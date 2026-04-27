#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Многие ездят на отремонтированных дисках. А за это штрафуют?

Глава ГАИ разъяснил ответственность за езду на восстановленных колесных дисках

Вопрос от читателя «За рулем»:

На интернет-площадках иногда попадаются легкосплавные колесные диски со следами ремонта. Можно ли такой диск поставить на запаску?

Раиль, г. Уфа

Новые ответы ГИБДД -

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Наличие на дисках и ободьях колес трещин или следов их устранения сваркой, а также видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес отнесено к числу неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (пункт 5.7 соответствующего Перечня, являющегося приложением к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения).

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ

Рекомендуем
Названы самые ремонтопригодные диски

Следует также принять во внимание, что повреждения, потребовавшие серьезного ремонта, неизбежно ведут к потере прочности колес, являющихся одними из наиболее ответственных компонентов транспортного средства, и их возможному разрушению в процессе движения. Поэтому наряду с формальными основаниями для запрета использования отремонтированных подобным образом колес не следует забывать и о таком аргументе, как здравый смысл.

  О преимуществах кованых дисков над литыми рассказано тут.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
«За рулем»
Фото:freepik / freepik и «За рулем»
Количество просмотров 112
27.04.2026 
Фото:freepik / freepik и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0