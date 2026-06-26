482 л.с. и запас хода 4500 км — испытываем новинку российского автопрома
В линейке магистральных тягачей КАМАЗ К5 есть две главные модификации. КАМАЗ-54902 для региональных перевозок и КАМАЗ-54901 с высокой кабиной для магистральных перевозок на дальние расстояния, который и оказался у нас на тесте.
Внимание к деталям
Грузовик хорошо подготовлен к нашим условиям эксплуатации. Элементы интерьера кабины сделаны из прочного пластика, наружный металл – с оцинковкой, толщина лакокрасочного покрытия – больше 100 мкм.
Пакет радиаторов закрыт мощной сеткой, защищающей от вылетающих из-под колес камней. Два топливных бака объемом 600 и 700 литров обеспечивают большой запас хода. Автономность на одной заправке достигает 4500 км.
На КАМАЗ К5 устанавливают рядную дизельную «шестерку» КАМАЗ-910 в двух модификациях – 12 л мощностью 450 л.с. и 13 л мощностью 482 л.с. На тестовом тягаче установлен более мощный агрегат. Оба двигателя работают с 12-ступенчатой роботизированной коробкой.
Полная масса магистрального тягача КАМАЗ-54901 составляет 19,5 тонн. Сцепное устройство (чаще его называют «седло») рассчитано на 10 тонн.
Проверим на себе
Забираться в просторную и высокую кабину удобно – с двух сторон есть поручни. Водительское сиденье оснащено мягкой подвеской и имеет все необходимые регулировки. Руль перемещается в двух направлениях в широких диапазонах. Так что комфортно усесться тут сможет любой.
В кабине чувствуешь себя как дома. Всюду много отделений и ящиков.
Под спальником находится большой выдвижной ящик со встроенным холодильником. На окнах шторы, закрывающие окна во всей кабине во время ночевки.
Двухъярусный спальник рассчитан на двух человек. Штатные матрасы – оптимальной жесткости. В кабине в полный рост может встать любой человек – высота потолка достигает 2 метров.
Кнопок в кабине минимум, и почти все они сосредоточены на руле, если не считать тахографа. На центральной панели – 15-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с большим функционалом. Предусмотрена встроенная навигация и система телематики.
Приборная панель виртуальная, но основные приборы классические. С таких удобнее считывать информацию.
Несмотря на внушительные габариты, КАМАЗ-54901 оказался послушным и простым в управлении. Даже не знакомый с подобной техникой человек быстро освоится за рулем тягача. КАМАЗ легко трогается с места и уверенно набирает ход.
Понравились и настройки тормозов. Обычно даже на груженом седельном тягаче нужно аккуратно работать педалью, чтобы грузовик не встал колом. Без полуприцепа добиться плавной остановки практически нереально. А на КАМАЗе дозировать замедление просто.
КАМАЗ-54901 – это современный, хорошо адаптированный к российским условиям магистральный тягач. Он сочетает продуманную эргономику, высокий уровень комфорта для водителя, надежно защищен от коррозии. Дизельная «шестерка» и роботизированная КП российского производства обеспечивают уверенную динамику и солидный запас хода.
И что не менее важно – не будет проблем с запчастями к основным агрегатам и их гарантийным и послегарантийным ремонтом. Для людей, которые занимаются перевозками и умеют считать деньги, это весомый аргумент.
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