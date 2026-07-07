Копеечное решение — и под ковриками в авто будет всегда сухо!

Читатель «За рулем» применил резиновую клипсу для борьбы с сыростью

На некоторых иномарках, включая автомобили концерна Volkswagen, передние коврики крепятся клипсами к полу.

Такое соединение негерметично, вода попадает под коврик и летом в дождь, и зимой, когда тает снег.

Я подобрал на авторынке деталь 2101–5002092 (резиновая заглушка пола). Расширил немного – снял фаску с углубления в заглушке – и приклеил ее на пластиковый корпус клипсы эпоксидным клеем. Теперь влага не пройдет через клипсу, а клей надежно фиксирует заглушку.

Резиновая заглушка не позволяет влаге проникнуть под коврик

М. Херуимов, г. Оренбург

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