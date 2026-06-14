Не дышите пылью: почему летом на грунтовках салонный фильтр убивается за недели
Летом дороги становятся куда более пыльными, чем в другие сезоны. А если приходится регулярно ездить по грунтовкам, загрязнение салонного фильтра – и фильтра системы питания заодно – ускоряется в разы.
Чтобы понять, с какой периодичностью их стоит менять, сначала разберемся, как вообще конструкторы размещают фильтры на разных машинах.
Три схемы размещения фильтра
На иномарках салонные фильтры начали ставить еще в прошлом веке. Тогда дороги были грязнее, и преобладала схема, при которой фильтр располагался прямо в районе «жабо». Он, словно привратник, не пускал пыль в отопитель. Даже если элемент забивался – воздух шел хуже, но пыль внутрь не проникала. Встречается такая схема и на некоторых отечественных автомобилях – например, на Chevrolet Niva.
Но замена фильтра была довольно сложной процедурой . В итоге фильтр стали размещать после центробежного вентилятора отопителя. Теперь крупный мусор спокойно летит на крыльчатку, а пыль оседает на подшипниках и паре трения «коллектор – щетки» электродвигателя. Зато менять фильтр стало проще – особенно если он спрятан за перчаточным ящиком. На «корейцах», кстати, это стандартное решение. Чуть сложнее, когда лезть приходится в район ног пассажира – как на машинах платформы B0 или Volkswagen Polo.
В некоторых моделях фильтр стоит за центральной консолью, вплотную к испарителю кондиционера. Так сделано, к примеру, на Nissan X-Trail и Qashqai. Доступ оттуда – со стороны водителя – крайне неудобный.
Какая схема размещения фильтра лучше?
При первой схеме на пыльных дорогах можно пользоваться системой вентиляции совершенно безлимитно, но фильтр надо иметь в запасе. И менять его, как только станет очевидно, что вентилятор отопителя гудит, а потока воздуха почти нет.
При второй схеме я бы посоветовал почаще пользоваться рециркуляцией, использовать самые низкие обороты вентилятора – при этом фильтр можно менять пореже.
При третьей схеме надо экономить на использовании прямой подачи воздуха с улицы и, при замене фильтра, чистить специальными составами короб, в котором он размещается. И, тем не менее, воздуховоды таких автомобилей будут максимально грязными.
Как продлить ресурс фильтра?
Ни в коем случае не следует ехать по пыльной дороге вслед за другой машиной. Это увеличивает риск столкновения и ведет к быстрому засорению всего тракта климатической установки.
Не следует резко останавливаться на пыльной дороге, потому что клуб пыли, поднятой вашими же колесами, догоняет машину и засоряет воздушный и салонный фильтры. Останавливаться нужно плавно.
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