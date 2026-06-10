За горизонт: ТОП-3 мотоциклетных маршрута на лето

Мотосезон диктует свои правила: пора оставлять городскую суету позади и выбирать направление, которое подарит максимум эмоций и свежего ветра.

В статье собраны три разных маршрута для летнего мотопутешествия — от классических маршрутов до бездорожья.

Золотое кольцо России: классика в ритме круизера

Этот маршрут — идеальный баланс между комфортом и эстетикой. Он отлично подойдет и новичкам, и байкерам со стажем. Стартуя в Москве, вы проедете через Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и финишируете во Владимире. По пути вас ждут настоящие архитектурные жемчужины: Троице-Сергиева Лавра, Суздальский кремль и Золотые ворота.

Предстоит преодолеть около 775 километров. Закладывайте на этот маршрут 7 дней — это идеальный темп, чтобы не только насладиться дорогой, но и проникнуться атмосферой старых городов: например, перекусить знаменитой копченой ряпушкой на берегу Плещеева озера, купить суздальскую медовуху или встретить красивейший закат на набережной Волги в Ярославле.

Инфографика: Алина Клубикова. Маршрут по Золотому кольцу России

Алтай: Чуйский тракт за 7 дней

Путешествие по Чуйскому тракту дает возможность сполна прочувствовать характер этого уникального российского региона, где скалы соседствуют с невероятной красоты реками и озерами, и влюбиться в эти места навсегда. Классический маршрут — семь дней со стартом и финишем в Горно-Алтайске.

В первый же день вас ждут сильнейшие впечатления — поездка в Белокуриху, курорт с термальными источниками. Второй день — два горных перевала и захватывающий дух вид на слияние рек Чуи и Катуни. Дальше — знаменитые петроглифы урочища Калбак-Таш и сокрытое среди лесов и болот уникальное Гейзерное озеро, не замерзающее даже зимой.

Дальше стоит на пару дней осесть в селе Балыктуюль. Тогда на пятый день путешествия, спустившись по грунтовке с перевала Кату-Ярык, одного из самых живописных в Алтае, вы сделаете остановку с видом на долину Чулышмана и реку Чулышман, а затем – прокатитесь до водопада Куркуре.

В финале, уже возвращаясь в Горно-Алтайск, cнова забираемся на перевалы Чуйского тракта, чтобы проводить закаты, рассмотреть пройденный путь с нового ракурса и поставить красивую точку в этом приключении.

Инфографика: Алина Клубикова. Маршрут по Карелии

Карелия: северный характер маршрута Сортавала – озеро Ягляярви

С юга – на север. Совсем иная природа, но столь же прекрасная и непостижимая, ждет вас на этом маршруте в Карелии. Он славится невероятными ландшафтами: лесные тропы, петляющие меж сосен и небольших водоемов, ведут к Ягляярви – красивейшему озеру в окружении карельских лесов. Но кроме красоты есть у этих троп и другая слава – их сложность.

В этот путь, который в зависимости от выбранного варианта может составить от 60 до 160 км, лучше отправляться с опытной компанией или воспользоваться услугами организатора туров. Поваленные деревья, размытые участки, топкие гати и бурелом ждут вас в большом количестве.

Инфографика: Алина Клубикова. Маршрут по Карелии

На чем ехать и что лить в технику?

Выбор маршрута — лишь половина дела. Важно правильно подобрать класс мотоцикла и подготовить его к специфическим нагрузкам конкретного рельефа. Обязательно сверяйтесь с техническими требованиями производителя.

Для поездок по асфальтовым перегонам и серпантинам (Золотое кольцо, живописный Алтай) идеальны круизеры или дорожники. Для этой 4-тактной техники оптимальна «синтетика». Например, синтетическое моторное масло G-Energy Moto 4T Performance 10W-40 разработано на основе ПАО (полиальфаолефинов) — искусственно синтезированных углеводородов IV группы. Поэтому моторное масло обладает высокой стойкостью к окислению: оно не выгорает, минимизирует образование отложений и нагара, поэтому двигатель остается чистым внутри, а само масло служит дольше.

Если вы решились на суровый маршрут (Карелия), будьте готовы застать снег в июне, а в июле-августе – угодить под проливной дождь. Это настоящее бездорожье, поэтому шлем, мотоботы, «черепаха», наколенники, налокотники – ни один элемент экипировки, а также запчасти и ремкомплект, тут не будут лишними. Обязательно скачайте офлайн-карты и свежие GPS-треки. Штатный онлайн-навигатор тоже должен быть под рукой.

Такие сложные маршруты – стихия тур-эндуро и легких хард-эндуро. Чтобы двигатель не «сварился» от перегрева, необходимо переходить на масла с повышенной вязкостью – такие, как G-Energy Moto 4T Performance 15W-50. Синтетическая ПАО-формула этого масла рассчитана на пиковые тепловые режимы. Прочная масляная пленка не разрывается и защищает узлы двигателя от критического перегрева и заклинивания. Неслучайно российские спортсмены выбирают его для многодневных заездов в экстремальном ралли-рейде «Шелковый путь».

Широкая линейка продукции G-Energy позволяет подобрать надежную защиту не только для двухколесной техники, но для легковых автомобилей. Поэтому, даже если отправляетесь в летнее путешествие на машине, в ассортименте G-Energy всегда найдется подходящий вам продукт.