Многие ездят на отремонтированных дисках. А за это штрафуют?

Глава ГАИ разъяснил ответственность за езду на восстановленных колесных дисках

Вопрос от читателя «За рулем»:

– На интернет-площадках иногда попадаются легкосплавные колесные диски со следами ремонта. Можно ли такой диск поставить на запаску?

Раиль, г. Уфа

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Наличие на дисках и ободьях колес трещин или следов их устранения сваркой, а также видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес отнесено к числу неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (пункт 5.7 соответствующего Перечня, являющегося приложением к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения).

Следует также принять во внимание, что повреждения, потребовавшие серьезного ремонта, неизбежно ведут к потере прочности колес, являющихся одними из наиболее ответственных компонентов транспортного средства, и их возможному разрушению в процессе движения. Поэтому наряду с формальными основаниями для запрета использования отремонтированных подобным образом колес не следует забывать и о таком аргументе, как здравый смысл.

