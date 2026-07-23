Кабриолеты, дизель, грузовики — Нивы, которые нам не достались

Эксперт Канунников объяснил, в чем секрет успеха Нивы ВАЗ-2121 за рубежом

Стратегия, которой не было

Главный дизайнер Нивы – Валерий Семушкин, который сделал ВАЗ-2121 именно таким, каким он стал, вспоминал, как смеялся с коллегами в 1978 году над фразой из австрийского журнала Austro-Motor о «советской торговой стратегии», способствующей тому, что на рынок вышел автомобиль, который «попал в пустую нишу».

Lada Niva California.

Насчет «пустой ниши» – вполне справедливо: автомобилей с качествами Нивы действительно не было. Нива предоставляла легковой комфорт, была оснащена вполне приличным по характеристикам двигателем рабочим объемом 1,6 л мощностью 80 л.с., обладала выдающимися внедорожными качествами и при этом имела очень демократичную цену. Но что касается «торговой стратегии», то ее просто не было.

Валерий Семушкин, чье детство и юность прошли в деревне, просто считал, что владелец внедорожника тоже имеет право на легковой комфорт и удобства, и сумел убедить в этом руководство завода.

Дебют ВАЗ-2121 под именем Lada Niva состоялся на Парижском автосалоне 1978 года. Сразу после этого начали продажи за рубежом. Скоро советские внедорожники покупали уже не только в Западной Европе, но и по всему миру. В том числе в Канаде, Австралии, в Южной Африке и даже Латинской Америке. Причем в некоторые годы за границу отправляли до 70% произведенных автомобилей. Притом что в СССР машина была отнюдь не дешевой, она сразу стала остродефицитной.

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Западная пресса в конце 1970-х не скупилась на похвалы. «По проходимости не уступает Land Rover… с легкостью выходит из грязи и преодолевает крутые подъемы», – писали британские эксперты. Кстати, в Великобритании автомобили поначалу продавали с левым рулем. Праворульную модификацию еще не подготовили, а спрос был велик.

Испанская Lada Niva iKRA.

Австрийские журналисты писали: «За эти деньги у Нивы просто нет конкурентов». Не сказать, чтобы советский внедорожник стоил баснословно дешево. Но среди автомобилей, сравнимых с ним по проходимости, был действительно очень доступным.

В начале 1980-х за базовую Ниву в Западной Германии надо было уплатить всего 12 895 марок. Самый дешевый трехдверный Nissan Patrol в ФРГ обходился в 26 495 марок. Аналогичная трехдверная Toyota Land Cruiser стоила 28 238 марок, а трехдверный Land Rover – 26 825 марок. Сравнима по цене была только самая дорогая в Германии Нива со съемной крышей. Такой автомобиль в ФРГ можно было купить за 27 900 марок. Логично, что немецкие эксперты в те годы писали, что Нива занимает в ФРГ 40% рынка внедорожников.

За относительно небольшие деньги покупатель получал то, что в подборке отзывов владельцев Lada Niva красочно описывал французский журнал: «На двух бензиновых Ладах я проехал уже 420 тыс. км. Она шумит, много ест, много ломается, но проходит везде и зимой в ней тепло. А чтобы отремонтировать Ниву, нужны ключи на 10, 13, 17, отвертка… и все».

Конечно, с годами восторги по отношению к советскому вездеходу заметно умерились. Но поклонники у Нивы оставались. Тем более что западные дилеры предлагали покупателям разнообразие модификаций, которое нам в те годы и не снилось.

Среднее техническое

Обычно за рубежом Нивы ставили на литые колеса с импортными шинами. Часто устанавливали кенгурятники и дополнительные фары, клеили молдинги и порой меняли решетки радиатора.

Lada Niva St Tropez – работа фирмы Poch.

В некоторых станах предлагали версию с наружными пластиковыми деталями. Одной из первых подобных машин была Lada Niva St. Tropez, которую предлагала французская фирма Poch – один из самых активных и успешных дилеров Lada. Именно фирма Poch продвигала марку Lada и через участие в ралли Париж-Дакар.

