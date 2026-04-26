Назван необычный способ улучшить бутылочный гидравлический домкрат

Читатель «За рулем» улучшил устойчивость домкрата с помощью жидкого свинца

Адаптер на шток бутылочного домкрата будет более устойчивым, если в его донышко залить немного расплавленного свинца.

Теперь адаптер не скользит и не качается на пяте домкрата при подъеме.

И. Павликов, г. Архангельск

Свинец в донышке адаптера бутылочного домкрата.

