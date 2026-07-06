Конституционный суд запретил взыскивать со страховщиков стоимость ремонта сверх 400 тысяч рублей

Теперь за разницу между реальной ценой восстановления автомобиля и лимитом ОСАГО придется отвечать лично виновнику аварии. Историческое Постановление № 34‑П, которое полностью меняет архитектуру споров по ОСАГО, вынес 26 мая 2026 года Конституционный суд РФ.

Поводом стала жалоба АО Т‑Страхование: ранее суды массово взыскивали со страховщиков полную рыночную стоимость ремонта, даже если она превышала установленный законом лимит в 400 тысяч рублей.

Как это работало раньше

Из-за санкционных ограничений и взлетевших цен на запчасти сложилась абсурдная ситуация: допустим, по методике Банка России ремонт укладывался в лимит 400 тысяч рублей, но ни одна СТО не бралась чинить машину за эти деньги. Автосервисы отказывали, а суды, опираясь на постановление пленума ВС РФ, заставляли страховые компании платить разницу между рыночной ценой ремонта и оценочной, квалифицируя это как «убытки» потерпевшего. Объем таких «сверхлимитных» выплат достиг в прошлом году 5 млрд рублей, что начало угрожать финансовой устойчивости всего рынка ОСАГО.

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Как это работает теперь

КС РФ поставил точку в этой практике, признав ее неконституционной.

Суд четко разделил два понятия:

страховое обязательство (которое жестко ограничено лимитом в 400 тысяч рублей)

деликтная ответственность (обязанность причинителя вреда возместить ущерб).

Судьи подчеркнули: нельзя превращать страховую компанию в бездонный кошелек, подменяя страхование гражданской ответственностью. Лимит в 400 тысяч рублей теперь становится абсолютным потолком выплат по ОСАГО от страховой .

Что делать

КС ввел временное правило на переходный период, пока изменения не будут внесены в законодательство. Если рыночная стоимость ремонта превышает 400 тысяч рублей, а расчет по методике ЦБ укладывается в лимит, потерпевший больше не может требовать от страховой оплатить ремонт «по факту».

У автовладельца остается два пути:

1. Согласиться на ремонт и доплатить СТО разницу из своего кармана.

2. Отказаться от доплаты и потребовать от страховой денежную выплату в размере максимума – 400 тысяч рублей.

Всё, что заплатил за ремонт потерпевший сверх того, что ему выплатила страховая, теперь придется взыскивать лично с виновника ДТП через суд (по ст. 15, 1064 и 1072 ГК РФ). После решения КС РФ наступает эпоха «двухконтурной» защиты для крупных убытков: сначала выплата от страховой компании 400 тысяч, а затем – иск к физическому (или юридическому) лицу, устроившему аварию.

Наши проблемы

Фактически решение КС РФ создает для добросовестных автовладельцев новую, крайне суровую реальность. Теперь каждое крупное ДТП с участием свежих, популярных или премиальных иномарок будет неизбежно сопровождаться отдельным, долгим и тяжелым иском к виновнику аварии. Таких аварий примерно 8% от общего числа – и эта доля растет.

Но давайте смотреть правде в глаза: среднестатистический водитель может просто не иметь имущества, достаточного для покрытия миллионного долга (если зацепил Mercedes-Benz). Но он может сразу после решения суда быстро пройти процедуру личного банкротства, оставив потерпевшего у разбитого корыта с бесполезным исполнительным листом на руках – а нечем платить!

Надо повышать лимит!

Страховщики получили долгожданную защиту тарифов и предсказуемость рисков, а автомобилисты – финансовые и процессуальные риски. В условиях нынешних рыночных цен на автомобили и запчасти лимит в 400 тысяч рублей, установленный в далеком 2014 году, безнадежно устарел.

Чтобы система ОСАГО работала нормально, а пострадавшие не оставались один на один с финансово несостоятельными виновниками, государству и законодателю необходимо в срочном порядке поднимать лимиты выплат «по железу» хотя бы до 1 млн рублей, что лишь компенсирует официальную инфляцию, накопленную за эти годы. Иначе сама идея гарантированного возмещения вреда по страховке скоро потеряет всякий смысл.

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