Почему редкая замена свечей зажигания может разорить автовладельца

Эксперт Ревин назвал реальный пробег для замены свечей и объяснил, к чему ведет экономия

Через сколько тысяч километров пробега нужно менять свечи зажигания? Регламент обычно диктует производитель автомобиля. Но, как водится, есть нюансы.

Когда менять чаще

Чаще, чем рекомендует завод-изготовитель, менять свечи приходится в тех случаях, когда двигатель уже не в лучшей форме. Главный враг свечей – масложор. Когда масло оседает на электродах, свечи покрываются толстым слоем нагара и работать нормально перестают.

Но и сами автолюбители порой губят свечи собственноручно. Например, можно случайно расколоть изолятор в процессе установки. Кто-то пытается прокалить старые свечи на газовой плите – мол, оживут. Но плита есть не у всех, да и результат такого колдовства сомнительный.

Еще одна проблема – ферроцены в бензине. Эти присадки создают на изоляторе токопроводящий налет. В итоге искра пробивает прямо по поверхности изолятора, а не там, где положено – между электродами. Топливо-воздушная смесь сгорает хуже, расход бензина растет, и об экономии топлива можно забыть.

Свечу в красном нагаре почистить не удастся

А если менять свечи реже?

Владельцы современных иномарок с иридиевыми свечами нередко решают, что можно забыть о замене на долгие годы. Но не тут-то было. Производители даже «суперсвечи» требуют менять каждые 30 тысяч километров.

Живой пример – мотор Nissan QR25DE. При замене сильного износа электродов не заметили, но изолятор снаружи начал темнеть. Зато владелец Mazda CX-5, который игнорировал регламент и больше 70 тысяч км ездил со старыми свечами, угробил катушки зажигания.

Механизм простой: искровой зазор со временем увеличивается, и системе требуется более высокое напряжение для пробоя. А перегрузка по напряжению катушки не любят и выходят из строя.

Почему не стоит рисковать

Хуже всего, когда катушка накрывается одна. На многих моторах они индивидуальные, и заменить можно только сгоревший элемент: купил новую катушку, заодно поставил свечи – и ездишь дальше. Но есть машины, где всё устроено хитрее.

Например, у ряда автомобилей концерна GM стоит общая катушка зажигания с высоковольтными проводами на два цилиндра. Стоит она недешево, и ее замена обойдется в копеечку. Куда проще и дешевле вовремя поменять свечи.

Сгорела одна обмотка – меняй весь блок.

Обычные свечи без редкоземельных металлов тем более стоит менять регулярно. Ведь повышенный расход топлива и риск выхода из строя катушек зажигания никто не отменял. А простые медные электроды выгорают гораздо быстрее благородных аналогов.

Ранее «За рулем» подвел итоги длительного теста недорогого белорусского авто.