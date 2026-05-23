9500 км с недорогим белорусским авто — посчитали все расходы

Опубликован отчет с длительного теста седана Belgee S50 из парка «За рулем»

Belgee S50 – третья модель, которая встала на конвейер белорусского завода «Белджи». Как и для кроссоверов X50 и X70, основой послужила модель Geely – седан Emgrand.

Как едет?

На Belgee S50 устанавливают 122‑сильный двигатель 1.5. Это не страшный «турбо», а любимый многими атмосферный мотор – редкость для китайских моделей.

Мощности хватает как для города, так и на трассе. Но шестиступенчатый автомат – задумчивый, и приходится об этом помнить при обгонах на двухполосных дорогах.

Не получается и плавно тронуться с места. Нажимаешь газ – повисает продолжительная пауза, затем – ощутимый рывок… и только потом автомобиль разгоняется. Поэтому по городу обычно езжу в режиме Eco – так комфортнее, а динамика не сильно падает.

Двигатель не страдает детскими болезнями, долива масла между ТО не требует (это и сам проверил). В приводе ГРМ – цепь, которая ходит не меньше 150 тысяч км. Гидрокомпенсаторов нет, клапаны требуют регулировки раз в 100 тысяч км.

Какой расход?

В S50 производитель разрешает заливать бензин АИ‑92. Если передвигаетесь размеренно и не перегружаете двигатель – вполне рабочий вариант. При нынешней разнице в ценах на топливо сэкономите на каждой заправке до 500 рублей. Разве что в жаркую погоду и при полной загрузке, чтобы снизить риск детонации, лучше заливать бензин с более высоким октановым числом.

Средний расход по городу у меня получается около 12 л/100 км. Для зимы – нормально.

По автомагистралям на скоростях 120–130 км/ч без резких ускорений и торможений Belgee S50 потребляет чуть больше 7 л/100 км. В теплое время года, и если сбросить скорость до 90–100 км/ч, вполне реально выйти из шести литров.

За рулем удобно?

Диапазоны регулировок водительского сиденья и рулевой колонки большие. Формы у кресла незамысловатые, но при моем росте 173 см в нем удобно.

Основные функции климат-контроля заведены на физические клавиши – это удобно. Но температуру и направление воздушных потоков часто приходится корректировать вручную – автоматика не держит.

Большинство органов управления – обычные рычажки, кнопки и клавиши, расположенные на традиционных местах: спасибо за это!

Обзорность у S50 – нормальная по меркам современного автомобиля. Невысокая линия остекления, удобные зеркала, широкоугольная камера, помогающая обезопасить маневры задним ходом.

Внутри не тесно?

Над головами водителя и пассажиров и на переднем, и на заднем ряду много воздуха – даже высокие люди не упираются в потолок. У меня, например, от головы до потолка остается больше 10 см.

Сзади на тесноту тоже никто не жаловался, хотя доводилось ­возить ­людей разных комплекций. Удобно сидеть даже по центру – в том числе из-за почти не выступающего тоннеля в полу.

В 500‑литровом багажнике легко укладываются и детская коляска, и небольшой велосипед. Для перевозки длинномеров (до 1,7 м) можно сложить заднее сиденье – целиком или по частям.

Сколько стоит?

За семь месяцев с начала продаж Belgee S50 подорожал на 50 тысяч рублей: топовая версия Престиж, как у нас, стоит 2,3 млн рублей.Очень интересное ­предложение!

Belgee S50

Belgee S50, 1.5 (122 л. с.), A6

Изготовитель – СЗАО Белджи, Беларусь

– СЗАО Белджи, Беларусь Год выпуска – 2025

– 2025 В эксплуатации «За рулем» – с ноября 2025 года

– с ноября 2025 года Пробег – 9500 км

Расходы на топливо (5000–9500 км)

Бензин АИ‑92, АИ‑95 (средний расход 8,8 л/100 км) 26 340₽

26 340₽ Стоимость топлива на 1 км пробега 5,85₽

