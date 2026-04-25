Какой броневик лучше защитит солдат: российский, турецкий или словацкий?

Эксперт Крючков сравнил российский бронеавтомобиль Спартак с турецким Амазоном и словацким Аллигатором

Дистанционное минирование, диверсионные группы и беспилотные летательные аппараты перечеркнули военные перспективы небронированных транспортных средств. Бурное развитие колесной техники класса MRAP с хорошей баллистической и минной защитой для доставки военнослужащих к линии боевого соприкосновения сейчас происходит во всех странах. И, конечно, хотелось бы знать, как выглядят наши разработки на фоне конкурентов.

Для заочного поединка возьмем современные боевые машины сопоставимых размеров и массы, к тому же еще и спроектированные приблизительно в одно и то же время.

Словацкий Aligator 4x4 Master II

Автомобиль создан словацкой компанией Kerametal, производящей оборонную продукцию. Его основа – несущий бронекорпус с V-образным днищем для лучшей противоминной защиты. Двигатель – шестицилиндровый рядный турбодизель Cummins рабочим объемом 6,7 литра, коробка передач – 6-ступенчатая автоматическая, трансмиссия – полноприводная 4х4.

Aligator Master II. По заводским данным, словацкий бронеавтомобиль обладает грузоподъемностью 3130 кг и может без подготовки взять брод глубиной 1,5 метра.

Аллигатор – транспортное средство многоцелевого назначения и способен нести собственное вооружение. Его крыша выдерживает боевые модули массой до 500 килограммов. Главная изюминка всей конструкции – возможность плавать, что редкость для броневиков класса MRAP. Для этого существует опциональный комплект с двумя водометными движителями мощностью по 75 кВт.

У Аллигатора независимая пружинная подвеска колес, для преодоления водных преград предусмотрен шноркель. А вот бойницами для стрельбы из личного оружия оборудованы не все окна.

Умение бронекорпуса противостоять поражающим факторам впечатляет. Во всяком случае, на бумаге. Баллистическая защита по натовскому стандарту STANAG оценивается от 1-го уровня в базе до 3-го уровня с полным набором дополнений (а это значит, что его «не взять» бронебойной пулей патрона 7,62х51 мм). Противоминная защита заявлена вплоть до уровня 2В (подрыв 6 кг в тротиловом эквиваленте под днищем).

Характеристики боевой машины Aligator 4x4 Master II

Габариты (длина, ширина, высота): 5800х2499х2530 мм

Клиренс: 400 мм

Полная масса: 12 000 кг

Экипаж: от 2 до 9 военнослужащих

Мощность двигателя: 250 л.с.

Максимальная скорость: 130 км/ч

Запас хода: не менее 700 км

Причем заводские данные утверждают, что «максималка» ограничена свойствами шин, а в принципе могла бы быть и 142 км/ч. Все это выглядит, мягко говоря, слишком оптимистично. Уровень защиты, масса машины, мощность двигателя и заявленные ходовые качества никак не увязываются в единое целое, где-то показатели откровенно завышены. Для подтверждения достаточно взглянуть на характерные цифры большинства современных MRAP сопоставимых габаритов.

Турецкий BMC Amazon

Разработка компании BMC Otomotiv из Измира. Этот MRAP проще и без претензий на плавучесть. Рабочая лошадка сухопутных войск Турции и ряда других государств. В основе полноприводного автомобиля колесной формулы 4х4 цельносварной несущий бронекорпус с V-образным днищем. Под капотом шестицилиндровый рядный турбодизель Cummins ISB6.7 (такой же, как у словацкой машины, только в куда более мощной версии), коробка передач – 6-ступенчатый автомат Allison 3000 серии, раздаточная коробка – двухступенчатая. Подвески – независимые пружинные.

Турецкий Амазон оборудован лебедкой, дымовыми гранатометами, дистанционно управляемым модулем вооружения, системой пожаротушения двигателя и обитаемого отсека.

На крыше возможен монтаж турельных установок или легких дистанционно управляемых модулей под пулеметы калибром 7,62 или 12,7 мм. У Амазона есть две весьма интересные модификации: разведывательно-патрульная Ottonom, оснащенная дроном, и RCS с дистанционным управлением всеми функциями на расстоянии до 5 километров. Уровень баллистической и противоминной защиты турецкого MRAP засекречен, но упоминается соответствие стандарту НАТО STANAG 4569.

Запасное колесо Амазона подвешено так, что затрудняет доступ к кормовой двери.

Основные характеристики боевой машины BMC Amazon

Габариты: 6000х2500х2600 мм

Клиренс: 350 мм

Полная масса: 16 000 кг

Экипаж: 7 военнослужащих

Мощность двигателя: 360 л.с.

Максимальная скорость: 110 км/ч

Запас хода: не менее 800 км

Здесь в заводских данных явных противоречий нет.

Российский АМН-590951 Спартак

Детище нашей Военно-промышленной компании. Полноприводный двухосный MRAP построен с применением узлов и агрегатов грузовых автомобилей Урал. Для лучшей противоминной защиты однообъемный сварной бронекорпус снабжен V-образным днищем, а в обитаемых отсеках смонтированы подвесные сиденья с ремнями безопасности.

Спартак самой свежей версии на репетиции Парада Победы 2025. Оборудован системой централизованной подкачки шин, бойницами почти на всех окнах, турелью с 12,7 мм пулеметом «Корд».

Двигатель отечественный. Это вполне современный дизель ЯМЗ-536: рядная «шестерка» с турбонаддувом рабочим объемом 6,65 литра. Коробка передач – механическая 5-ступенчатая ЯМЗ-1105, раздаточная коробка – двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом, есть и блокировки межколесных дифференциалов. Ведущие мосты и рессорная подвеска – от грузовика Урал-53099.

На крыше Спартака монтируется турель, защищенная со всех сторон бронещитками. Предназначена для пулеметов калибром 7,62 или 12,7 мм, а также автоматических 30-мм гранатометов. Возможна установка других видов вооружения, включая модули с дистанционным управлением.

Противоминная защита Спартака выдерживает подрыв до 6 кг в тротиловом эквиваленте под днищем и колесами. Это соответствует уровням 2а и 2b стандарта STANAG. Базовая баллистическая защита противостоит попаданиям бронебойных пуль патронов 7,62х51 и 7,62х54 мм (3 уровень STANAG). За счет навесных экранов может быть усилена вплоть до пуль Б-32 крупнокалиберных пулеметов 12,7 и 14,5 мм.

Спартак в одинаковом ракурсе с Амазоном. Пропорции автомобилей похожи. Но у нашего MRAP запасное колесо не мешает входу/выходу из десантного отсека.

Основные характеристики АМН-590951 Спартак

Габариты: 6500х2550х2800 мм

Клиренс: 400 мм

Полная масса: 1500 кг

Экипаж: 10-11 военнослужащих

Мощность двигателя: 312-360 л.с.

Максимальная скорость: не менее 100 км/ч

Запас хода: 1000 км

Сравнение характеристик

Как видим, среднеразмерные MRAP обладают близкими характеристиками. Условия применения, пожелания военных, возможности производств и масса других причин заставляют конструкторов работать по схожим схемам.

Приятно, что наша машина на фоне других образцов не выглядит «мальчиком для битья». Напротив, по ряду важных параметров, таких как вместительность и запас хода, заметно отрывается от конкурентов. И, как говорится, практика – критерий истины. У версий АМН-590951 для Вооруженных сил России за плечами опыт СВО, где они доказали свою состоятельность. Есть и экспортные перспективы – Спартак заказывают армии других государств.