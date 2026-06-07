На чем ездили в колхозах 90 лет назад? В СССР была разная техника!

«За рулем» рассказал о транспорте из советской кинокомедии «Трактористы»

В знаменитой довоенной кинокомедии «Трактористы» широко была представлена самая разнообразная техника – от челябинских дизельных тракторов Сталинец до тяжелых мотоциклов ПМЗ-А‑750 Подольского механического завода.

А председатель колхоза пользовался автомобилем ГАЗ-А.

Любопытно, что главная героиня фильма в исполнении Марины Ладыниной по ходу дела помогала ему пустить мотор заводной рукояткой.

ГАЗ-А

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекци о нирует много лет. Вот, например, вы знали, что автопилот для сельхозтехники появился в СССР почти 50 лет назад?

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