Очень дешевая шумоизоляция для автомобиля без лишних усилий

Читатель «За рулем» нашел способ избавиться от гула багажных перекладин на крыше

Установленные на рейлинги аэродинамические багажные перекладины начинали гудеть при скорости больше 80 км/ч. Их перестановка вперед-назад не исправила ситуацию.

Тогда я купил в магазине тканей резинку круглого сечения диаметром 3 мм (используется для изготовления головных уборов). Один конец резинки закрепил с одной стороны перекладины, несколько раз обмотал ее вокруг самой перекладины, а другой конец зафиксировал на противоположной стороне. Гул исчез, резинка в глаза не бросается и на использование перекладин не влияет.

Резинка на багажной перекладине
не мешает использованию перекладин и незаметна.
М. Васильев

Приз автору совета – подписка на журнал «За рулем» на три месяца.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Простой и дешевый способ закрепить инструмент в кузове пикапа вы найдете тут.

Ревин Алексей
Фото:М. Васильев
03.05.2026 
