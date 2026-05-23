9500 км с недорогим белорусским авто — посчитали все расходы
Belgee S50 – третья модель, которая встала на конвейер белорусского завода «Белджи». Как и для кроссоверов X50 и X70, основой послужила модель Geely – седан Emgrand.
Как едет?
На Belgee S50 устанавливают 122‑сильный двигатель 1.5. Это не страшный «турбо», а любимый многими атмосферный мотор – редкость для китайских моделей.
Мощности хватает как для города, так и на трассе. Но шестиступенчатый автомат – задумчивый, и приходится об этом помнить при обгонах на двухполосных дорогах.
НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ
Не получается и плавно тронуться с места. Нажимаешь газ – повисает продолжительная пауза, затем – ощутимый рывок… и только потом автомобиль разгоняется. Поэтому по городу обычно езжу в режиме Eco – так комфортнее, а динамика не сильно падает.
Какой расход?
В S50 производитель разрешает заливать бензин АИ‑92. Если передвигаетесь размеренно и не перегружаете двигатель – вполне рабочий вариант. При нынешней разнице в ценах на топливо сэкономите на каждой заправке до 500 рублей. Разве что в жаркую погоду и при полной загрузке, чтобы снизить риск детонации, лучше заливать бензин с более высоким октановым числом.
Средний расход по городу у меня получается около 12 л/100 км. Для зимы – нормально.
По автомагистралям на скоростях 120–130 км/ч без резких ускорений и торможений Belgee S50 потребляет чуть больше 7 л/100 км. В теплое время года, и если сбросить скорость до 90–100 км/ч, вполне реально выйти из шести литров.
За рулем удобно?
Диапазоны регулировок водительского сиденья и рулевой колонки большие. Формы у кресла незамысловатые, но при моем росте 173 см в нем удобно.
Большинство органов управления – обычные рычажки, кнопки и клавиши, расположенные на традиционных местах: спасибо за это!
Обзорность у S50 – нормальная по меркам современного автомобиля. Невысокая линия остекления, удобные зеркала, широкоугольная камера, помогающая обезопасить маневры задним ходом.
Внутри не тесно?
Над головами водителя и пассажиров и на переднем, и на заднем ряду много воздуха – даже высокие люди не упираются в потолок. У меня, например, от головы до потолка остается больше 10 см.
Сзади на тесноту тоже никто не жаловался, хотя доводилось возить людей разных комплекций. Удобно сидеть даже по центру – в том числе из-за почти не выступающего тоннеля в полу.
Сколько стоит?
За семь месяцев с начала продаж Belgee S50 подорожал на 50 тысяч рублей: топовая версия Престиж, как у нас, стоит 2,3 млн рублей.Очень интересное предложение!
Belgee S50, 1.5 (122 л. с.), A6
- Изготовитель – СЗАО Белджи, Беларусь
- Год выпуска – 2025
- В эксплуатации «За рулем» – с ноября 2025 года
- Пробег – 9500 км
Расходы на топливо (5000–9500 км)
- Бензин АИ‑92, АИ‑95 (средний расход 8,8 л/100 км) 26 340₽
- Стоимость топлива на 1 км пробега 5,85₽
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.
- Как S50 из парка «За рулем» пережил зиму, читайте тут.
Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет
- «За рулем» можно читать и в MAX