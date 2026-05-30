Почему редкая замена свечей зажигания может разорить автовладельца
Через сколько тысяч километров пробега нужно менять свечи зажигания? Регламент обычно диктует производитель автомобиля. Но, как водится, есть нюансы.
Когда менять чаще
Чаще, чем рекомендует завод-изготовитель, менять свечи приходится в тех случаях, когда двигатель уже не в лучшей форме. Главный враг свечей – масложор. Когда масло оседает на электродах, свечи покрываются толстым слоем нагара и работать нормально перестают.
Но и сами автолюбители порой губят свечи собственноручно. Например, можно случайно расколоть изолятор в процессе установки. Кто-то пытается прокалить старые свечи на газовой плите – мол, оживут. Но плита есть не у всех, да и результат такого колдовства сомнительный.
Еще одна проблема – ферроцены в бензине. Эти присадки создают на изоляторе токопроводящий налет. В итоге искра пробивает прямо по поверхности изолятора, а не там, где положено – между электродами. Топливо-воздушная смесь сгорает хуже, расход бензина растет, и об экономии топлива можно забыть.
А если менять свечи реже?
Владельцы современных иномарок с иридиевыми свечами нередко решают, что можно забыть о замене на долгие годы. Но не тут-то было. Производители даже «суперсвечи» требуют менять каждые 30 тысяч километров.
Живой пример – мотор Nissan QR25DE. При замене сильного износа электродов не заметили, но изолятор снаружи начал темнеть. Зато владелец Mazda CX-5, который игнорировал регламент и больше 70 тысяч км ездил со старыми свечами, угробил катушки зажигания.
Механизм простой: искровой зазор со временем увеличивается, и системе требуется более высокое напряжение для пробоя. А перегрузка по напряжению катушки не любят и выходят из строя.
Почему не стоит рисковать
Хуже всего, когда катушка накрывается одна. На многих моторах они индивидуальные, и заменить можно только сгоревший элемент: купил новую катушку, заодно поставил свечи – и ездишь дальше. Но есть машины, где всё устроено хитрее.
Например, у ряда автомобилей концерна GM стоит общая катушка зажигания с высоковольтными проводами на два цилиндра. Стоит она недешево, и ее замена обойдется в копеечку. Куда проще и дешевле вовремя поменять свечи.
Обычные свечи без редкоземельных металлов тем более стоит менять регулярно. Ведь повышенный расход топлива и риск выхода из строя катушек зажигания никто не отменял. А простые медные электроды выгорают гораздо быстрее благородных аналогов.
