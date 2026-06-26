482 л.с. и запас хода 4500 км — испытываем новинку российского автопрома

Эксперт «За рулем» протестировал флагманский магистральный тягач КАМАЗ-54901

В линейке магистральных тягачей КАМАЗ К5 есть две главные модификации. КАМАЗ-54902 для региональных перевозок и КАМАЗ-54901 с высокой кабиной для магистральных перевозок на дальние расстояния, который и оказался у нас на тесте.

Внимание к деталям

Грузовик хорошо подготовлен к нашим условиям эксплуатации. Элементы интерьера кабины сделаны из прочного пластика, наружный металл – с оцинковкой, толщина лакокрасочного покрытия – больше 100 мкм.

Пакет радиаторов закрыт мощной сеткой, защищающей от вылетающих из-под колес камней. Два топливных бака объемом 600 и 700 литров обеспечивают большой запас хода. Автономность на одной заправке достигает 4500 км.

На КАМАЗ К5 устанавливают рядную дизельную «шестерку» КАМАЗ-910 в двух модификациях – 12 л мощностью 450 л.с. и 13 л мощностью 482 л.с. На тестовом тягаче установлен более мощный агрегат. Оба двигателя работают с 12-ступенчатой роботизированной коробкой.

Рядная дизельная «шестерка» КАМАЗ-910 объемом 13 литров выдает 2300 Н·м при 900 об/мин.

Полная масса магистрального тягача КАМАЗ-54901 составляет 19,5 тонн. Сцепное устройство (чаще его называют «седло») рассчитано на 10 тонн.

12-ступенчатая роботизированная коробка собирается на российском заводе ЦФ «Кама».

Проверим на себе

Забираться в просторную и высокую кабину удобно – с двух сторон есть поручни. Водительское сиденье оснащено мягкой подвеской и имеет все необходимые регулировки. Руль перемещается в двух направлениях в широких диапазонах. Так что комфортно усесться тут сможет любой.

Подвеску сиденья можно отрегулировать под вес водителя.

В кабине чувствуешь себя как дома. Всюду много отделений и ящиков.

Под потолком — удобные отделения. Внутри есть подсветка, крышки снабжены упорами.

Под спальником находится большой выдвижной ящик со встроенным холодильником. На окнах шторы, закрывающие окна во всей кабине во время ночевки.

Передняя панель выглядит привлекательно. Приборами и органами управления удобно пользоваться.

Двухъярусный спальник рассчитан на двух человек. Штатные матрасы – оптимальной жесткости. В кабине в полный рост может встать любой человек – высота потолка достигает 2 метров.

В кабине могут с комфортом переночевать два человека.

Кнопок в кабине минимум, и почти все они сосредоточены на руле, если не считать тахографа. На центральной панели – 15-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с большим функционалом. Предусмотрена встроенная навигация и система телематики.

Приборная панель виртуальная, но основные приборы классические. С таких удобнее считывать информацию.

Функционал штатной медиасистемы богат. Через дисплей управляешь даже отопителем. Виртуальная приборная панель с классическими приборами.

Несмотря на внушительные габариты, КАМАЗ-54901 оказался послушным и простым в управлении. Даже не знакомый с подобной техникой человек быстро освоится за рулем тягача. КАМАЗ легко трогается с места и уверенно набирает ход.

Понравились и настройки тормозов. Обычно даже на груженом седельном тягаче нужно аккуратно работать педалью, чтобы грузовик не встал колом. Без полуприцепа добиться плавной остановки практически нереально. А на КАМАЗе дозировать замедление просто.

КАМАЗ-54901 – это современный, хорошо адаптированный к российским условиям магистральный тягач. Он сочетает продуманную эргономику, высокий уровень комфорта для водителя, надежно защищен от коррозии. Дизельная «шестерка» и роботизированная КП российского производства обеспечивают уверенную динамику и солидный запас хода.

И что не менее важно – не будет проблем с запчастями к основным агрегатам и их гарантийным и послегарантийным ремонтом. Для людей, которые занимаются перевозками и умеют считать деньги, это весомый аргумент.

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