Не дышите пылью: почему летом на грунтовках салонный фильтр убивается за недели

Как часто менять салонный фильтр летом при езде по грунтовкам: советы эксперта Алексея Ревина

Летом дороги становятся куда более пыльными, чем в другие сезоны. А если приходится регулярно ездить по грунтовкам, загрязнение салонного фильтра – и фильтра системы питания заодно – ускоряется в разы.

Чтобы понять, с какой периодичностью их стоит менять, сначала разберемся, как вообще конструкторы размещают фильтры на разных машинах.

Три схемы размещения фильтра

На иномарках салонные фильтры начали ставить еще в прошлом веке. Тогда дороги были грязнее, и преобладала схема, при которой фильтр располагался прямо в районе «жабо». Он, словно привратник, не пускал пыль в отопитель. Даже если элемент забивался – воздух шел хуже, но пыль внутрь не проникала. Встречается такая схема и на некоторых отечественных автомобилях – например, на Chevrolet Niva.

У автомобиля Лада Гранта салонный фильтр размещается под «жабо».

Но замена фильтра была довольно сложной процедурой . В итоге фильтр стали размещать после центробежного вентилятора отопителя. Теперь крупный мусор спокойно летит на крыльчатку, а пыль оседает на подшипниках и паре трения «коллектор – щетки» электродвигателя. Зато менять фильтр стало проще – особенно если он спрятан за перчаточным ящиком. На «корейцах», кстати, это стандартное решение. Чуть сложнее, когда лезть приходится в район ног пассажира – как на машинах платформы B0 или Volkswagen Polo.

Замена фильтра на Kia Ceed

В некоторых моделях фильтр стоит за центральной консолью, вплотную к испарителю кондиционера. Так сделано, к примеру, на Nissan X-Trail и Qashqai. Доступ оттуда – со стороны водителя – крайне неудобный.

Замена фильтра на Qashqai показывает его расположение. Мало того, фильтр совсем не жесткий, и его приходится немного складывать, чтобы он миновал педаль газа. Какая уж тут герметичность?

Какая схема размещения фильтра лучше?

При первой схеме на пыльных дорогах можно пользоваться системой вентиляции совершенно безлимитно, но фильтр надо иметь в запасе. И менять его, как только станет очевидно, что вентилятор отопителя гудит, а потока воздуха почти нет.

При второй схеме я бы посоветовал почаще пользоваться рециркуляцией, использовать самые низкие обороты вентилятора – при этом фильтр можно менять пореже.

При третьей схеме надо экономить на использовании прямой подачи воздуха с улицы и, при замене фильтра, чистить специальными составами короб, в котором он размещается. И, тем не менее, воздуховоды таких автомобилей будут максимально грязными.

Как продлить ресурс фильтра?

Ни в коем случае не следует ехать по пыльной дороге вслед за другой машиной. Это увеличивает риск столкновения и ведет к быстрому засорению всего тракта климатической установки.

Не следует резко останавливаться на пыльной дороге, потому что клуб пыли, поднятой вашими же колесами, догоняет машину и засоряет воздушный и салонный фильтры. Останавливаться нужно плавно.

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