Австралийская Lada Niva Swagman в доработанном неким любителем виде – с уменьшенным дорожным просветом и кожаным салоном.

Наиболее экстремальным видом отличалась Lada Niva Swagman, которую сделали в Австралии. Там, кстати, Нивы тоже были довольно популярны. Особенно после того, как успешно выступили во внедорожных гонках. Одну из машин вел прославленный советский гонщик Статис Брундза.

Но и самые крутые внешне Нивы обычно сохраняли советские агрегаты: двигатели объемом 1.6, а затем 1,7 л, стандартную трансмиссию. Именно это позволяло сохранять относительно низкую цену вездехода.

Правда, во Франции на Lada Niva ставили дизели Peugeot. Позднее аналог такой версии, ВАЗ-21215, собирали в подмосковном Чехове и предлагали и на отечественном рынке. На вторичном рынке Франции дизельные Нивы встречаются и сегодня.

Из Калифорнии в Саванну

Западногерманская Niva с мягкой крышей.

Зарубежные названия версий Нивы чаще всего отсылали к географии: California, Oregon, помянутый уже St. Tropez. В Британии предлагали версию под забавным именем Cossack.

В Голландии Нива с мягкой крышей носила имя Savanne.

В Голландии продавали вариант Savanne, а во Франции – автомобиль с романтическим именем Plein Soleil. Дословно – «полное солнце». В данном случае речь шла о версиях со съемной крышей.

Французский кабриолет Lada Niva Plein Soleil фирмы Poch.

По количеству подобных модификаций Lada Niva среди отечественных моделей конкурировала лишь с ВАЗ-2108. Открытые автомобили делали в разных странах, но конструкция машин была примерно одинаковая. Срезали лишь заднюю часть крыши и боковин, оставляя нетронутыми крышу над передними сиденьями и средние стойки. Так что, строго говоря, это был кузов ландо, а не кабриолет. Такая конструкция позволяла сохранять подобающую внедорожнику жесткость несущего кузова. Иногда в передней части крыши делали люк.

Lada Niva итальянского ателье Giallo Exploit.

Такими были и французская солнечная Lada Niva, и автомобиль итальянской фирмы Giallo Exploit, а также вариант западногерманского дилера Deutsche Lada. Нивы с мягкой крышей и сегодня встречаются на вторичном рынке на Западе, а изредка и в России.

Грузовое движение

На противоположном от романтических кабриолетов полюсе были грузовые модификации Нивы, которые за рубежом тоже появились гораздо раньше, чем на родине.

Пикап Lada Niva из Австралии.

Конечно, сделать из Нивы утилитарный пикап было не сложнее, чем версию с мягким верхом. Правда, коротенькая машина вроде бы не очень подходила для грузоперевозок. Тем не менее, в Австралии существовали пикапы и в стандартных габаритах.

Канадский пикап с удлиненным задним свесом.

Но популярнее и в Австралии, и в Канаде были грузовики с удлиненным задним свесом, а, соответственно, и кузовом. В результате получался недорогой, но при этом полноприводный пикап.

Lada Niva Special Praktik предлагали в Чехословакии.

Делали из Нивы и фургоны. По заказу фирмы Poch ВАЗ мелкосерийно выпускал версию ВАЗ-2121У (Утилитер) без заднего сиденья и с сеткой за спинками передних. В Скандинавии встречались подобные Нивы не только без заднего сиденья, но и с увеличенной высотой крыши.

А чехословацкий дилер предлагал грузопассажирский вариант с увеличенным задним свесом и пластиковой надстройкой сзади со стандартной дверью багажника.

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Конечно, звездные годы Нивы позади. Но поклонники у отечественного внедорожника и сегодня есть не только дома, но и на Западе. Правда, теперь столь отчаянных любителей экзотики уже совсем не много. Зато они смелые и упорные…

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