Инновационные «сухие» тормоза — как они работают?

Тормозная система Brembo без гидравлических контуров запущена в производство

Компания Brembo объявила о запуске в производство инновационных тормозов Sensify.

Систему отличает отсутствие гидравлических контуров и соответствующей жидкости. Всё управление отдано на откуп электронике. Она позволит, например, гибко регулировать тормозное усилие на каждом колесе в отдельности.

Традиционные тормозные диски, колодки и суппорты сохранены – просто изменился принцип приведения колодок в движение. Подробностей пока нет – в частности, неизвестно, как реализована защита от сбоев.

Новая тормозная система Brembo

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Система предназначена для «для ведущего мирового автопроизводителя», имя которого не уточняется. Но ясно, что у Brembo есть крупный контракт, и компания намерена оснащать электромеханическими тормозами сотни тысяч машин в год уже в ближайшее время.

О том, почему производительные керамические тормозные диски не ставят на все автомобили, рассказано тут.