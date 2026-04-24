Belgee S50: чем он взял рынок и кому не подойдет?

Belgee S50 в 2026 году: цены, характеристики, плюсы и минусы седана, возглавившего С-сегмент в РФ

Если верить статистике, за первый квартал 2026 года седан Belgee S50 разошелся тиражом в 1693 экземпляра – это 43% всего С-сегмента. Для сравнения: Lada Aura нашла 412 владельцев, Hyundai Elantra – 300. Победа с разгромным счетом.

Не обманывайтесь шильдиками. Belgee S50 – это Geely Emgrand четвертого поколения, собранный под Минском по полному циклу (со сваркой и окраской). От донора его отличают отсутствие световой полоски между задними фонарями да собственные эмблемы по кругу.

Габариты типичные для гольф-класса: длина – 4638 мм, колесная база – 2650 мм. Передний привод, дорожный просвет – 151 мм. Это не «паркетник» и не «Cross»: клиренс честный, седанный.

Что предлагает Belgee S50 за свои деньги?

1. Атмосферник под 92-й и классический автомат

Под капотом – 1,5-литровый атмосферный мотор JLC-4G15B мощностью 122 л.с. с цепным приводом ГРМ. Не турбо, не 150+ сил, а надежная базовая установка, которую незазорно кормить 92-м. Пафоса нет – есть предсказуемый ресурс. В паре с мотором работает 6-ступенчатая автоматическая гидромеханическая коробка передач разработки и производства группы Geely . Это классический автомат с гидротрансформатором, а не робот или вариатор. Трансмиссия Belgee S50 известна по многим моделям Geely прошлых лет (включая первые версии Emgrand X7, Atlas и другие) и считается достаточно надежной и ремонтопригодной. Ее главные качества – предсказуемость и плавность, а не спортивная динамика.

2. Багажник-трансформер

500 литров в базовом состоянии и 1100 при сложенных задних сиденьях. Для седана этого класса — отличный показатель. Плюс низкий порог погрузки и продуманная форма. Таксисты и дачники оценят.

3. Цена и условия

Начальная цена – 1 899 990 рублей без учета скидок. Одна из самых интересных в классе. При этом официальная гарантия – 5 лет или 150 000 км.

4. Зимний пакет – без компромиссов

Подогревы: руля, передних сидений, зеркал, форсунок омывателя, а также зоны покоя дворников на лобовом стекле. Плюс дистанционный запуск двигателя с ключа. Инженеры не экономили на том, что реально нужно в наших широтах.

5. Оцинкованный кузов и живучая подвеска

Пока все детали, включая оцинкованные внешние панели (крыши – без цинка) приходят из Китая, но вскоре на Belgee появится своя штамповка, а цех сварки увеличат более чем в два раза.

Цех окраски переделали принципиально: теперь там всё делают роботы, включая нанесение герметиков, антикора и покраску проемов. Было 10 роботов – стало 43, а производительность цеха выросла вдвое, до 30 машин в час.

Задняя подвеска – простая балка, но на наших дорогах это, скорее, плюс. Обслуживать такой тип подвески заметно дешевле, чем многорычажную конструкцию.

Пара особенностей, которые важно учесть

Разгонная динамика

122 л.с. по нынешним временам – немного. В поездках по трассе с полной загрузкой или при езде в горку это нужно учитывать. Обгоны надо просчитывать заранее.

Эргономические странности

Руль регулируется и по высоте, и по вылету, но диапазон маловат. Подойдет не всем. Тут лучше всего совершить тест-драйв заранее до покупки.

Итоги: кому стоит покупать Belgee S50

Belgee S50 – утилитарный автомобиль для человека, который смотрит на чек и предпочитает спокойную езду. Главный плюс: за 1,7–2,3 млн рублей вы получаете официально продаваемую, гарантийную, подготовленную к зиме машину.

Да, сосед на Логане будет иметь примерно такой же пластик в салоне. Да, обгон фуры потребует от вас собранности. Но когда в январе вы жмете кнопку автозапуска с балкона, а пассажир сзади ставит телефон на USB – приходит понимание, что сделали неплохой выбор.

Если же нужна машина на 150+ сил, то лучше рассмотреть другие модели. Правда, цена в этом случае перевалит далеко за 2 млн рублей.