внезапно заклинить после 100 тысяч км.
Электроклапан регулировки давления в масляном насосе способен внезапно заклинить после 100 тысяч км.

Резиновая мембрана встроенного в верхнюю пластиковую крышку клапана системы вентиляции регулярно рвется, сбивая с толку расходомер лишним воздухом и приводя к угару масла. А вероятность перегрева повышают капризы системы охлаждения с не особо надежными помпами и термостатом.

Резиновая мембрана встроенного в верхнюю пластиковую крышку клапана системы вентиляции регулярно рвется.
Резиновая мембрана встроенного в верхнюю пластиковую крышку клапана системы вентиляции регулярно рвется.

Как отдалить проблемы?

Во‑первых, этот мотор на гибриде нужно регулярно принудительно включать, даже если батарея заряжена – редкие «сухие» запуски, особенно в мороз, существенно ускоряют износ – в первую очередь износ именно привода ГРМ.

Во‑вторых, нужно исключить малейшую вероятность детонации и вызываемых ею ударных нагрузок. Для этого бензин должен быть с октановым числом 100 единиц и свежим – ведь из-за особенностей эксплуатации подзаряжаемые гибриды порой заправляются редко, а при разрушении присадок (особенно в жару) у «прокисшего» бензина снижаются многие свойства, включая детонационную стойкость.

Пластиковые кассеты направляющих цепи привода ГРМ абсолютно одинаковые. И по конфигурации, и что удивительно, по ширине ручьев. Сами натяжители – одной конструкции, но чуть отличающиеся длиной, что непринципиально.
Пластиковые кассеты направляющих цепи привода ГРМ абсолютно одинаковые. И по конфигурации, и что удивительно, по ширине ручьев. Сами натяжители – одной конструкции, но чуть отличающиеся длиной, что непринципиально.

В китайской версии мотор Prince зачем-то еще больше ослабили там, где его конструкцию, наоборот, нужно было бы усилить. Хорошо, что на гибридах Li он используется не постоянно, а по потребности.

Благодарим компанию Ходос Авто за помощь в подготовке материала.

Хлебушкин Илья
Фото:Ян Сегал
Фото:Ян Сегал
