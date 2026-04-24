Belgee S50: чем он взял рынок и кому не подойдет?

Belgee S50 в 2026 году: цены, характеристики, плюсы и минусы седана, возглавившего С-сегмент в РФ

Если верить статистике, за первый квартал 2026 года седан Belgee S50 разошелся тиражом в 1693 экземпляра – это 43% всего С-сегмента. Для сравнения: Lada Aura нашла 412 владельцев, Hyundai Elantra – 300. Победа с разгромным счетом.

Не обманывайтесь шильдиками. Belgee S50 – это Geely Emgrand четвертого поколения, собранный под Минском по полному циклу (со сваркой и окраской). От донора его отличают отсутствие световой полоски между задними фонарями да собственные эмблемы по кругу.

Габариты типичные для гольф-класса: длина – 4638 мм, колесная база – 2650 мм. Передний привод, дорожный просвет – 151 мм. Это не «паркетник» и не «Cross»: клиренс честный, седанный.

Что предлагает Belgee S50 за свои деньги?

1. Атмосферник под 92-й и классический автомат

Под капотом – 1,5-литровый атмосферный мотор JLC-4G15B мощностью 122 л.с. с цепным приводом ГРМ. Не турбо, не 150+ сил, а надежная базовая установка, которую незазорно кормить 92-м. Пафоса нет – есть предсказуемый ресурс. В паре с мотором работает 6-ступенчатая автоматическая гидромеханическая коробка передач разработки и производства группы Geely . Это классический автомат с гидротрансформатором, а не робот или вариатор. Трансмиссия Belgee S50 известна по многим моделям Geely прошлых лет (включая первые версии Emgrand X7, Atlas и другие) и считается достаточно надежной и ремонтопригодной. Ее главные качества – предсказуемость и плавность, а не спортивная динамика.

2. Багажник-трансформер

500 литров в базовом состоянии и 1100 при сложенных задних сиденьях. Для седана этого класса — отличный показатель. Плюс низкий порог погрузки и продуманная форма. Таксисты и дачники оценят.

3. Цена и условия

Начальная цена – 1 899 990 рублей без учета скидок. Одна из самых интересных в классе. При этом официальная гарантия – 5 лет или 150 000 км.

4. Зимний пакет  без компромиссов

Подогревы: руля, передних сидений, зеркал, форсунок омывателя, а также зоны покоя дворников на лобовом стекле. Плюс дистанционный запуск двигателя с ключа. Инженеры не экономили на том, что реально нужно в наших широтах.

5. Оцинкованный кузов и живучая подвеска

Пока все детали, включая оцинкованные внешние панели (крыши – без цинка) приходят из Китая, но вскоре на Belgee появится своя штамповка, а цех сварки увеличат более чем в два раза.

Цех окраски переделали принципиально: теперь там всё делают роботы, включая нанесение герметиков, антикора и покраску проемов. Было 10 роботов – стало 43, а производительность цеха выросла вдвое, до 30 машин в час.
Задняя подвеска – простая балка, но на наших дорогах это, скорее, плюс. Обслуживать такой тип подвески заметно дешевле, чем многорычажную конструкцию.

Пара особенностей, которые важно учесть

Разгонная динамика

122 л.с. по нынешним временам немного. В поездках по трассе с полной загрузкой или при езде в горку это нужно учитывать. Обгоны надо просчитывать заранее.

Эргономические странности

Руль регулируется и по высоте, и по вылету, но диапазон маловат. Подойдет не всем. Тут лучше всего совершить тест-драйв заранее до покупки.

Итоги: кому стоит покупать Belgee S50

Belgee S50 – утилитарный автомобиль для человека, который смотрит на чек и предпочитает спокойную езду. Главный плюс: за 1,7–2,3 млн рублей вы получаете официально продаваемую, гарантийную, подготовленную к зиме машину.

Да, сосед на Логане будет иметь примерно такой же пластик в салоне. Да, обгон фуры потребует от вас собранности. Но когда в январе вы жмете кнопку автозапуска с балкона, а пассажир сзади ставит телефон на USB – приходит понимание, что сделали неплохой выбор.

Если же нужна машина на 150+ сил, то лучше рассмотреть другие модели. Правда, цена в этом случае перевалит далеко за 2 млн рублей.

Фото:Belgee
24.04.2026 
