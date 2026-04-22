Гарантирует ли маркировка «Честный знак» качество продукта?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Купил банку дорогого импортного моторного масла с маркировкой «Честный знак». А на сервисе мне сказали, что это ничего не гарантирует. Как так?
Ответ эксперта
– Некоторые гарантии всё же есть. Наличие маркировки означает, как минимум, что это не контрабанда: товар поступил в страну легальным путем, а все положенные налоги уплачены.
Кроме того, есть возможность проверить происхождение товара с помощью приложения на смартфоне.
Но на этом – всё. Качество продукции и соответствие ее заявленным характеристикам таможня или кто-то еще, конечно, не проверяет.
Маркировка борется с контрафактом (нелегальным ввозом), а таким образом могут везти и вполне качественную продукцию. И наоборот: товар среднего сорта может ввозиться официально, с уплатой всех налогов и получением маркировки.
