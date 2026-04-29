Почему налог на машину считают по лошадиным силам, а не по крутящему моменту?

Эксперт объяснил, как именно крутящий момент учитывается при расчете транспортного налога

Крутящий момент очень важен — например, именно он помогает выигрывать гонки. Однако есть нюансы.

Если вы нарушаете правила, то вас штрафуют. Если вы не нарушаете правила, то вас облагают налогом.

Многие полагают, что машину тащит исключительно крутящий момент. Но поставщиком крутящего момента всегда является мотор. Если он перестанет снабжать колёса энергией, все динамические параметры будут равны нулю. Например, резко тронуться на повышенной передаче не получится: при низких оборотах просто не хватит мощности. А мощность как раз и определяет запас энергии, который может выдать двигатель. Она влияет на все перечисленные параметры.

Почему не учитывают крутящий момент?

Ответ простой: его, по сути, учитывают! Связь между мощностью и моментом прямая: мощность — это крутящий момент, помноженный на угловую скорость (обороты) вала. Поэтому каждый налогоплательщик в нашей стране может считать, что платит именно за момент. Впрочем, его, в отличие от мощности, не всегда просто брать в расчет. Да и кому от этого будет польза? Сумма ежегодного платежа от этого точно не уменьшится.

А если не момент, а что-то другое?

Таких предложений всегда было много. Лично мне самым разумным кажется закрыть вопрос раз и навсегда. Кто больше сжигает топлива, тот сильнее загрязняет атмосферу и активнее портит дороги — пусть он и платит больше, чем, к примеру, владелец раритетного автомобиля, который вообще не выезжает на дороги общего пользования.

Однако эту идею постоянно отвергают. Причины называют разные: например, сумма поступлений в бюджет может стать меньше, так как налог не будут платить те автовладельцы, которые реально не ездят или мало ездят. А платить, по логике государства, должны абсолютно все. Еще говорят, что возникнет двойное налогообложение и что администрировать акцизы на бензин будет сложно. В общем — отказ.

Почему в рекламе мощность, а не момент?

Причина та же, что и с налогами. Лошадиные силы у всех на слуху. И 300 л.с. даже для непосвященного — это солиднее, чем 80 л.с. А разобраться в ньютон-метрах способны единицы. Да и в свидетельстве о регистрации такой параметр не указывается.

В общем, цифры лошадиных сил звучат эффектнее. И реклама с ними работает вполне эффективно.