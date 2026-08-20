C боковыми подушками, большим экраном и очечником — тест-драйв обновленного Haval M6

Эксперт «За рулем» озвучил плюсы и минусы модернизированного кроссовера Haval M6

Haval M6 появился в России в 2023 году – тогда мало кто предполагал, что этот консервативный кроссовер будет продаваться тиражами, сопоставимыми с компактным кроссовером Haval Jolion. В некоторые месяцы М6 продавался даже бойчее Джолиона. Потому как при схожей с ним цене заметно крупнее и просторнее.

Ради этих моментов клиенты закрывали глаза на, скажем так, несовременность М6 – на фоне текущей линейки Хавейла он уже подустарел. Но списывать его со счетов не стали, а решили провести модернизацию. Не капитальную, но все-таки заметную.

Обновленный Haval M6.

Что изменилось в Haval M6

В обновление экстерьера вкладываться не стали: ограничились сменой серебристого оттенка решетки радиатора на черный глянец.

Интерьер взбодрили сильнее. Сиротский пластиковый руль обтянули кожей и снабдили функцией обогрева (по всему ободу). В компанию к фронтальным подушкам безопасности добавили боковые. На потолок приладили очечник.

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Экран медиасистемы увеличили до 12,3 дюйма и добавили ему яркости. А заднюю камеру научили рисовать динамические линии-подсказки. Современным салон, конечно, не стал, но это уже и не винтаж.

Цена Haval M6 2026

Нас приучили, что если проведена модернизация, да еще и уровень оснащения расширился, то ценник неизменно должен подрасти. Но в случае с М6 производитель не стал делать наценку – прайс сохранился на прежнем уровне.

Базовая версия с механической коробкой передач (редкость по нынешним временам) предлагается за 2 099 000 рублей. За двухпедальную модификацию просят 2 349 000 рублей. В России кроссовера таких размеров дешевле не найти. Так что М6 после обновления наверняка сохранит свою популярность.

Главные достоинства Haval M6

Но не прайсом единым интересен М6. Важное достоинство этого кроссовера – просторный интерьер. Запас пространства на втором ряду такой, что на нем запросто усаживается три взрослых мужика ростом 190 см (проверено практикой). Близкие по цене Haval Jolion, Jaecoo J6, Tenet T4 по простору на задних сиденьях даже рядом не стояли.

Багажник тоже просторен. Поднимаешь пятую дверь, а там – пещера! Несколько чемоданов сюда входит со свистом. Он вмещает 808 л – подобного литража в этом ценовом сегменте не найти.

Двигатель

Алюминиевый турбомотор 1.5 консервативен по конструкции: распределенный впрыск топлива, цепной привод ГРМ. Но все эти нюансы в России идут в плюс, поскольку теоретически добавляют надежности. Мотор этот и правда прослыл неломучим – каких-то массовых поломок зафиксировано не было.

Форсирован движок не слишком сильно – развивает 143 л.с. и 202 Н·м. Поэтому и динамика спокойна и вальяжна. До сотни М6 ускоряется под ненавязчивое посвистывание турбины за долгие 13 секунд – все упомянутые выше кроссоверы динамичнее будут. А расход топлива при этом немаленький: в среднем 10-10,5 л/100 км.

Капот держит палка, причем она перекрывает доступ – что мешало передвинуть ее набок, как в других машинах?! Обслуживание затрудняет и огромное плато над «телевизором».

А полный привод?

Привод по-прежнему только передний (заявленный клиренс – 170 мм), поэтому на бездорожье М6 делать нечего. По управляемости звезд с неба не хватает. Инертный и отстраненный от водителя. И руль не самый «общительный».

Зато плавность хода хороша: подвеска будто разглаживает дорожное полотно. Большинство одноклассников на разбитых участках уже бы сдалось и вынудило сбавить ход, а М6 хоть бы хны – катит себе и катит. Отличный вариант для регионов с ушатанными дорогами.

Оснащение

О том, что М6 машина бюджетная, говорит масса нюансов. Это не только скромная отделка, но и, скажем, неважная шумоизоляция. Особенно огорчают «жиденькие» уплотнители у оконных стекол – ветер посвистывает, начиная с невинных 70 км/ч. Огорчает отсутствие протоколов Android Auto и Apple CarPlay – без них назвать машину современной язык не повернется.

А еще приходится мириться с отсутствием ставшего привычным на более современных машинах оборудования. В частности, у М6 нет авторежима у фар. У задних пассажиров нет обогрева сидений и центрального подлокотника. Но при этом есть излишества вроде подрулевых лепестков и регулировки угла наклона спинок задних сидений. Парадокс...

Против аналоговых приборов мы ничего не имеем, но вот куцый экранчик трип-компьютера озадачивает – на современных машинах подобные уже давно не встречаются.

Вы давно видели машину, для которой предлагается только три цвета кузова? Она перед вами – М6 можно приобрести только в белом, черном либо сером колере. Разумеется, возможности выбора дизайна колесных дисков не предоставляется. Берите, что дают.

М6 – автомобиль немаленький. Его габариты: 4664х1830х1729 мм.

Салон можно взять любого цвета, при условии, что он будет черным. Отделка сидений – исключительно тканевая (я это только приветствую, ибо в большинстве случаев на недорогих «китайцах» используют настолько дешманский кожзам, что остается только обнять и плакать). Возможности выбора комплектации тоже нет – М6 идет лишь с одним вариантом оснащения. В общем, если вы захотите выделиться среди себе подобных, то эта машина вам такого шанса не предоставит.

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