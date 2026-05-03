Очень дешевая шумоизоляция для автомобиля без лишних усилий

Читатель «За рулем» нашел способ избавиться от гула багажных перекладин на крыше

Установленные на рейлинги аэродинамические багажные перекладины начинали гудеть при скорости больше 80 км/ч. Их перестановка вперед-назад не исправила ситуацию.

Тогда я купил в магазине тканей резинку круглого сечения диаметром 3 мм (используется для изготовления головных уборов). Один конец резинки закрепил с одной стороны перекладины, несколько раз обмотал ее вокруг самой перекладины, а другой конец зафиксировал на противоположной стороне. Гул исчез, резинка в глаза не бросается и на использование перекладин не влияет.

Резинка на багажной перекладине не мешает использованию перекладин и незаметна.

М. Васильев

Приз автору совета – подписка на журнал «За рулем» на три месяца.

