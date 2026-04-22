Досадные проблемы популярных в России гибридных авто — детальный разбор

Эксперт «За рулем» рассказал, как продлить жизнь бензиновому мотору гибридных Li

Двигатели этого семейства были разработаны в 2005 году. Компании PSA (Peugeot Citroen Automobiles) тогда понадобилось что-то более современное и экологичное вместо устаревших, но достаточно надежных моторов серии TU.

А BMW срочно нужна была замена моторам Tritec для автомобилей Mini, и впоследствии – унификация двигателей младшей линейки марок BMW и Mini одним четырехцилиндровым агрегатом вместо трех (серий N43, N45 и N46). Вот так PSA и BMW стали партнерами в большом проекте.

Новое семейство моторов создатели нарекли возвышенным именем Prince. Но из-за индекса ЕР6 в народе прижилось другое имя – «Ерш». Точнее и не сказать – агрегат действительно вышел «колючим».

Двигатель EP6

Prince-моторы бывают разными, с рабочим объемом от 1,4 до 1,6 литра, атмосферные и с наддувом, с обычным распределенным впрыском и с непосредственным.

Восточный Принц

В компании BMW от Принца отказались в 2015–2016 годах, переведя «единичку» F20 и «трешку» F30 на новые, более удачные моторы серии В.

Но у европейского «ерша» нашлась вторая жизнь на другом конце света – в 2015 году лицензию на семейство моторов купил китайский концерн Xinchen China Power.

Его наследник – модернизированный вместе с BMW двигатель L2E15M – стал «удлинителем запаса хода» на гибридах Li. С 2022 года он устанавливается на модели L6, L7, L8 и L9.

Китайский Prince имеет точно такой же по конфигурации алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами. Только рабочий объем ради большей выгоды по местному законодательству выбран 1496 см³, а не 1598 см³, как у «европейца». Диаметр цилиндров уменьшен с 77 мм до 74,5 мм. При этом ход поршня 85,8 мм остался тем же – коленвал у обоих моторов идентичен.

Сложный и небезупречный узел масляного насоса остался неизменным – одинаковым у китайского (слева) и европейского (справа) агрегатов. Механический водяной насос – в наименее проблемном исполнении, с корпусом не из коробящегося при перепаде температур пластика, а из алюминия. Этот узел у моторов тоже взаимозаменяем.

Конфигурация пластиковых клапанных крышек совершенно разная – в том числе и из-за размещения ТНВД.

В китайском исполнении ТНВД расположен на кронштейне над ГБЦ и приводится от дополнительного кулачка распредвала. А у европейской версии насос располагается сбоку и приводится от торца распредвала. Но эти нюансы не влияют на эксплуатацию. Муфты фазовращателей у обоих моторов одинаковые. А вот сопряженные с ними звездочки – разные, ведь в европейском двигателе используется роликовая цепь, а в китайском – пластинчатая цепь Морзе, да еще и в полтора раза тоньше. Такая цепь работает тише, но крайне требовательна к смазке, быстрее изнашивает зубья звездочек и легче перескакивает. Неудивительно, что она нередко растягивается уже после 100 тысяч км, а впоследствии весьма высока вероятность ее обрыва.

Болезни аристократов

Главные и наиболее острые проблемы исходного Принца – ранний износ цепного привода ГРМ (особенно у турбоверсий). Практически все его компоненты неоднократно модернизировали, но только начиная с третьей генерации моторов с индексом EP6F образца 2014 года ресурс привода ГРМ стал уверенно переваливать хотя бы за 100–120 тысяч км.

Цепной привод ГРМ подвержен раннему износу.

Есть проблемы с системой смазки с результатом в виде задира коленвала и постелей распредвалов. Главным образом – по вине масляного насоса переменной производительности с электроклапаном регулировки давления, который способен внезапно заклинить после 100 тысяч км (особенно на больших оборотах). Давление в системе смазки может оказаться критически низким, с тяжкими последствиями для мотора.

Электроклапан регулировки давления в масляном насосе способен внезапно заклинить после 100 тысяч км.

Резиновая мембрана встроенного в верхнюю пластиковую крышку клапана системы вентиляции регулярно рвется, сбивая с толку расходомер лишним воздухом и приводя к угару масла. А вероятность перегрева повышают капризы системы охлаждения с не особо надежными помпами и термостатом.

Резиновая мембрана встроенного в верхнюю пластиковую крышку клапана системы вентиляции регулярно рвется.

Как отдалить проблемы?

Во‑первых, этот мотор на гибриде нужно регулярно принудительно включать, даже если батарея заряжена – редкие «сухие» запуски, особенно в мороз, существенно ускоряют износ – в первую очередь износ именно привода ГРМ.

Во‑вторых, нужно исключить малейшую вероятность детонации и вызываемых ею ударных нагрузок. Для этого бензин должен быть с октановым числом 100 единиц и свежим – ведь из-за особенностей эксплуатации подзаряжаемые гибриды порой заправляются редко, а при разрушении присадок (особенно в жару) у «прокисшего» бензина снижаются многие свойства, включая детонационную стойкость.

Пластиковые кассеты направляющих цепи привода ГРМ абсолютно одинаковые. И по конфигурации, и что удивительно, по ширине ручьев. Сами натяжители – одной конструкции, но чуть отличающиеся длиной, что непринципиально.

В китайской версии мотор Prince зачем-то еще больше ослабили там, где его конструкцию, наоборот, нужно было бы усилить. Хорошо, что на гибридах Li он используется не постоянно, а по потребности.

Благодарим компанию Ходос Авто за помощь в подготовке материала.

