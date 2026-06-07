На чем ездили в колхозах 90 лет назад? В СССР была разная техника!
«За рулем» рассказал о транспорте из советской кинокомедии «Трактористы»
В знаменитой довоенной кинокомедии «Трактористы» широко была представлена самая разнообразная техника – от челябинских дизельных тракторов Сталинец до тяжелых мотоциклов ПМЗ-А‑750 Подольского механического завода.
А председатель колхоза пользовался автомобилем ГАЗ-А.
Любопытно, что главная героиня фильма в исполнении Марины Ладыниной по ходу дела помогала ему пустить мотор заводной рукояткой.
ГАЗ-А
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекци о нирует много лет. Вот, например, вы знали, что автопилот для сельхозтехники появился в СССР почти 50 лет назад?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
-
О том, как ездили и воевали на «полуторках», рассказано тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках