Моторные масла переходят на новый стандарт: что изменится для вашего двигателя

Автомобильные технологии не стоят на месте, индустрия смазочных материалов внедряет стандарты API и ILSAC последнего поколения для бензиновых и гибридных автомобилей — API SQ и ILSAC GF-7.

Они направлены на повышение защиты двигателя, улучшение совместимости с уплотнениями и соответствие современным экологическим нормам. Масла, которые изготавливаются в соответствии с новыми стандартами, появились и на российском рынке. В числе первых налажено производство и выпуск масел G-Energy. Разбираемся, зачем понадобилось внедрять новую версию стандартов и что это дает рядовому автовладельцу.

Что такое стандарты и зачем они нужны?

Отраслевой стандарт — это «единый язык» между автопроизводителями и разработчиками масел. Он фиксирует требования, которым должен отвечать продукт, чтобы обеспечивать ресурс двигателя. В новых поколениях стандартов изменения обычно касаются трех направлений: повышение топливной экономичности, повышение чистоты деталей и сохранение эффективности систем очистки выхлопа.

Фотограф: Стоян Васев

Эволюция двигателей

Важно понимать, что стандарты API SP и ILSAC GF-6A/B, принятые в 2020 году, остаются надежным фундаментом и продолжают эффективно решать свои задачи для автопарка. Однако моторы 2025–2026 годов становятся еще сложнее. С появлением новых более теплонагруженных двигателей — в первую очередь TGDI малого объема (с турбонаддувом и прямым впрыском), ростом рабочих температур, давления в камере сгорания и эффектом LSPI (преждевременное воспламенение топливовоздушной смеси), возникает запрос на другие продукты. Стандарты API SQ и ILSAC GF-7 — это инженерный ответ на эти изменения. Они требует от масла дополнительного запаса защитных свойств для работы в других режимах, обеспечивая еще большую чистоту деталей и стабильность характеристик на всей дистанции до замены.

Изменение режимов эксплуатации

Еще одна причина появления новых стандартов — растущая популярность гибридов, которые задают специфические режимы работы для моторного масла в городском ритме. Масла сталкиваются с двумя жесткими сценариями:

Короткие поездки «старт-стоп», при которых бензиновый мотор включается редко и не успевает прогреться до рабочих температур. В таких условиях активно скапливается влага и масло быстрее окисляется.

«Холодный старт», когда гибридный автомобиль едет по шоссе на электротяге на высокой скорости и для обгона резко запускается бензиновый двигатель. Для масла это стресс — оно должно моментально обеспечить защиту деталей холодного мотора при высоких оборотах.

Работа в условиях повышенных термических нагрузок, частых режимов холостого хода и резкого изменения давления в цилиндрах требует от масла повышенного запаса свойств.

Лабораторные тесты: проверка на качество

Требования нового стандарта подтверждаются серией жестких моторных испытаний, каждое из которых несет прямую пользу для автомобилиста :

Тест Sequence X определяет возможности защиты цепи ГРМ. Новый стандарт API SQ и ILSAC GF-7 выдвигает более жесткие требования к способности нейтрализовать сажу по сравнению с предыдущими поколениями стандартов. В результате — износ цепи ГРМ удается снизить минимум на 6% относительно прошлых нормативов. Для автовладельца это означает надежную работу ДВС и уменьшение эксплуатационных расходов.

Испытание на проверку чистоты поршней Sequence IIIH оценивает образование высокотемпературных отложений (лака) при перегреве. Проходной балл по чистоте поршней в результатах теста API SQ и ILSAC GF-7 повышен с 4,2 до 4,6 по сравнению с показателями прежнего стандарта. На практике это означает, что защита от высокотемпературных отложений выросла минимум на 10%.

Подавление LSPI на пробеге — ключевое новшество API SQ и ILSAC GF-7. Теперь масло эффективно предотвращет преждевременное воспламенение топливовоздушной смеси не только в свежем виде, но и после значительной наработки. Главная польза для автовладельца — снижение рисков повреждения или разрушения поршней.

Cтандарт API SQ и ILSAC GF-7 усиливает еще три важные характеристики моторного масла :

повышает требования к динамической вязкости при холодном пуске (MRV) на 33% по сравнению с нормативами предыдущего поколения стандартов. Это обеспечивает уверенный запуск двигателя даже в холодную погоду;

ограничивает максимальное содержание сульфатной золы в масле до 0,9% относительно прежних нормативов. Это обеспечивает совместимость с современными системами очистки выхлопных газов — катализаторами и сажевыми фильтрами, продлевая срок их службы и защищает от дорогостоящего ремонта;

способствует повышению топливной экономичности на 7–16% , что позволяет автовладельцам дополнительно снизить расходы на топливо.

Бесшовный переход и обновленная линейка

Бренд G-Energy, начал переход на новые стандарты, обновляя свою линейку синтетических масел G-Energy Synthetic Far East. Продукты с вязкостью 0W-16 изготавливаются в соответствии с новыми стандартами API SQ и ILSAC GF-7B, а популярные вязкости 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 10W-30 — в соответствии с API SQ и ILSAC GF-7А.

В первую очередь, это решение для новейших бензиновых машин (Китай, Япония, Корея, США) от 2025 года выпуска с прямым впрыском топлива. Новые стандарты имеют полную обратную совместимость. Простыми словами, они могут применяться в двигателях, где по инструкции рекомендуются масла уровня GF-6A/SP или более ранних спецификаций. Использование масел API SQ и ILSAC GF-7 дает качественное обновление без риска для техники.

Переход на новейший стандарт позволяет автовладельцу быть уверенным в стабильной работе двигателя автомобиля, что особенно критично в условиях жесткой городской эксплуатации и использования современных высоконагруженных двигателей.

Фотограф: Бабенко Дмитрий

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Справочник по классификациям моторных масел API: API Engine Oil Classifications (SERVICE FILL OILS FOR GASOLINE, LIGHT-DUTY DIESEL AND HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES). Infineum.com

В зависимости от вязкости моторного масла. Справочник по классификациям моторных масел API: API Engine Oil Classifications (SERVICE FILL OILS FOR GASOLINE, LIGHT-DUTY DIESEL AND HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES). Infineum.com

Справочник по классификациям моторных масел API: API Engine Oil Classifications (SERVICE FILL OILS FOR GASOLINE, LIGHT-DUTY DIESEL AND HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES). Infineum . com

В зависимости от вязкости моторного масла. Справочник по классификациям моторных масел API: API Engine Oil Classifications (SERVICE FILL OILS FOR GASOLINE, LIGHT-DUTY DIESEL AND HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES). Infineum.com