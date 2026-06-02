Можно ли самостоятельно дозаправить кондиционер в авто? Да, но есть важный нюанс

Эксперт «За рулем» разъяснил нюансы обслуживания кондиционера в автомобиле

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Обязательно ли при самостоятельной дозаправке кондиционера добавлять в хладагент масло?

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Ответ эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»:

– Сегодня многие автомобилисты дозаправляют кондиционеры с помощью баллончика и простейшего переходника. Если утечек масла из системы не заметно, что определяется по отсутствию «жирных» пятен, то и пополнение его уровня не требуется. Если же контур подвергался разборке, то тут уже нужно удалять масло, вакуумировать систему и заправлять новое масло, а затем – хладагент, четко по весу.

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